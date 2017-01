×

Už zítra (10. 1. 2017) vstupuje do druhého čtení novela zákona o Vojenském zpravodajství , jež by dovolovala vojákům instalovat do sítí českých providerů „prostředky kybernetické obrany“. V zákoně není nijak omezeno kam a jaká zařízení je možné instalovat, přičemž to vypadá, že zařízení by mohla být použita jak k pasivnímu odposlechu, tak k aktivním útokům směrem ven, jak se píše v připomínkách NBÚ („hackback“) i ve stanovisku MVČR (docx)

Uživatel Goldenfish se tentokrát neohlédl za uplynulým rokem

dnes 21:03 | Přečteno: 49×

Každoročně vyhlížím koncem roku na portálu linuxsoft résumé pana šéfredaktora. Tentokrát se nic neobjevilo, tak jsem si řekl, že bych ho zastoupil.

Těch ročních shrnutí je na portálech plno. Většinou se ale jedná o takové stupidní vyjmenování nějakých význačných události. Takové ty výplňové články jako např. '10 nejlepších článků (nejen) o Linuxu za rok 2016' na jednom nejmenovaném portálu. Něco takového nemám na mysli. Goldenfishovo povídání bylo jedinečné tím, že se jednalo spíše o celkový pohled na situaci v IT očima IT-profesionála. V minulých letech se tam jednalo o tom, jaké technologie zabraly, jak se vyvíjely webové aplikace a zda je na tom možno dále stavět apod. Zejména ale nebyl opomenut ten finanční aspekt ve vývoji software, provozování portálů, získávání investic a další. Za rozhodující ovšem považuji, že se jednalo o názory někoho, kdo není v zaopatření nějaké velké nadnárodní firmy s těmi všemi benefity. Názory takových zaopatřených lidí také respektují (ono být malým kolečkem v tom soustrojí může jít také někdy na nervy), ale k názorům někoho, kdo stojí na vlastních nohách mám prostě úctu. (sám jsem byl jako všichni v minulém systému tím kolečkem a nic jiného jsem si nemohl vyzkoušet)

Bohužel nejsem programátor, takže nemohu prezentovat nějaká tvrdá fakta ze světa IT, spíše z pohledu uživatele a fandy počítačové techniky. Mám ale řadu známých z této oblasti, jeden matematik dokonce na vedlejšák cvičí na univerzitě ty relační databáze / nebo ty relační teorie, teď přesně nevím. Samozřejmě, že toho zneužívám a vyptávám se dotyčných na všechno možné z jejich práce. A nakonec vetšiny příbuzných a známých se problematika výpočetní techniky víceméně nějak dotýká. Rád bych se tedy podělil o několik skutečností, které mě uplynulý rok zaujmuly.

Databáze, open source

To je téma, které mě osobně dost zajímá. Databáze byly už za nás, na těch kartách, ale princip je pořád stejný, myslím. Akorát je potřeba stále více dat, nestačí jen datum narození, úmrtí a datum vstupu do 'Hnutí ANO'. Dnes se eviduje úplně vše a databáze se staly stěžejní komponentou v IT. Z toho důvodu jsem se začal o databáze již před lety více zajímat. Jak známo existuje několik databázových produktů a lidé fandí nějaké databázi jako třeba Spartě nebo Slávii. A v diskuzich o těch databázích se pak jako ti fandové těch klubů urážejí. Před lety byly všechny databáze typu relační, jen se říkalo, že úplně dříve byly jiné, ale ty nové mají tu velkou výhodu že jsou relační. U nás v Čechách toto téma zpracovává zejména nějaký pan Stěhule z root.cz (fanda postgresql), který nedávno v diskuzi tvrdil, že relační myšlenka pochází z doby prehistorické a je tedy nosná. Přesto se před lety objevily databáze, jejichž největší výhodou by mělo být, že jsou právě nerelační. To by mohlo znít nějak nekonsistentně a také to nekonzistentní je. Kdyby takhle argumentoval premiér nebo nějaký poslanec tak ho na Idnes roznesou na kopytech.

Ale v technické oblasti to není problém, tam nikoho nezajímá, co se tvrdilo včera a proto klidně v minulém roce implementovaly relační databáze další nerelační prvky - ano přesně to, co není potřeba. Proč? Protože kapitalismus, prodej jak umíš, hlavně zisk, hlavně že produkt umí všechno (na papíře). Co je ještě zajímavější, že tomu kapitalistickému tlaku, aby produkt uspokojoval úplně všechny, podléhají i ty open-source produkty. I v loňském roce jsem zaregistroval komerční tlaky na svobodné projekty. To je smutné.

