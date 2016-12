×

Mladí důchodci pomáhají starým důchodcům s Windows

Důchodce a počítačový laik, který musí občas pomáhat starším příbuzným s počítačem. Trochu smutné zamyšlení nad tím, proč tuto práci nepřevezme mladá, pružná, vzdělaná a inovativni generace, která s touto technologií vyrostla.

Nejsem počítačový odborník. Svůj produktivní život jsem strávil jako kulturní referent městského kulturního střediska. Taková pracoviště nemělá za socialismu žádné počítačové vybavení a proto jsem se s touto technologií seznámil až kolem roku 2000. Práce s domácím počítačem mě bavila a baví dodnes. Když se pak kolen roku 2010 zavedl v našem domě internet, dostal jsem se k mnoha dalším informacím a mimo jiné objevil i tento portál s podnětnými články technické i obecné povahy. To vše patrně vedlo k tomu, že jsem v příbuzenstvu znám jako počítačový expert a jsem často žádán o radu.

Tak tomu bylo u švagrové, která používala pradávný počítač typu celeron 2.0 se systémem win2000cz. Prohlížení internetového obsahu bylo velmi zdlouhavé a systém se choval i nelogicky. Napr. prohlížeč 'liška' neustále hlásil, že je k dispozici nová verze. Po stažení avizovaného souboru se při pokusu o instalaci objevila hláska, že update software není možný. To je pro nás starší občany frustrující, nechápeme tu logiku proč se nabízí něco co nefunguje (tedy v oblasti počítačové techniky - napr. u Alberta jsou v nabídce často věci co nefungují, ale to je ten novodobý trend u běžného spotřebního zboží - ale u počítačů??). Navíc jsou ty hlásky v angličtině i když je systém typu CZ. Nakonec vnučka svagrové řekla, že je to asi všechno tím, že se jedna o stray krám (mladá slečna si asi nedovede představit co to tehdy stálo) a že je to třeba vyhodit a zakoupit moderní počítač.

Zdrcená švagrová se tedy obrátila na mne s prosbou o radu. Zde je třeba to trochu obšírněji vysvětlit. Bývalému socialistickému systému je možno mnoho vyčítat, ale co se týče principu ekologického jednání, tak v tom byl socialismus mnohem dále. Vidím to jako chlapec ještě dnes před sebou. Porouchala se nám televize a jednoho dne k odpolednímu přišel pán - opravář televizí. Maminka měla připravenou kávu a koláč, ale nedříve se na stole udělalo místo a pán tam televizi rozebral. Měl multimeter s Meopty Přerov a tím proměřoval na různých místech všelicos, pak nějakou součástku vymněnil (možná i něco letoval) a televize opět fungovala. Po kávě ho tatínek vyprovázel a pan říkal 'ale soudruhu, to není potřeba' , ale tu stokorunu si nakonec vzal. Sto korun bylo tehdy dost peněz, ale věci fungovaly a nekončily na skládce. My starší lidé máme prostě problém s vyhazováním věci a proto se i švagrová zeptala, zda není možné letitý počítač nějak opravit.

Musel jsem dát vnučce za pravdu a řekl švagrové, že je to jako s tou ledničkou Calex, kterou oni před nedávném po 30 letech služby vyhodili. Ta lednička také fungovala, ale jak ta lednička tak i ten počítač prostě technologicky zastarají a je třeba se s nimi rozloučit. A že je koupě nového počítače rozumné rozhodnutí.

Švagrová tedy položila tu kardinální otázku, které se dnes všichni tak obávají .... 'co koupit'. Ti 'neustále včerejší' občané z levicového spektra by zde jistě poznamenali, že i tyto otázky měly za socialismu jinou povahu. Ano, často nebylo 'co' koupit ale když bylo něco ke koupi, tak člověk nebyl neustále v těch rozpacích, jestli neudělá špatně rozhodnutí. To je ta velká výhoda, když je na trhu jeden počítač, člověk jde do prodejny, vystojí frontu a koupi si to, co všichni ostatní. Pamatuji si, jak si všichni mysleli, že kdyby byl ten kapitalismus, tak by to bylo takové jednoduché. Ale dnes je ta otázka tady opět, švagrová ji položila, protože si nahlédla nabídku např. na Alze a tam bylo tisíce počítačů. Který si má 70. letá paní koupit? Namítl jsem, že ji děti jistě poradí, nakonec jsou s těmi technologiemi pořád ve styku. Bohužel se ukázalo, že švagrová už děti o radu požádala, ale ty ji řekly, ať si vybere co se pro ní hodí a někdo už to pak objedná.

