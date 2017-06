×

Pharo 6 - novinky a budoucnost

včera 17:30 | Přečteno: 714× | | poslední úprava: včera 17:30

Po roce vyšla nová verze vývojového prostředí Pharo, což je otevřená implementace Smalltalku. Tentokrát nese číslovku šest a přináší řadu změn, které slibují moře pod majákem v jeho logu pořádně rozbouřit.

64-bitů

Pharo konečně vychází i v 64-bitové verzi. K dosažení tohoto milníku bylo nutné udělat celou řadu dílčích mezikroků, z nichž nejvýznamnější byl přechod na model objektové paměti Spur v minulém vydání Phara a nový FFI. Z praktického hlediska je nutné vědět, že 64-bitové obrazy virtuální paměti (image) nespustíte na 32-bitovém virtuálním stroji a naopak. Starší obrazy je tak nutné konvertovat. Pharo samotné je vydáváno ve dvou verzích. Bohužel si kvůli problémům s FFI musí uživatelé Windows ještě nějaký měsíc na 64-bitovou verzi počkat.

Epicea

Ve Pharu jsou jsou všechno objekty a tedy i třídy a metody jsou objekty. Protože toto pravidlo je dodržováno opravdu důsledně, promítá se to i na odlišném přístupu k programům samotným, který se výrazně liší od nejpoužívanějších programovacích jazyků dneška. Program zkrátka není sada zdrojových textů, ale systém vzájemně komunikujících objektů, kdy integrované vývojové prostředí nesestává jen z pokročilého editoru, debuggeru a dalších nástrojů, ale je přímou součástí tohoto systému objektů a poskytuje prostředky k jeho úpravě. Ve Pharu existuje ničím nestíraný rozdíl mezi metodou a zdrojovým kódem metody.

Tento přístup má řadu výhod, ale občas může způsobit potíže. Není zde přímá vazba mezi aktuálním stavem metody a jejím uloženým zdrojovým kódem někde na disku, což znamená, že pokud si například uřežete větev pod nohama a Pharo zhavaruje, o provedené úpravy v metodách v něm přijdete, pokud jste je před tím někdy neuložili na disk.

Aby se zamezilo nepříjemným ztrátám půldenní práce, již od pradávna Smalltalk používá speciální soubor, kam ukládá průběžně všechny změny, které programátor provedl. Z něj je pak možné svoji práci zrekonstruovat. Ale protože tento mechanismus už je skutečně vousatý, zaznamenával změny jen na té nejjednodušší úrovni a člověk se tak například nedozvěděl, že daná úprava je důsledkem určitého refactoringu, nahrání balíčku apod.

Právě proto byl vytvořen manažer změn zdrojových kódů pojmenovaný Epicea. Ten poskytuje výše popsanou funkcionalitu a navíc dává možnost s těmito změnami přehledně pracovat, sledovat jejich větvení a podobně.

Záznamy, které si Epicea vytváří, jsou nezávislé na původním mechanismu ukládání změn a jejich vytváření je volitelné. Do budoucna by jej však měl zcela nahradit.

Iceberg - přímá podpora Git

Zdrojové kódy bylo možné ve Pharu spravovat pomocí Gitu již dávno, nyní ale Pharo přináší nový nástroj jménem Iceberg, který vše výrazně zjednodušuje a to především díky tomu, že přímo virtuální stroj nyní zahrnuje knihovnu libgit2 a tak je možné pracovat s Git repozitáři přímo bez externích nástrojů.

Zdrojové kódy se fyzicky ukládají do adresářové struktury, kde každé metodě přísluší vlastní soubor. To rozhodně není mezi programovacími jazyky nejobvyklejší přístup ale ve spolupráci s Gitem má takové množství výhod, že nad několika málo nevýhodami jasně převážily. Mezi nevýhody patří ztížená editace externími editory zvyklými na dlouhé nudle kódu a velké množství malých souborů, které může zatěžovat souborový systém. Ovšem zvýšení granularity sledovaných změn uloženého kódu na úroveň metod za to rozhodně stojí. Samozřejmostí je možnost kombinovat zdrojové kódy s ostatními daty.

Možnosti, které Iceberg poskytuje, jsou zatím pouze základní, takže na pokročilejší operace jako přeskládání (rebase) budete muset sáhnout přímo po Gitu, nicméně základní běžné operace zvládá dobře a problém mu nedělá například ani vytvoření pull request na GitHubu. Samotné Pharo bude od začátku vývoje sedmé verze spravováno celé Gitem a Iceberg byl vytvořen s tím, aby podporoval vše, co k tomu bude potřeba.

Bohužel se pro před vydáním Phara 6 nepodařilo dokončit přechod na vyšší verzi libgit2, kvůli čemuž zatím Iceberg nefunguje i v 64-bitové verzi. To by ovšem mělo být v následujících týdnech napraveno.

