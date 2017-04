Recenze sekačkovského společensko-politického pojednání o problémech lidstva

×

UPSat ( Twitter ) je první open source nanodružice ( CubeSat ). Jedná se o společný projekt nadace Libre Space Foundation a University of Patras. Repozitáře projektu jsou k dispozici na GitHubu . Pod Libre Space Foundation patří také projekt SatNOGS ( zprávička ), projekt globální sítě open source pozemních satelitních stanic, vítězný projekt soutěže The Hackaday Prize 2014. UPSat je součástí mise QB50 ( Twitter ). ID UPSatu je GR02 . GPS přijímač na UPSatu je od české společnosti SkyFox Labs . Součástí mise QB50 je i česká nanodružice VZLUSAT-1 s ID CZ02.

Emigranti (=dobří lidé) na koncertě Karla Kahovce

včera 22:55 | Přečteno: 214×

Přijeli známí. Emigranti. Z Německa. Na návštěvu. Velkým bourákem.

Abychom to velké auto pojednali hned zpočátku - vlastně o tom v článku vůbec nejde. Ale tolik se dnes mluví o těch českých a německých platech, že je to třeba krátce zmínit. Známí jsou v cizině přes 35 let a podle všeho se mají zhruba stejně jako my, kteří jsme zde zůstali a trpěli pod komunistickým útlakem. Řekl bych, že se mají dokonce o něco hůře než průměrný Čech a proto mě to velké auto překvapilo. Uklidnilo mne až vysvětlení, že se jedná o firemní auto dcery, která přijela s rodiči navštívit jejich rodnou zemi. Podle vyprávění známých z ciziny vím, že když má někdo ve velké západní firmě podnikový vůz, kde ta firma plně proplácí projetý benzín, tak pak je to cesťák nebo už to musí být nějaký vedoucí. Zeptal jsem se tedy po straně známého, zda je to skutečně tak a kolik dcera vydělává. Potvrdil mi, že šéfuje týmu 6 lidí a že plat má tedy slušný. Nenechal jsem se odradit a tak nakonec přiznal (s žádostí abych to dál nerozkecával), že dcera vydělává ročně 110 tisíc EUR hrubého. No, 3 milióny korun ročně, to mi přišlo na mladou paní, které ani není 40 docela dost. Když uvážíme průměrný český plat 25 tisíc hrubého měsíčně , tak je ten poměr platů desetinásobek a i když někdo bere 50 tisíc měsíčně, tak i pak vydělává 5 krať min než ta mladá dáma. Určitě takhle nevydělává v Německu každý, ale s tímhe musí Babiš něco udělat!

Takže asi tak, ale teď k tomu hlavnímu tématu.

Když jsme byli mladí, tak se náš hudební svět točil kolem skupin jako Olympic, Flamengo, Matador a jiné. Takovou velkou hvězdou tehdejší doby byl zpěvák Petr Novák s písničkami jako Náhrobní kámen, Povídej, Klaunova zpověď a jiné. Jako kulturní vložku návštěvy známých jsem jim doporučil, že mohou navštívit na Vinohradech koncert skupiny GEORGE & BEATOVENS Karla Kahovce, který kdysi s Petrem ve skupině Flamengo účinkoval a pak i po revoluci. Na tom koncertě hrají ti důchodci i některé skladby Petra Nováka. Známým se nápad líbil a tak koncert navštívili. Druhý den před odjezdem mi o tom zážitku ještě trochu konsternováni referovali. Píšu to z hlavy, ale asi to bylo takhle:

Koncert byl v Balbínce na Vinohradech, to je taková mini-kavárna, kam se vejde tak 60 lidí a je to stěsnané. Známí seděli hned u pódia a bylo to dost hlučné. Známá trpí občas případy náhlé nedoslýchavosti a proto si zakrývala uši, když skupina pořádně hrábla do strun. To také nakonec vedlo k tomu, že po koncertě k ní přišel sám pan Kahovec a říkal, že to bylo prvně , co si na jeho koncertě zacpával někdo uši a zda to bylo skutečně tak hrozné

