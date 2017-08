×

Internet veci - LPWAN

včera 20:23 | Přečteno: 349× | Všechno možný

Zdravim ve spolek. Tentokrat tak lehce poohlizim po dalsi technologii na obzoru a tou je internet veci a hlavne teda v soucasnosti probihajici budovani infrastruktury ktera ma zajistit komunikaci bez konvencniho pripojeni k Internetu a bez ucasti GSM technologii.

Nejak hledam jak zacit. Na trhu se zacinaji objevovat ruzne moduly pro komunikaci i hotova zarizeni. Technologie to neni jiste nijak zavratna protoze lze prenest tak maximalne 12 B a to nejcasteji jednou za deset minut coz jiste staci pro nejakou signalizaci, odecty energii i velkeho bratra do auta ci jineho "vnuceneho" zarizeni ktery nam v horizontu nekolika let nekdo naridi ze nutne potrebujeme a nemuzem bez toho zit v nasi globalni vesnici jmenem CR potazmo EU.

Defacto jedinou neprehlednutelnou vyhodou teto technologie je nizka ba primo zanedbatelna spotreba el. energie a tudiz moznost zarizeni napajet z lithioveho clanku po dobu nekolika roku coz jiste dela vyznamny benefit pro nejake kontrolni zarizeni v prirode, trackovani zbozi... Celkem zajimavym a mozna i popularnim zarizenim muze byt tohle:

http://www.conrad.cz/senzorovy-modul-sens-it-sens-it-2-0.k1534703

I hotovy moduly s komunikaci pomoci jednoduchych prikazu:

https://www.arduinotech.cz/inpage/sigfox-wisol-starternode/

nebo tohle:

https://www.lpwan.cz/

No uz jenom po kratkym zamysleni vas jiste napadne vyuziti pro jednoduchou signalizaci, nouzove alarmy, dverni kontakty...

Otazkou zustava co cena ktera by mela byt zavisla na poctu zarizeni ale i tak by to byly koruny, desetikoruny mesicne a mozna i zadarmo...

Toz jaky mate tady nazor na tuhle technologii? Bude v tom nejaka budoucnost a nebo jsou to zase jen vyhozeny miliardy pro velkyho bratra? Nebude potreba lidi na odecty energii tzn. usetri se na platech a pribude nezamestnanych. Auta, pracky, lednicky... budou bonzovat co jim chybi...

Nebudu jen skeptik a takovy jednoduchy udelatko s nekolika vstupy (tak klidne i osmi) ktery bude odesilat info o spojeni ci rozpojeni kontaktu by nebylo uplne k zahozeni ani pro moje kutilsky pokusy a kdyz to pojede nekolik let na lithiovy clanek tak jiste super vec. Nasledne pres web zjistit stav kontaktu pripadne stav sledovat pres nejaky jednoduchy API.

Hodnocení: 0 % špatné • dobré

Komentáře

Hezky vecer preje Otasomil

Vložit další komentář

včera 21:21

Re: Internet veci - LPWAN včera 21:21 Josef Kufner | skóre: 67Re: Internet veci - LPWAN

Založit nové vlákno • Nahoru