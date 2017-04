×

včera 00:04 | Přečteno: 499×

Německý komik Jan Boehmermann (ten co složil tu báseň na Erdogana, ve které turecký politik provádí zoofilní akce se zvířaty s podčeledi Caprinae) opět úřadoval a tentokrát si vzal na mušku úroveň současné německé pop-music.

Podle Boehmermanna jsou současné výtvory německé pop-music bezduché bláboly podložené líbivou melodií z počítače. A aby to ukázal, rozhodl se se svými spolupracovníky vytvořit takový hit, který bude současná společnost bez problémů konzumovat.

Nejdříve spolupracovníci komika napsali na A5 karty jednotlivé krátké texty např. z facebooku, twitteru, známé reklamní texty, lidová rčení, YouTube komentáře a různé kalendářové výroky. Ke každému z těch papírků dali nějaký pamlsek (kus banánu, ananasu) a tyto laskominy předložili 5 šimpanzům ze zoologické zahrady v Gelsenkirchenu. Primáti (zřejmě podle svých chuťových preferencí) vybrali papírky a jejich pořadí rozhodlo o stavbě budoucího textu písně. Poté se text zhudebnil tak, aby to byl pěkný moderní šlágr. U autorské organizace GEMA bylo oněch 5 šimpanzů registrováno jako autoři. Píseň nazpíval sám Jan Boehmermann pod pseudonymem Jim Pandzko (foneticky to připomíná ty šimpanze, ale spíše je to narážka na jednoho z kritizovaných německých zpěváků , který se jmenuje Tim Bendzko). Písnička dostala název

Menschen Leben Tanzen Welt, česky tedy 'lidé život tančit svět'

Co máš, mohou mít mnozí ale co jsi ty, nemůže být žádný je to krásný pocit, vědět že jsi zde potřebují zase jednou čas být s tebou to černé s blonďatou duší ta dobrá hvězda na všech silnicích (reklamní slogan Mercedesu) všem tam venku: být jiný je ok všechny cesty vedou do Řima putujeme na Aljašku bez bot deštěm

lidé život tančit svět Oh-Ejo-o. Oh-oh-ejo-o lidé život tančit svět Oh-Ejo-o. Oh-oh-ejo-o

zkus být každý den o trochu víc její! today is gonna be the day svět se na mne řítí proud je žlutý (reklamní slogan firmy Yello - distr. el.energie) aliance pro život (reklamní slogan pojišťovny Allianz) nůž,vidlička,nůžky,světlo není nic pro malé děti (obdoba našeho o sirkách v rukách malých děti) ovocný poplach, miluji to (reklamní slogan výrobce ovocných jogurtú) někdy to potká každého co není v hlavě musí být v nohách (to říkáme stejně jako Němci) perfektní fix pro vaše vlasy (reklamní slogan výrobce kosmetiky) kdo chce být krásný musí trpět sděl jednoduše svoje pochyby

lidé život tančit svět Oh-Ejo-o. Oh-oh-ejo-o lidé život tančit svět Oh-Ejo-o. Oh-oh-ejo-o král, král, dnes být králem (reklamní slogan duisburgskeho pivovaru Koenig) lidé život tančit svět Oh-Ejo-o. Oh-oh-ejo-o kde je Deinhard? (reklamní slogan vinných sklepů Deinhard) Oh-Ejo-o. Oh-oh-ejo-o dnes být králem

Německý text se samozřejmě nerýmuje (to by museli ti šimpanzi přidat), ale to je v dnešní době asi úplně jedno. Zde je český překlad:refrén:refrén:Ten český text zní zrovna tak duchaplně jak ten německý, ale zabaleno do chytře napsané hudby to skoro nikdo nepozná. Download té písničky trhá v Německu a Rakousku všechny rekordy.

https://www.youtube.com/watch?v=h8MVXC_hqNY

Co k tomu říci. Svět je plný povrchních neoliberálních sraček. A nejen v Čechách se zacinkalo, i naši němečtí spoluevropané se rozhodli, že budou konzumovat nesmysly a to mají za sebou 40let skutečného tržního hospodářství.

Komentáře

Mladým lidem nezávidím. My jsme za Husáka nesměli říkat co jsme chtěli, ale asi to byla větší svoboda než ta dnešní, kdy nikoho nezajímá, co kdo říká. Mladí lidé by si měli konečně uvědomit, že mít 3 mobily není životní úroveň a ani štěstí. A mohli by se začít zamýšlet nad tím, co udělat, aby jim elity nesraly na hlavu. My starší to už nevytrhnem.