Jak jistě mnozí tuší, milá švagrová jaksi neví co se pro ní hodí. A velká většina starších občanů je na tom stejně. Sám jsem to jednou zažil v prodejně. Důchodkyně, patrně s podobným příbuzenstvem jako švagrová ze zoufalství navštívila prodejnu asusu na Vinohradech a snažila se z prodejce dostat informaci , co by se pro ní hodilo. Prodejce okamžitě využil příležitost a položil tu klasickou protiotázku - kolik je milá paní ochotna investovat. Paní začala něco mumlat o tom, že důchody jsou nízké a jaké že by bylo to rozpětí cen. Pán mínil, že mezi 7 až 25 tisíci. Paní polkla na sucho a přiznala že to bude asi spíše ta spodní hranice. Pán se ptal, co hodlá s počítačem dělat. Paní odpověděla , že jako do toho internetu a ty fotečky. Jestli si počítač vezme v létě na chatu, ptal se prodávající. I zde paní přitakala. Takže notebook. A aby to šlapalo, když přijdou vnuci na návštěvu , tak se tam dá i5 a pár lepšího příslušenství. Hrubého 13 tisíc. Paní v mrákotách opustila prodejnu.

To jsem chtěl švagrové ušetřit, takže jsem začal na vlastní triko analyzovat ty nabídky. Je to zdlouhavá práce a už jenom srovnávání procesorů na cpuboss.com zabere 1/2 dne. Za ta poslední léta mám i slušnou statistiku Windows Experience Indexu počítačů známých a příbuzných a samozřejmě z internetu. Počítače celkové testuji pomoci NovaBench. Všechny tyto ukazatele nelze samozřejmě přeceňovat, ale je to dobrá orientační pomůcka. Když se pak vybere nějaký ten typ, tak se jde do prodejny. Chtěl jsem provádět v Alze ty testy , ale koukali na mne jako na blázna. Ať prý ho koupím, do 14 dnů ho mohu vrátit bez udání důvodů a dostanu peníze zpět. Tedy , když si připlatím 2 stovky. U nejakho jiného to bylo i bez. Navíc byli toho mínění, že i ty notebooky s tím celeronem N30xx pro běžnou práci stačí. Takové výpovědi by měly být podle mne trestné.

Co je to běžná práce, že? Manželka dostala před 2 lety 'výhodně' starší notebook Dell s I3-2xxx generace s tehdy běžnou vestavěnou grafikou. A když se podívá na google-maps přes Earth a začne 'jezdit po silnici', tak se do 45 vteřin procesor přehřeje a počítač shodí. Člověk pak něco takového doporučí a pak aby se styděl přijít na návštěvu. Nakonec jsem švagrovou přemluvil, že se to koupi s tou možnosti to vrátit a když to její děti přinesly, tak jsem to otestoval, aby to bylo alespoň v průměru. Pak to mělo jít ke švagrové.

Žádal jsem, aby byl v prodejně nahrán teamviewer a aby byla nastavená i síť podle parametrů, které jsem na starém počítači zjistil a kupujícím předal. Švagrová má internet přes nějaký kabel, a tam se s DHCP nic nenadělá. Samozřejmě, že kupující nic nenastavil a teamviewer nenahrál. Naštěstí tam byl ten program pro prohlížení fotek. Navíc se na počítači nacházely 3 verze microsoft office, takové ty na zkoušku. Největší rána pro švagrovou byla ale skutečnost, že dnes se dá vpodstatě koupit jen windows 10. Takže jsem musel dělat i to začátečnické školení. Mnozí to možná asi ani nevědí, ale dříve neexistovala složka User a Public a dnes zase mame zato jiné adresáře, které mají takový ten zámeček a člověk se tam nedostane.

Upřímně řečeno, mne to dost otrávilo. Ze soucitu a z důvodů příbuzenských vztahů jsem tu práci nakonec udělal. Ale myslím si, že je to práce těch mladých, zejména dětí. Chápu to, že ty informace nepřiletí přes twitter a přes podobné nesmyslné informační kanály. Je třeba se zamyslet a to předně bolí a také se to musí někde natrénovat. Ale myslet se dnešní mladá generace nenaučila, rodiče byli rádi , že se udrželi v nějaké práci a dětem se nevěnovali a školství krachuje už desetiletí (nejen v Plzni). Ale mladí lidé jsou toho názoru, že když budou doplňovat 1/2 roku regály Tescu v Anglii , tak že se z nich svět snad podělá na fleku.

S uspokojením zjišťuji, že svět se žene silně do průseru. Nejen tady u nás, ale v celé Evropě panuje názor, že za všechno mohou levicové strany a že je potřeba vykopnout imigranty a zvolit pravicové extremisty do vlád a všechno bude zase v pohodě. Nebude , vážení mladí spoluobčané, nebude. Ale co takhle na začátek nastavit rodičům počítač a nebo vybrat ten správný?

