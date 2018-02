×

ENCFS - lze doporucit? mozna uskali?

encfs

encfs ~/.Osobni ~/Osobni

fusermount -u ~/Osobni

encfsctl passwd ~/.Osobni

Zdravim ve spolekTrosku se aktualne zabyvam uchovavanim dat v sifrovane podobe teda nikoliv ze bych nejaky supertajny mel ale abych mohl zanechat i na VPS apod. Z moznych alternativ mne nejvice navnadil nastroj ENCFS ktery splnuje podminky minimalismu a snadneho zprovozneni, pouzivani.V distribucich staci nainstalit balik:a je hotovo. Taktez pouziti je velmi snadne viz nasledujici kroky:Prvni krok pro vytvoreni adresaru viz jejich jmena v prikazu a pro nasledne primountovani (adresar ~/.Osobni s teckou na zacatku tedy skryty obsahuje zasifrovana data a adresar ~/Osobni data desifrovana.Pripojeni:Pro odpojeni zpristupnenych dat:Pro zmenu hesla:Vse je velmi jednoduche a netreba resit "dofukovani" souboru viz truecrypt/veracrypt ktery zabira stejne mista at obsahuje nejaka data ci nikoliv a budoucnost zda bude prostor stacit.Jiste ENCFS ma nejake nedostatky viz treba lze snadno zjistit pocty souboru, jejich velikosti, atributy pouhym prochazenim v adresari ~/.Osobni ale toto mi nijak nevadi a nevidim v tom zavadu. Zkratka vubec zadna negativa. To prece neni mozny a tak se ptam tady zkusenejsich a znalejsich jak to vidite...

