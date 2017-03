×

Jak jsem se stal protistátním živlem

včera 20:34 | Přečteno: 249× | Rusko | poslední úprava: včera 20:09

Jak jsem se stal protistátním živlem aneb trocha Snowdena v praxi

Následující text se zakládá na mých doměnkách, ale připadá mi příliš nepravděpodobné, že by se sešly náhodně tři věci najednou. Neovládám umění psaní, proto se omlouvám za nekvalitu textu.

Jednoho dne (asi v době bombardování Srbů za drzost vzpírání se uřezávačům hlav) jsem zjistil, že můj pohled na svět začíná být zcela nekompatibilní s oficiálním západním humanisticko-lidsko-právním pohledem.Proto jsem začal hledat jiné zdroje informací a vlastně i jinou kulturu, než nám nabízí režimní masmédia. Opravdu na hopkajícího afroameričana( proč se nemůžu svobodně vyjadřovat?) hulákajícího do hudby fet, děvky a zabít, či na umělecká filmová díla typu vydloubnout jediné oko a zašlápnout ho, nejsem zvědavý. Hledal jsem hledal,až jsem našel. Objevil jsem pro sebe znovu ruský svět - a to v podobě hudby(kdo z Vás zná skupiny Bi-2, Kino, Ruki verh, Karol i shut, Igor talkov, Zemfira, Leningrad), filmů(Brat 2, Voina, Lichnyj nomer,Tureckii gambit, O cem govoryat muzhshiny,...), televizních kanálů plných publicistických pořadů(Postskriptum s Alexeem Pushkovim, Vecher s Vladimirom Sulyavovim, Speciyalnyjkorespondent, 60 minut, Voennaya taina) a spusty nezávislých zpravodajských kanalů/serverů např.: pravda.ru, Anna news (novináři, zaměřenína Sýrii a Donbas - třeba v Sýrii běhali do útoku přímo se Syrskou armádou a natáčeli to.) a především News-front. News front je krymský kanál, ve kterém jsou nejčastěji rozhovory dělané po skypu panem Veselovským s lidmi na Ukrajině, Donbasu a Rusku. Často se tam objevují reportáže z bojů na východě Ukrajiny (z ruského pohledu).

Obecně se mi prostě pohled ruských médií líbí, tedy až na to, že o situaci v Rusku ne vždy mluví pravdu. Třeba o embargu, kde se chlubí tím, že Rusko to vlastně nijak neovlivnilo. Ale když jsem byl nedávno v Rusku,tak mi babička mojí ženy řekla, když jsem šel ven - dej si venku pozor, lidé už mají opět hlad.

Dovolím si ještě odbočit. V ruských televizích se často objevují zprávy, které jsou velmi kritické. Například o korupci, o problémech s hiv pozitivními, s drogami. Stačí počkat 2 dny po odvysílání takové zprávy a režimní média typu Mladá fronta včera otisknou doslovný přepis té ruské reportáže a vydávají to za vlastní objevné dílo. Na to, že by přetiskli nějakou optimistickou reportáž z ruské televize asi nemají v novinách místo.

Z těch optimistických zpráv některé bývají zajímavé, bohužel nejsou rozebrány po technické stránce do detailu.Nedávno třeba byla reportáž o moskevském centru řízení vojsk, což mi připomínalo skoro sci-fi. Je to taková kulatá místnost v Moskvě, ze které je možné sledovat libovolné ruské vojenské zařízení na světě. Chlubili se tam,že mají největší vojenský server na světě, který vyhodnocuje infromace z celého světa a na základě tohoto vyhodnocení pak řídící centrum vydává rozkazy. Co tam je za server, co se tam ukládá za informace, jaký operační systém používají neřekli. Jen mě zamarazilo, když novinář prohlásil: Když se potřebuje zjistit informace o libovolném člověku (v Rusku, na světě ?) tak se armáda dotáže tohoto serveru a on odpoví.

Tak a teď k meritu věci. News front je dobrovolná organizace žijící z darů. A proto jsem se rozhodl přispět malým obnosem i já. Ze svého účtu na paypalu jsem jim poslal 17.5.2016 300 Kč. Několik dní po odeslání této částky jsem dorazil z práce domů, dal jsem si kolo do kolárny a šel jsem se k hlavním dveřím podívat k poštovní schránce na nový spam.Když tu vidím před hlavními dveřmi stát státního policistu, který na mě mává, abych otevřel. Otevřel jsem mu,ale společně s ním se dovnitř dostali další 4 kousky - 2 státní a 2 členové městapa. Jeden ze státních policistů se mnou začal komunikovat. Prý v domě někdo křičel a tak to přišli zkontrolovat. Požádal o moji občanku a zapsal si moje údaje na papír. Dalších 20 minut mě zdržoval a bavil se se mnou. Nechtěl mě pustit domů. Prý ať čekám. Vysvětloval jsem mu , že jediný kdo v domě křičí jsem já a to na svoji ženu(nadsázka). Zbylí členové policejní tlupy se potulovali okolo nás, žádnou činnost nevyvíjeli. Pouze když šel někdo náhodně ven,tak se ho zeptali, jestli neslyšel někoho křičet. Dostali odpověď že, ne. Po 20 minutách se sbalili a šli spokojeně pryč a díky tomu jsem mohl jít domů. Evidentně úkol splnili. Já mám dlouhé vedení a tak mi došlo až později, že asi nepřišli kvůli křiku, na to by stačily 2 kousky městapa, ale přišli ověřit, zda existuji a asi mě i trochu zastrašit.

Po roce jsem to už pustil z hlavy, ale když tu mě přišel do datové schránky výpis z dotazů do ROB (registr osob) a hle 18.5.2017 je v něm dotaz od policie na mé osobní údaje.

Já si to vykládám takto:

Poslal jsem peníze News front Americká tajná služba má napíchnutý paypal a zjistila to Vydala rozkaz protektorátní policii, aby ověřila mou totožnost. A tak spárovala virtuální osobu s fyzickou

Mě bylo poslední dobou divné, proč, když se dívám na p...., tak mi dioda na telefonu vedle kamery divně bliká.Tak se mi zdá, že ze mě asi politik nebude. Už o mě vědí vše.Tento text bude jistě přidán do mé spisové složky, kterou na mě a všechny obyvatele světa vedou, ale já jsem hrdý na to,že tento režim není můj. Já jsem hrdý na to, že jsem protistátní živel.

PayPal

Registr osob

