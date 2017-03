×

Na co zalohovat

Mám asi 500 gigabajtů dat. Jsou to různé nahrávky, obrázky a další věci. Než jsem je zehnal, vyrobil, zpracoval, tak jsem se velmi nadřel. Stálo mě to hodně času a úsilí. Proto bych o ty data nechtěl přijít. Protože kdo by se s tím znovu dřel a navíc by se to už nemuselo znovu povést.

Proto ty soubory potřebuji zalohovat. Ale nemůžu se rozhodnout, jaké nosiče mám použít. Aby ty nosiče a jejich obsah co nejdéle vydržel, abych nemusel moc často tu zálohu kopírovat proti zničení ani jinak se o to moc často starat. A aby celá ta hromada záložních nosičů nezabírala hodně místa. Rozhoduji se, jaké nosiče budou pro mě nejlepší:

DVD: Vycházelo by mi na to hodně koleček. Zabíralo by mi to hodně místa. A jak bych se o takové velké množství měl starat, jestli některé DVD už není staré, jestli nehrozí, že za chvíli odejde a abych ho stačil zavčasu vypálit znovu, než bude po něm. A protože chci mít pro jistotu tu zálohu mít udělanou několikrát, vycházelo by mi těch koleček ještě více. A protože bych moc kusů neměl kam dát, mohl bych si dovolit udělat tu zálohu nanejvýš po dvou kopií.

CD: Vycházelo by těch koleček ještě více, než DVD, a to už bych vůbec neměl kam dát takovou hromadu. A už vůbec by nebylo v mých silách se o takové velké množství se už vůbec nadá postarat, abych uhlídal, jestli některé CD už není staré, jestli nehrozí, že se zachvíli zkazí a abych ho zavčasu mohl vypálit znovu, než odejde.

Externí USB pevný disk: To se mi zatím zdá nejrozumnější. Tam mi všechny ty data vlezou a nezabere ta věc ani moc místa. Dokonce bych si mohl dovolit tu zálohu mít udělanou pro rezervu třeba i desetkrát, protože to mám kam schovat. Ale zase jsou u externího disku nevýhody: Stačí, když mi spadne na zem, a je po něm. Nebo když s tím externím diskem budu něco dělat u počítače, třeba prohlížet soubory nebo ukládat do počítače; a zrovna jak naschvál vypnou proud, tak asi půjde celý ten externí disk do záchoda.

USB flash disk: Taky by to vypadalo rozumně: Při kapacitě 64 gigabajtů by mi na jeden kus zálohy stačilo 10 flašek, což nezabere moc místa, a kdybych chtěl tu zálohu udělat pro rezervu víckrát, tak taky bych si to mohl dovolit, protože ty nosiče nezaberou moc místa. Flašky jsou i odolnější proti pádům. Ale i ta flaška má háček: Budu se muset o ně starat, aby se mi data nezničily. Protože jsem někde slyšel, že když flešku nechám delší dobu (10 měsíců, nebo kolik?) bez přisunu proudu, tak se data ve flešce můžou zničit. Proto bych musel pracně hlídat, jestli se něco nezačíná ve flašce kazit a často je dobíjet pomoci zastrčení do puštěného počítače. A už vidím, jak se s tím budu neustále piplat. To by mě taky dost zatěžovalo.

Tak nevím, jaké nosiče budou pro mě vyhodnější. Jestli CD, DVD, USB externí pevný disk, USB flash disk. Nebo existuje něco ještě lešího, co by mi víc vyhovovalo?

