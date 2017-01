×

Konference InstallFest 2017 proběhne o víkendu 4. a 5. března 2017 na pražském Silicon Hillu. Spuštěno bylo CFP . Přihlásit přednášku nebo workshop lze do 16. ledna 2017.

Společnost Running With Scissors uvolnila zdrojové kódy střílečky Postal ( Wikipedie ). Ty jsou k dispozici na Bitbucketu pod svobodnou licencí GPLv2. Počítačová hra Postal byla vydána před 19 lety v roce 1997.

Čtenářům AbcLinuxu vše nejlepší do nového roku 2017.

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2017, tj. poslední autor zemřel v roce 1946 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2017 nebo 2017 in public domain . Seznam nových volných obrázků na Wikimedii .

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,87 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit . V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 015 her pro SteamOS a Linux. Publikován byl seznam 100 nejprodávanějších her na Steamu za rok 2016. Na SteamOS a Linuxu běží 43 z nich.

Sandboxovaný TorBrowser cez firejail a xephyr

30.5.2016 14:15

Posledná verzia programu firejail 0.9.40-rc1 podporuje nielen sandbox pre aplikácie ale teraz aj X11 servera.Tieto funkcie možno využit pri TorBrowseri.Firejail je SUID program, ktorý znižuje riziko narušenia bezpečnosti tým, že obmedzuje chod prostredia nedôveryhodných aplikácií.

Potrebujeme:

firejail - https://sourceforge.net/projects/firejail/files/firejail/

dwm - jednoduchý window manazer, je bežne dostupný v balíčkoch distribúcií

xephyr - xephyr.server ,bežne dostupný v balíčkoch distibúcií





torbrowser.profile

# Firejail profile # Profile For Custom tor-browser-en # Sandbox also enables seccomp # includes include /etc/firejail/disable-mgmt.inc include /etc/firejail/disable-secret.inc include /etc/firejail/disable-common.inc include /etc/firejail/disable-devel.inc caps.drop all seccomp protocol unix,inet,inet6 netfilter noroot # blacklist blacklist /boot blacklist /mnt blacklist /root blacklist /srv # extended sandbox for torbrowser # note: any changes will not be saved private private-etc fonts/ private-dev private-bin bash,env,id,dirname,mkdir,ln,cp,sed,getconf,file,expr

torbrowser.filter

*filter :INPUT DROP [0:0] :FORWARD DROP [0:0] :OUTPUT DROP [0:0] -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A OUTPUT -i lo -j ACCEPT COMMIT

../tor-browser_en-US/Browser

./dwm & ./start-tor-browser

- vytvoríme profil pre firejail a skopírujeme do /etc/firejail/ ,obsahuje:- vytvoríme súbor a skopírujeme do /etc/firejail/ ,obsahuje:Stiahneme TorBrowser a rozbalíme. https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en Súbor dwm a start dáme do adresára kde leži príkaz start-tor-browser štandardne v, súbor start obsahuje:

Konečny príkaz na spustenie torbrowsera v sandboxe cez firejail a xephyr.

firejail --x11=xephyr --profile=/etc/firejail/torbrowser.profile --netfilter=/etc/firejail/torbrowser.filter ./start

Príkaz nám spustí zakaždým úplne čistú verziu Torbrowsera do tmpfs ,keď je spustený.Po uzavretí sa vyčistia zbytky čo zostali po torbrowsery.Po spustení sa otvorí nové okno x11 xephyr servera v ktorom sa najprv spustí dwm window manažér a potom samotný torbrowser.Rozlíšenie xephyr okna sa nastavuje v /etc/firejail/firejail.config napr.: xephyr-screen 1280x1024 Ak je okno torbrowsera po spustení zmenšené a nedá sa maximailzovať treba dva krát stlačiť klávesu F11.

Dodatok

Takže máme izolovaný torbrowser v privátnom tmpfs a x11 xephyr okne.Týmto sme zrušili možnosť copy-paste z jedného okna do druhého.Pri vylistovaní nášho adresára /home/user browser nevidí žiadne naše súbory takže prípadný ransomware nám nemá čo zakódovať keď nič nevidí.Prevenciou pred teoretickým keyloggerom buď v systéme alebo hardwérovým keyloggerom môžme použiť napr. klávesnicu v ubuntu onboard .Pri zadávaní hesiel tu vkladáme znaky klikaním myšou a nie stláčaním kláves na hw klávesnici takže keylogger nám nemá čo zachytávať.



vpngate.pl - perl skript na vytvorenie VPN cez zoznam serverov zo stránky vpngate.net



#!/usr/bin/perl ##################################################### # OpenVPN config tool for vpngate # http://www.vpngate.net/en/ # # get OpenVPN config files from vpngate server list # # Author: @xatierlikelee # License: GPL ##################################################### use 5.014; use utf8; use LWP::Simple; use MIME::Base64; # you can find other mirrors here: https://github.com/waylau/vpngate-mirrors my $API_url = 'http://www.vpngate.net/api/iphone/'; my @servers = split /

/, get($API_url); shift @servers; sub hostname { (split /,/, $_[0])[0]; } sub country_code { (split /,/, $_[0])[6]; } sub config_b64 { (split /,/, $_[0])[14]; } sub pprint { say (join "\t\t", (split /,/, $_[0])[0,1,2, 3,6,8,12]); } my $cols = shift @servers; pprint($cols); my @jp = grep { country_code($_) eq 'JP' } @servers; my @us = grep { country_code($_) eq 'US' } @servers; my @kr = grep { country_code($_) eq 'KR' } @servers; my @se = grep { country_code($_) eq 'SE' } @servers; pprint $_ for @jp; pprint $_ for @us; pprint $_ for @kr; pprint $_ for @se; print 'hostname: '; my $input = <>; chomp($input); if ($input =~ /^vpn\d+$/) { open F, '>', "$input.ovpn"; my $config = config_b64((grep { hostname($_) eq $input } @servers)[0]); print F decode_base64($config); say "save OpenVPN config to $input.ovpn -> sudo openvpn $input.ovpn"; close F; } =columns HostName,IP,Score,Ping,Speed,CountryLong,CountryShort,NumVpnSessions,Uptime, TotalUsers,TotalTraffic,LogType,Operator,Message,OpenVPN_ConfigData_Base64 0 => #HostName 1 => IP 2 => Score 3 => Ping 4 => Speed 5 => CountryLong 6 => CountryShort 7 => NumVpnSessions 8 => Uptime 9 => TotalUsers 10 => TotalTraffic 11 => LogType 12 => Operator 13 => Message 14 => OpenVPN_ConfigData_Base6 =cut

sudo openvpn vpn922786637.ovpn

Pripájanie v torbrowseri štandardne prebieha cez tri onion spojenia.Ak im neveríme môžme pred jeho spustením vytvoriť jedno VPN spojenie cez náš vpngate.pl skript.Je to prerlovský skript na zjednodušenie pripojenia na niektorý free VPN server zo zoznamu vpngate.net.Po spustení v termináli nám vylistuje aktuálny zoznam serverov a čaká na zadanie mena sarvera.Vyberáme ten s najmenšou odozvou.Potom už nasleduje:a vytvorí sa nám VPN spojenie.Openvpn musíme mať nainštalovaný.