OpenSmalltalk VM

Pozitivní změny se odehrály na poli správy vývoje virtuálního stroje. Pharo vzniklo jako fork implementace Squeak Smalltalku a stále s ním sdílelo stejný virtuální stroj, který byl pouze lehce pozměněn a doplněn o některé potřebné plugginy. To se nemění. Naopak se spolupráce na vývoji společné VM ještě zintenzivnila a pod hlavičkou OpenSmalltalk se přesunula na GitHub. Stejný repozitář pro virtuální stroj tak dnes sdílí Pharo, Squeak, Cuis a Newspeak.

Virtuální stroj také doznal některá vylepšení, která by se měla především zúročit v blízké budoucnosti. Jedná se například o vylepšenou podporu uzávěrů umožňující jejich větší nezávislost a provádění agresivnějších optimalizací. Dále podporuje nezměnitelné objekty a alternativní množiny bytekódu. Vše směřuje k začlenění projektu Sista, což je adaptivní kompilátor na úrovni image.

Bootstrap

Pharo je přímý potomek Smalltalku-80 a některé základní objekty v něm byly vytvořeny pravděpodobně již v roce 1976. Od té doby již byly nesčetněkrát spolu s ostatními objekty v paměti uloženy na disk, aby z něj mohly být znovu obnoveny. Mnohokrát se změnil způsob jejich uložení, ale stále se jednalo v podstatě o ty stejné objekty.

Jediný způsob jak ve Pharu něco změnit vyžadoval provést to z něj samotného. To přirozeně vytváří nutnost vytvořit a udržovat systém s brutální reflektivitou, díky kterému má Pharo řadu unikátních vlastností. Na druhou stranu to v některých případech svazuje ruce a také ztěžuje mít nad obsahem objektové paměti plnou kontrolu.

Pharo ve verzi 6 nově podporuje možnost bootstrappingu, což je proces, při kterém je nová objektová paměť vytvořena ze statických zdrojových kódů. Nejedná se o přímočarý ani jednoduchý proces. Nedělá se to tak, že by se vytvořil soubor s objektovou pamětí a do něj se specifikovalo, jaké konkrétní objekty má obsahovat a jaké mezi nimi mají být vazby. Místo toho se k bootstrappingu využívá speciálně upravený simulátor virtuálního stroje, v jehož objektové paměti se vytvoří několik základních objektů doplněných o pár berliček. Pak se spustí kód nutný k instalací dalších objektů a zavádění tříd. Tento kód je ale na rozdíl od běžného spouštění pouze interpretován simulátorem na úrovni AST, což vlastně umožňuje využívat tříd a metod, které ještě nebyly skutečně vytvořeny. Když je vše hotovo a nezbytné berličky jsou odstraněny, simulátor vzniklou objektovou paměť standardním způsobem uloží do souboru.

Protože se jedná o relativně pomalý proces, takto se vytváří pouze základní jádro systému, které však již obsahuje plnohodnotný kompilátor a je tak schopné postupně načíst zbytek balíčků. Protože historicky se nové verze image vytvářely ukládáním starších verzí a změny v nich byly dělány často manuálně, nebylo právě jednoduché dosáhnout toho, aby výsledek bootstrappingu odpovídal originálu. Ale přesto je dnes Pharo schopno být plně znovuvytvořeno ze statických zdrojových kódů (spravovaných Gitem) a verze 7 již bude vyvíjena pouze tímto způsobem.

Možnost ukládat obraz objektové paměti zůstává ovšem stále zachován a tak může Pharo využívat výhod z obou jinak těžko slučitelných světů.

Tmavý motiv

Na první pohled nejviditelnější vpravdě kosmetickou změnou v nové verzi Phara je nastavení výchozího barevného schématu na tmavý. Ten sice byl dostupný i dříve, ale nyní je aktivní jako výchozí. Pharo tak pomáhá šetřit oči insomnií trpícím programátorům, ale hlavní důvod ke změně je spíše marketingový. Tmavší styl vypadá na obrázcích, více geekovsky a navíc pro většinu lidí platí, že pokud vidí program se světlým pozadím, očekávají od něj vzhled a chování více či méně ladící s jejich operačním systémem. V případě tmavých barev ale hned vidí, že je něco jinak, a bývají otevřenější k odlišnostem a těch Pharo nabízí víc než dost.

Další novinky

Vývojářům se také podařilo posunout projekt OSWindow, což je rozhraní umožňující pomocí SDL2 otevírat další samostatná okna pod hostitelským operačním systémem a spouštět v nich nezávislé světy v Morphicu. Cílem tohoto snažení má být odstranění kódu z virtuálního stroje, který se stará o obsluhu obrazovky, což by jej mělo výrazně zjednodušit.

Drobná avšak zpětně nekompatibilní změna se odehrála na poli syntaxe jazyka. Nyní i v komentářích jsou dvoje uvozovky (“”) ignorovány a komentář neukončí, což kopíruje přístup používaný pro řetězcové literály. Lze tak napsat komentáře typu “This code prints “”Hello World”” and quits”.

Relativně velký zásah je označení metody Object>>#name jako zastaralé. Z pochopitelných důvodů příliš kolidovala s uživatelskými datovými modely. V příští verzi bude odstraněna úplně a její volání se automaticky přepíší na zprávu #printString. Podobný osud postihne metody typu #ifNil:ifNotNilDo:, kde nyní postačí i při použití alternativního bloku s argumentem zpráva #ifNil:ifNotNil:.