SAP,Cloud

Mám v příbuzenstvu dvě dámy, které vystudovaly technickou vysokou školu a nyní pracují u firmy, kde zadávají data do toho SAPu. Sice je to prý kompikovaný software (za nás se říkalo, že počítačová technika má pomáhat), ale aby na to musel být člověk inženýr se mi nechce věřit. Ale obě dámy mají rodinu a hypotéku, takže se obě paní nechávají zneužívat. Určitě tím už lezu mladým lidem na nervy, ale za socialismu, když někdo vystudoval , tak dostal odpovídající práci a třeba manželskou půjčku. Data do těch sálových počítačů mlátila tehdy paní, co byla akorát tak vyučená. V uplynulém roce přešli u té firmy na tu cloud variantu , s kterou teď SAP dost vydělává. Vypadá to tak, že doba firemních servrů u velkých firem se blíží ke konci - to mi potvrdili všichni ti známí z oboru. Několik známých dělá ještě podporu pro menší firmy, ale tak jak se rozjíždí ty office 365 , tak to skončí asi i u těch malých.

Webové technologie, komunikace

V minulém roce jsem pozoroval, že byly už snad všechny alikaci předělány na ten 'responzivní' design. Zde mi dá jistě i většina mladých čtenářů za pravdu, že to je hrůza. Projevilo se to i u těch známých, kdy dobře polovina byla nějakým způsobem do těchto prací zapojena. Minulý rok bych tedy charakterizoval zejména jako rok zbytečně práce. Ty weby se hůře čtou a obsah se zhoršil - den má jen 24 hodin a když se veškerá energie vyplýtvá na vzhled, tak musí trpět obsah. To ovšem není nic nového. Vždy když docházejí nápady, tak se elity společnosti upnou k pozlátku, povrchnosti a zbytečnostem. Proto máme ty andělíčky v barokních kostelech, JSON v relačních databázích nebo systemd v linuxu.

Také si řada známých pořídila ten internet na doma. Taková ta kostka co svítí modře a je to bezdrátové. Měsíčně je u toho 30 GB datových přenosů. A na víkend si to člověk vezme na chatu, většina těch známých má i mimo Prahu dobré pokrytí (takových 5 Mbit). U jedné známé (účetní) jsem směl asistovat u instalace a u těch bezdrátů nastane dříve nebo později otázka s tou rychlostí. Že s tím lidé pobíhají po bytě je normální, ale u osob ženského pohlaví (nezávisle na počtu titulů a směru vzdělání) jsem skoro vždycky mohl pozorovat tu snahu zlepšit výkon zařízení otevíráním oken, aby 'ty vlny mohly lépe dovnitř'. To se vidí u mužů zřídka.

Bezpečnost

Většina mých známých z IT si pochvaluje současnou politickou situaci. Teroristům se podařilo většinu státu úplně zblbnout (v Evropě zemře 10 x tolik lidí pádem že štaflí než po útoku islamistů) a reaguje se na to opatřeními směřujícími k totální kontrole obyvatel. Jako nástroj kontroly slouží IT a to znamená jistá pracovní místa v tomto odvětví. Minulý rok s těmi několika atentáty se tedy podařilo zajistit zaměstnanost v počítačové technice nejen v privátní sféře, ale i ve státní správě. Zřizují se ministerstva pravdy a podobné instituce a ty potřebují data.(viz výše). Jsem si jist, že elity si ten terorismus neobjednaly proto, aby se mohla zavést ta totální kontrola, ale jako výhodný vedlejší efekt se to náramně hodí. Až se totiž zhorší hospodářská situace, tak bude velmi důležité vědět, co si kdo myslí a co se od něj může čekat.

Ale i pro nás starší má tento vývoj radostný vedlejší efekt. Totální kontrola obyvatelstva vede k degeneraci společnosti a tím také k určitě nivelizaci potřeb a nároků. Začne to tím, že primitivní část společnosti začne tlačit na politiku a zničehonic se objeví tisíce vzájemné si protiřečících předpisů a nařízení. Lídé, kteří by měli nějaké nápady se stáhnou do ulit a inovace se zpomalí. Zrovna tak jako za socialismu budou mít hlavní slovo blbci ať už takoví, co to myslí upřímně a nebo ti bezpáteřní. Společnost ztratí svoji dynamiku a to je pro nás staré velká výhoda. My staří si přejeme, aby všechno zůstalo jako včera a v degenerované společnosti, kde si to přeje většina najednou nejsme na okraji ale pěkně uprostřed.

Osobnosti

Uživatel Heron je pro mne IT muž roku. Jeho neutuchající boj proti systemd v minulém roce je pro nás ostatní výzvou, zrovna tak jaké jeho věcné byť marné diskuze s panem Jirsákem na všech možných portálech.

Pulitzerovu cenu v oblasti vědeckotechnické žurnalistiky získává již po sedmnácté za sebou pan Ing. Tišnovský z RH. Jeho seriály z jakékoliv oblasti výpočetní techniky ukazují směr vývoje budoucích dekád v tomto odvětví. Nebude důležité programovat, nýbrž vědět, jaký nástroj by bylo vhodné použít, kdyby se snad mělo něco dělat a hovořit o tom. Informační žurnalistika je obor budoucnosti a přiznám se, že jeho články čtu velmi rád. Sice vůbec nerozumím o co se jedná, ale jsou tam často takové zajímavé slovní obraty. Např. předminule hovořil o přetěžování operátorů a to se mi vždy vybaví Vodafone.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář