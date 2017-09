Adapting the entire system to the new USE flags

×

Společnost SUSE slavící 25 let od svého vzniku zveřejnila na YouTube svou parodii na seriál Game of Thrones (Hra o trůny). Při této příležitosti lze připomenout parodii Game of Codes od pořadatelů konference JavaZone 2014.

Byla vydána verze 2.2.0 kryptografického softwaru GnuPG (GNU Privacy Guard). Jedná se o první stabilní verzi nové řady 2.2.x. Řada 2.0.x zůstává upstreamem podporována do konce letošního roku. Nově se ve výchozím stavu hlavní program jmenuje gpg. Dosud se jmenoval gpg2 a gpg bylo vyhrazeno pro větev 1.4.x.

Příspěvek na blogu společnosti Positive Technologies informuje, že jejich výzkumný tým prozkoumal vnitřní architekturu Intel Management Engine (ME) 11 a našel způsob, jak Management Engine zakázat. K nalezení položky reserve_hap, pomocí které lze ME zakázat, použili svůj nástroj unME11 (Intel ME 11.x Firmware Images Unpacker). Pracuje se na možnosti zakázat ME přímo z nástroje me_cleaner určeného k odstranění podpory ME .

Podľa testu Phoronix novšie verzie procesora AMD Ryzen nespôsobujú pád, ako to bolo v starších verziach. Celý problém spôsobovala určita kombinácia záťaže. Autor testu uvádza spôsob určenia vadných sérii cpu podľa dátumu výroby s označením UA XXXXYY.

Dnes končí přihlašování přednášek a workshopů na LinuxDays 2017 . Do 10. září lze přednášky a workshopy přihlásit na OpenAlt 2017 . Do 30. září na OSS víkend Košice .

miniblog 1 of 1000 - back to Gentoo, tried f*cking GNOME

Novej noťas, nový systém. KDE Neon postavený na 16.04 je sice relativně stabilní, ale instalovat moderní soft je "PAIN"..

Takže, čas na Gentoo! Dneska když máme buildsystémy jako Meson [1], tak ta kompilace docela frčí.

Po quick-install, troše konfiguráků jsem nahodil metabalíček "gnome-light", nějaké drobné překážky rychle zmizely z cesty.

Prostředí naběhlo v defaultu z GDM do gnome-shellu běžícím na waylandu. Plynulé, hezké a příjemné.. prostě jako když si koupíte prémiový toaleťák. Každopádně s gnome-shellem si člověk nevystačí, tak pro zbytek kompilace gnome-terminal neurazí.

Tak jsem si zkompiloval gnome-terminal, skustil gnome-shell a nic... po troše rozčarování jsem se rozhodl prohrábnout

# journalctl -b -e

.. and wild error -8 appeared. Google prozradil, že terminál si stěžuje na locale bez UTF-8! Na vině je zřejmě můj přechod na systemd při instalaci, kde jsem minul nějaký krok, nebo jsem prostě nepustil

eselect locale list && eselect locale set cs_CZ.UTF-8

Každopádně terminálek běží, GNOME mě mile překvapilo a poprvé v životě se v tomhle prostředí cítím příjemně. KDE mám rád, ale na čas ochutnám GNOME, když už to vypadá a funguje relativně slušně

Zkusím občas hodit na abíčko nějaký ten mini zápisek o tom, jak to jde s novým Gentoo, kam se posouvají iputils (ping a podobné srandičky) a vůbec o nějakých těch novinkách...

[1] mesonbuild.com *nazval bych ho moderní náhradou automake a spol.

