Lighttpd SSL vlastni certifikat

včera 12:21 | Všechno možný

Zdravim ve spolek

Dumam nad tim kterak zaridit sifrovany prenos mezi webovym serverem Lighttpd a webovym prohlizecem pricemz webova stranka by byla dostupna pouze pro uzivatele ktery ma v prohlizeci naimportovan potrebny certifikat. Nevim jestli toto vubec jde ani jak se tohle jmenuje. V podstate mi jde o to aby komunikace byla sifrovana a nikdo bez certifikatu v prohlizeci ktery nemuze ziskat jinak nez rucnim importem souboru ktery mu dodam ja nemohl na www stranky pristupovat. Diky za pripadny rady a postupy. Zatim to mam pomoci certifikatu vygenerovanyho pomoci openssl a pristup na web je na zadani uzivatelskeho jmena a hesla. Diky za pripadny rady jak na to. Vim asi to patri do poradny ale co uz. Diky s pozdravem Otasomil.

včera 12:43 chrono

včera 14:57

včera 18:33 thenoen

