InterPlanetary File System... Budoucnost?

dnes 18:10 | Přečteno: 62×

Komentáře

Zdravim ve spolek.Pred nejakym casem jsem zacal zkoumat technologii InterPlanetary File System ktera mne zaujala pro svoje kladne vlastnosti a jednoduchost nasazeni. Nejake info i na Wikipedii Zda se, ze s p2p se v dnesni dobe roztrhl pytel viz kryptomeny. Nasazeni IPFS je opravdu jednoduche a obnasi stazeni archivu pro prislusnou architekturu zde , rozbaleni a nakopirovani souboru ipfs nekam do PATH, nastaveni executable.Prvni spusteni je treba provest s parametrem init:Nasledne spustit s parametrem daemon:Nyni jiz lze nahrat libovolny soubor prikazem:Prikaz provede pridani souboru tux.png do IPFS a vypise nasledujici info (hash):Soubor je mozne nasledne ziskat pomoci prikazu:A to u libovolneho uzivatele IPFS.Soubor lze zobrazit (stahnout) i ve webovem prohlizeci na adrese: http://localhost:8080/ipfs/Qmf1Vpfc1Z6P8zet8U813CFxFijV7HqcT5EX2gDJXp2F12 Pokud chcete vyzkouset tak lze i pomoci globalne dostupnych bran napr. teto: https://ipfs.io/ipfs/Qmf1Vpfc1Z6P8zet8U813CFxFijV7HqcT5EX2gDJXp2F12 A nebo tejhle: https://siderus.io/ipfs/Qmf1Vpfc1Z6P8zet8U813CFxFijV7HqcT5EX2gDJXp2F12 Program ipfs ma konfiguracni soubor .ipfs/configToliko kratke predstaveni a nyni uvaha o moznem vyuziti v budoucnu. Projekt slibuje permanentni ulozeni souboru na "vecnost" bez centralnich ulozist a chce zabranit vzniku mrtvych odkazu kterych je na webu plno. Ma byt novym webem, nahradou HTTP. Urcite neni jedinym projektem v teto oblasti viz treba Freenet. Osobne je mi sympaticky pristup pres CLI. Otazkou zustava jak se rozsiri a pokud uzivatele daji prostor 10 GB jak je preddefinovano v konfigu tak kam se az dostanem pokud sem lidi budou nalejvat gigabajty dat. Popravde receno jsem zvedav na trvanlivost linku obrazku Tuxe co jsem nahral ja sam viz odkazy a hash vyse. Soubor tux.png budete jako prvni zvedavci tahat ode me ale i kdyz IPFS odstavim tak uz bude navecnost "vytesany" na mnoha discich uzivatelu IPFS. To je skvela myslenka jak zvecnit uzitecne dokumenty ktere ale jiz nepujdou odstranit, zmenit, zfalsovat.Toz co vy tady na to? Je to budoucnost nebo jen dalsi zoufaly pokus k zachrane uzitecnych informaci pro budouci generace, alternativa k archive.org Za me osobne je to projekt s uzitecnym cilem.

