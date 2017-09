buzerativní třicítka s měřením rychlosti

×

20.9. 09:48 | Přečteno: 794× | jabber

Když už se tady chcete hádat o silniční dopravě, tak jsem na narazil na moc vtipnou věc u místní měřené třicítky v ulici Zálesí. Nikdo z řidičů neví, proč tam ta třicítka je a všichni prostě stáhnou rychlost a čuměj na tachometry, aby zbytečně neplatili pokutu.

Neznám skutečný důvod té třicítky, ale asi po měsíci jsem si uvědomil, že je tam přechod pro chodce. K tomu je tam ještě výjezd z benzínky. Tam zůstávají viset auta asi protože si řidiči netroufnou vjet do provozu a provoz touto rychlostí jen tak neodjede, protože třicítka do značné míry eliminuje mezeru, kterou vytvořil předchozí semafor. Na přechodu se štosují lidi, protože je nikdo nepustí přejít, jenžto si všichni hlídají přesných 30 na tachometru, aby jim nepřišla žádost o výpalné (to, co dobrovolně zaplatí majitel vozidla, aby se přestupek vůbec neprojednával).

Teď jsem to pečlivě sledoval a nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Auta na hlavní pomalu překonají tento úsek a jedou v klidu dál, ale řidiči, co jedou z benzínky a chodci mají prostě pešek, dokud se tam natvrdo nenacpou. Ale tak hlavně když má město z čeho žít.

20.9. 10:27

20.9. 11:23 reb

20.9. 12:33

20.9. 17:08 zvol

20.9. 18:21

20.9. 20:58

20.9. 23:19

včera 13:55