Zlepšení se dočkal debugger a inspektor je nyní používá rychlejší zobrazování, které se projeví především na velkých polích či strukturách. Nautilus, což je nástroj na procházení a editaci kódu, nyní dokáže přímo pomocí ikony spouštět metody, které jsou označeny jako příklady, má lepší automatickou kategorizaci metod a obsahuje řadu dalších vylepšení a oprav.

Metalinky jsou mechanismus, který kompilátoru umožňuje obohacovat zvolené AST uzly o dodatečný kód a tak implementovat vlastnosti jako breakpointy, sledování pokrytí kódu testy, implementovat speciální druhy instančních proměnných a podobně. Jejich podpora byla spolu s dalšími reflektivními mechanismy ve Pharu 6 dále rozšířena.

To je samozřejmě jen špička ledovce, přidána byla celá řada drobných potěšujících vylepšení, jako je detektor rekurzí, děditelné proměnné procesů, jednodušší tvoření anonymních tříd apod. Opraveno bylo i několik úniků paměti, což jen dokazuje, že ani jazyk s garbage collectorem jich není ušetřen, i když způsob jejich vzniku a odhalování je samozřejmě jiný než například v Céčku.

Proces vývoje Phara je víceméně řízen časově. Nová verze se vydává po roce a její obsah není příliš řízen vlastnostmi. Na její vypuštění do světa se nečeká, až vše bude naprosto dokonalé. Stačí, aby výsledek byl dobrý natolik, aby podpořil další iteraci vývoje, což Marcus Denker výborně popsal v prezentaci Perfection and Feedback loops.

V případě Phara 6 to znamená, že ani u nejdůležitějších změn, jako je podpora 64-bitů a Gitu, není vše dotaženo na 100%. 64-bitová verze zatím není vydána pro Windows a Iceberg není podporován v 64-bitové verzi. Vše by se však mělo během pár měsíců doladit.

Budoucnost

V přípravě jsou již změny pro další verzi. Tou hlavní pro Pharo 7 je kompletní přechod vývoje na bootstrap ze zdrojových kódů spravovaných Gitem. Jedná se o velký skok, který pozmění prakticky všechny dosavadní postupy vývoje a dá se očekávat, že alespoň ze začátku bude rozjezd pomalejší a nikoliv zcela hladký. I tak se později očekává několik zásadních změn.

Jedná se především o postupné opuštění browseru Nautilus a jeho nahrazení lépe navrženou alternativou jménem Calypso. Její hlavní předností je možnost připojit se přes síť k jiným instancím Phara a spolu s upraveným debuggerem tak poskytnout možnost kompletně interaktivně vyvíjet a ladit programy vzdáleně třeba přímo na NanoPi.

Calypso zvládá také editovat nezávislé modely smalltalkovských prostředí, což v praxi znamená, že s ním bude možné pracovat například s nenahraným balíčkem nebo editovat celé vlastní malé smalltalkovské prostředí jen s vybraným obsahem a z něj pak pomocí bootstrappingu vygenerovat specializovanou image a tu pak nasadit například na nějaké IoT zařízení či použít v samostatném vlákně.

S tím souvisí vyvíjený minimalistický nahrávač kódu v binární formě pojmenovaný Hermes, který dovolí dovolí bootstrap provádět pro ještě menší obrazy neobsahující ani kompilátor a přesto schopných nahrát celý zbytek Phara.

Pracuje se rovněž na možnosti používat vlastní metatřídu. To v praxi znamená, že si uživatel bude moci vybrat, jestli se ve své image spokojí s použitím pouhých tříd nebo využije Traits či sáhne po jiné alternativě (stateful Traits, Talents).

Vzdálenějším cílem je náhrada Morphicu prostředím Bloc, které je schopné využívat akcelerovanou vektorovou grafiku a tak výkon a možnosti celého prostředí posunou o značný kus dále. Ve verzi sedm se ho pravděpodobně ještě nedočkáme, i když se na tomto úkolu stále pracuje.

Pharo má oddanou rozšiřující se komunitu, která ho doslova každým dnem vylepšuje a přibližuje svým praktickým potřebám, čehož je nově vydaná verze jasným dokladem.

Pozdnámka pod čarou

Čas od času si někdo všimne, že na oficiálním webu Pharo.org nějaké zmínky o programovacím jazyce Smalltalk člověk aby pohledal, a rozpoutá diskusi proč tomu tak je a jestli není kontraproduktivní se ke Smalltalku nehlásit. Pravdou je, že Pharo je přímým pokračováním linie, kterou započal Smalltalk-80.

O Pharu lze říct, že je Smalltalkem asi jako Scheme je Lisp. Tedy implementací určitého konceptu. Vazba mezi Pharem a Smalltalkem je v současnosti jasně zřetelná, ale nikdo jí nechce být do budoucna příliš omezován a lpět na zastarávajícím standardu.

Komentáře

