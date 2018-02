×

Do 22. března se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy ( Wikipedie ), jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 14. května do 14. srpna 2018, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD.

iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii...

dnes 19:34 | Přečteno: 135× | Všechno možný

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Zdravim v podvecir.Toz jsem se s kolegou v praci bavil o iPhonu a aplikacich, prehravani videa, hudby a kolega coby nekdejsi majitel iPhonu se mne snazil presvedcit kterak nejde do tohoto zarizeni nijak jednoduse dostat mp3, avi, mkv... ci jine soubory natoz je prehravat. Coby neznaly jsem o tom pochyboval a odvazne tvrdil ze nejaky spravce souboru a VLC player prece pro iOS existuje tak proc by to neslo... Tez klienti pro ftp, sftp, smb... existuji. Navic tu prece stale je filozofie Unixu ktera rika ze vse je soubor. Chapu ze treba to nejde jednoduse pouhym pripojenim USB do PC a prostym pretazenim videa ci hudby do nejakeho adresare ale zkopirovat do telefonu po wifi soubor ze Samba serveru ci proste ze sdileneho adresare ve windows na lokalni siti prece musi jit. Apple Store nabizi spousty aplikaci pro stezejni komunikacni protokoly, ssh, mosh klienty... Mam tomu snad rozumet ze mladi si s tim neporadi a tvrdosijne trvaji na tom ze do toho slavnyho jablka nelze nic dostat a ani z nej nic ziskat? Toz jak to vidite, jake mate zkusenosti? Ma osobni zkusenost s mobilni platformou je pouze s Androidem kde neni problem dostat jakekoli soubory treba pres ES Filer ze Samba, SFTP serveru a multimedialni soubory prehrat v ES Media playeru ci VLC. Prece toto musi jit i na Jablku. A nebo se mylim...

Vložit další komentář

dnes 19:46

Re: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii... dnes 19:46 Max | skóre: 66 | blog: Max_Devaine Re: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii...

dnes 21:04

Re: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii... dnes 21:04 JiK | skóre: 8 | blog: Jirkoviny | VirginiaRe: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii...

dnes 21:36

Re: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii... dnes 21:36 Heron | skóre: 51 | blog: root_at_heron | OlomoucRe: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii...

dnes 22:41 Petr

Re: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii... dnes 22:41 PetrRe: iOS aplikace, filemanager, prehravani multimedii...

Založit nové vlákno • Nahoru