Elektronický interiér do šlapacího autíčka

dnes 07:29

Bohužel tohle není zápisek o tom, jak něco takového vytvořit.

Je to spíš dotaz, jestli jste to někdo někdy něco podobného řešil, přeci jen, mezi linuxáky bude hodně kutilů.

Koupil jsem synovi plastovou šlapací formuly a je mi líto, že tam nemá páčky na rozsvícení světel, blinkry, repráček na zvuk majáku, ukazatel rychlosti,... Plast by se dal vyříznout a dát tam nějaká deska s tlačítky, ale jak něco takového udělat, to fakt nevím. V životě jsem nepájel a vymyslet nějaký obvod, na to jsem asi tupý. Předpokládám, že se tam musí dávat ty divný válečky, odpory, vyleptat nějak ta cesta pro obvod, ale co má mít jaké napětí a jak to napojit na napájení z baterek.

Případně, pokud existují nějaké takové sety. Já nic takového nenašel, že by se prodávalo něco pro autíčka.

Díky za každou radu.

