Honeypot

dnes 04:22

Zdravim ve spolek a uvadim dalsi zapisek z mojeho IT kutilstvi.Jiz nejakou dobu se zabyvam ze zvedavosti sledovanim utocniku na SSH lakanych na tzv. hrnec medu kdy se prihlasi na server a zadavaji ruzne prikazy. Tyto jsou pak zaznamenany zrovnatak jako uzivatelska jmena, hesla a lze si pocist co se hackerovi/robotovi honi hlavou. Toto je docela zajimava vec. V ceskem podani nabizi honeypot sdruzeni NIC na strance zde. Cesta neni vsak zdaleka tak snadna jak by se dalo predpokladat prostym presmerovanim portu 22 treba pomoci iptables na nejakou IP za kterou honeypot bezi. Nutno si nainstalit haas proxy coz se stalo tercem kritiky a obav o bezpecnost PC/serveru kde tuto proxy uzivatel nasadi. No rozhod jsem se verit NIC ze neudelali pri vyvoji proxy nejakou zasadni botu ci neprehledli bezpecnostni diry.Je to takove pocteni si pekne vecer pro pouceni. Premyslim zda se prihlasuje zivy clovek nebo proste nejaky naprogramovany robot. Zatim vsechny utoky pochazi z Ciny, Taiwanu, USA, Koreje, Japonska, Francie. Toto si lze prohlednout i v mape sveta ktera se nachazi pod logy. Toz co myslite... ma medovy hrnec smysl? Kdyz to hacker nedotahne do konce protoze zjisti dost brzo ze naletel na med? Laka me i myslenka protunelit 22 port az dom na specielne nachystany PC s nejakym distrem, root s praznym heslem a sledovat co z toho bude. Jen nevim jak bych odchytaval prikazy kdyz by je utocnik beztak mazal z historie. No asi blby napad a necham na NIC at se s temi utoky potrapi kdyz se holedbaji kterak toto vzali na vlastni bedra. Mj vystupy by mely poslouzit k analyze a studiu chovani utocniku, nasledne prevenci. Data bude vyuzivat i CSIRT. Dalsi etapou pro me bude po nejakym case spustit proxy na vysokom portu (treba nad 50 000) a cekat zda i tam bude nejaky pokus o prihlaseni. Sam vidim posileni bezpecnosti v nastaveni nestandardniho vysokeho portu, zakazat prihlasovani jako root, pouzivat prihlaseni pomoci klicu a eventuelne povolit prihlaseni pouze z konkretnich IP nebo alespon rozsahu (toto by zasadne ulevilo SSH serveru).Honeypot od NIC zatim bezi pouze pres IPv4 kde dochazi k nejvetsimu poctu utoku- Tak a najde se tu nekdo experimentujici s honeypotem?Dluzno poznamenat k obezretnosti pri prihlaseni na server muzeme pozdeji zapomenout ze se hlasime na honeypot cimz budou nase prihlasovaci udaje na skutecny server poskytnuty NIC a objevi se v logach ktere jsou volne ke stazeni.

