V nové práci

Něco končí, něco začíná...

Před týdnem a něco k tomu jsem opustil náš mekáčský ústav (byť ne zcela) a nastoupil do nového zaměstnání. Pracuji teď u Českých Drah, v depu kolejových vozidel Praha, provozní jednktka odstavné nádraží jih. V současnosti jsem u elektrikářů "na rozkoukání" (slova šéfa haly), s tím že někdy od nového roku bych měl přejít elektrotechnikům.

Musím říct, že nástup sem byl pro mne kulturní šok. Všechno je tady takové rozvolněné, pracuje se pomalu a v klidu, nikdo nikoho nikam nehoní, a když zrovna žádná práce není, tak se prostě sedí na dílně. Úplný opak Mekáče, kde člověk musí být pořád ve střehu, sednout si, to neexistuje, a pokud zrovna nejsou zákazníci, tak se vymyslí jiná práce (třeba naleštit ledničky, vytřít podlahu, cifem vybělit nádoby na zeleninu,... dokonce tam na to existuje taková kniha, kde jsou všechny možné věci, co se tahle můžou dělat).

Elektrikáři dělají takovou spíš tu "hrubou" práci, tj. měnění zářivek, filtrů do klimatizace, starají se o vozové baterie a takové ty věci okolo. Elektrotechnici už dělají takové specializovanější práce. Co mi bylo řečeno, tak já bych mohl se svým vzděláním jít dělat k těm, co se starají o informační systémy. Což si myslím, že by bylo fajn.

Jinak co se týče Mekáče, tak před měsícem nás koupil soukromník (franšízant) a s tím přišlo dost změn. Já osobně bych řekl, že tak 2/3 věcí se zlepšily, a 1/3 zhoršila. Co se určitě zlepšilo, je přístup k lidem, ubylo buzerace a celkově se zlepšila atmosféra. Taky se odbouraly určité zbytečnosti a zvednul se plat. Co se naopak ale bohužel zhoršilo je, že došlo k těžkému úpadku standardů. Což je dáno tím, že se šetří úplně na všem, a to mnohdy na úkor kvality, a zároveň ze strany McObCo už není u soukromníka možná taková míra přepadových kontrol. Většině zaměstnanců je tohle jedno (průměrný mekáčista není zrovna ukázka loajálního pracovníka, spíš naopak), ale mně jakožto člověku s emkem na čele to vadí, i když vím že s tím nic nenadělám. A ještě jedna věc, která naštvala celkem dost lidí. V minulosti platilo, že pracovník má nárok na jídlo se slevou 50 % půl hodiny před směnou, o pauze a půl hodiny po směně. Teď to bylo omezeno, že jídlo za půlku je možné pouze o pauze. A na pauzu má člověk nárok, jedině pokud má směnu delší než 6 hodin. Takže v podstatě teď skoro všichni brigádníci (co mívají kratší směny) mají s jídlem smůlu. Tohle považuje sousta pracovníků za hodně sprosté. Ale holt se šetří.

Jinak co se týče mně, tak já v Mekáči zůstal zatím jako brigádník na výpomoc, takže se tam občas ještě vyskytnu. Vlastně tam jdu zrovna dnes, na směnu 18:00 až 23:00. Jsem zvědavý, co se tam za těch 14 dní co jsem tam nebyl všechno změnilo. Inu, uvidíme...