Samozřejmě , že si toho všimlo i několik přísedících a tak se s nimi známí dali do řeči. Brzo se zjistilo , že jsou z Německa a přišla ta nevině vypadající otázka:

'když vy jste z toho Německa, jak je to tam s těma migrantama'

Zde se ukázalo, jak dlouho již naší bývalí spoluobčané žijí mimo území vlasti. Plně německy asimilovaní si asi mysleli, že někoho zajímá jejich skutečný názor. A také ho prezentovali. Přesně to, co známe z pražské kavárny a od těch obvyklých dobroserů:

- že ti migranti jsou taky lidé

- že mnozí utíkají před válkou

- že západní svět ty problémy svou koloniální politikou zavinil

- že ti, kteří mají nárok na azyl ho dostanou, že to prý je v právním státě normální a že to tak mají v ústavě

- že ti, kteří utíkají z míst, kde je vojenský konflikt mají právo dočasného pobytu, to mají také v zákoně

- že zákony by se měly dodržovat, i když se to zrovna nějak nehodí, to prý odlišuje právě diktaturu od demokracie

- že aktivní pomoc těm lidem je naše lidská povinost stojící na novodobém humanismu

- že jsme všichni byli jednou uprchlíci

- atd

Známý mi potvrdil, že řada lidí si sahala na hlavu a snažili se vysvětlit mým německým známým, že Evropa nemůže přijmout celou Afriku a že ti migranti si musí vyřídit ty problémy doma. Situace gradovala poté, kdy známá prozradila, že se v pomoci uprchlíkům doma v Německu aktivně angažuje. Na otázku co to obnáší se podle známého snažila vysvětlit, že organizují zimní ošacení, jazykové kurzy, kurzy šítí pro islámské ženy, akce pro celé rodiny a další aktivity. To prý přivedlo diskutující do varu a jeden trochu podnapilý pán mínil, že to je konec Evropy , když i zdánlivě inteligentní lidé takhle dokážou zblbnout. Pak prý už diskuze přestávala mít smysl, padaly otázky proč jsou známí ještě pořád v Německu, jsou přece Češi a Slované a ti islamisté jsou nekompatibilní a ty obvykle názory, když už mají lidé trochu vypito a tolik se nedrží zpátky.

Pak mi známý ještě sdělil, že to nebyl jediný případ za ten týden pobytu. Při všech návštěvách prý, jak se zjistí, že je někdo z Německa se diskuze okamžitě stočí na ty migranty a tak nějak se očekává, že se na ne bude nadávat. Neustále se mluví o té nekompatibilitě a nesnášenlivosti a jak je potřeba ty lidí poslat tam, odkud přišli. Trochu se podivil, když jsem mu sdělil, že i já jsem toho názoru, že by měli jít skutečně tam, odkud přišli. Namítl, že se u poloviny těch lidí neví, odkud přišli a kam že se mají tedy poslat. Dostali jsme se trochu do hádky, protože nechtěl pochopit, že ty uprchlíky, kteří zničí své doklady je třeba zavřít do vězení, až si zase vzpomenou, kde že je ta jejich vlast. Známý namítl, že to nejde kvůli platným zákonům a jak se rozezná, kdo ztratil doklady úmyslně a kdo ne.

Hodnocení: 33 % špatné • dobré

Komentáře

Diskuze nedopadla dobře a známí odjeli trochu ve zlém. To mne lidsky mrzí, ale myslím, že chyba nebyla na mé straně. Hospodářské výsledky novodobého Německa obdivuji, společensky si ale myslím, že jsou asi ztraceni.

Vložit další komentář

dnes 00:22

Re: Emigranti (=dobří lidé) na koncertě Karla Kahovce dnes 00:22 hypvofxy | skóre: 5 | blog: hypvofxy Re: Emigranti (=dobří lidé) na koncertě Karla Kahovce