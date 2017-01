×

Konference InstallFest 2017 proběhne o víkendu 4. a 5. března 2017 na pražském Silicon Hillu. Spuštěno bylo CFP . Přihlásit přednášku nebo workshop lze do 16. ledna 2017.

Společnost Running With Scissors uvolnila zdrojové kódy střílečky Postal ( Wikipedie ). Ty jsou k dispozici na Bitbucketu pod svobodnou licencí GPLv2. Počítačová hra Postal byla vydána před 19 lety v roce 1997.

Čtenářům AbcLinuxu vše nejlepší do nového roku 2017.

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2017, tj. poslední autor zemřel v roce 1946 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2017 nebo 2017 in public domain . Seznam nových volných obrázků na Wikimedii .

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,87 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit . V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 015 her pro SteamOS a Linux. Publikován byl seznam 100 nejprodávanějších her na Steamu za rok 2016. Na SteamOS a Linuxu běží 43 z nich.

RSS Guard - novinky ve verzích 3.3.1 - 3.3.3

Od posledního zápisku jsem vydal už tři verze multiplatformní RSS/ATOM/RDF čtečky RSS Guard . Všechna tři vydání měla zejména údržbový charakter. Souhrn opravených či jinak řešených problémů zde

Zahrnuté lokalizace byly zobecněny, takže místo "cs_CZ" má nyní daná lokalizace kód "cs". Více zde.

Bylo drobně upraveno vkládání nových zpráv do databáze při aktualizaci kanálů. *

Opraveno několik drobných problémů v TT-RSS pluginu, které vedly k tomu, že počty (ne)přečtených zpráv na TT-RSS serveru a v RSS Guardu po synchronizaci nemusely souhlasit.

Oprava různých textových překlepů atp.

Při zobrazení zprávy je rovněž zobrazen klikatelný náhled všech přiložených obrázků (enclosures).

Nastavení aplikace je nyní modulárnější, přibylo tlačítko "Použít" v dialogu nastavení aplikace.

Je-li před aktualizací kanálů vybrána nějaká zpráva, tak je tato korektní zpráva opětovně vybrána i po obnovení seznamu zpráv po aktualizaci.

Při ukončení aplikace by se měl korektně uložit jak stav okna (maximalizováno/fullscreen/standard) tak velikost či pozice. Takže například, když uživatel maximalizuje okno, následně zapnel fullscreen režim a pak aplikaci ukončí, tak následně po dalším spuštění bude aplikace ve fullscreen režimu a po jeho vypnutí bude maximalizovaná.

Pro Windows build je aktualizovaná MySQL dll (10.1.16).

Přehled toho nejdůležitějšího zde:

* RSS Guard má mírné problémy v případě, že je použit MySQL backend, pustí se aktualizace kanálů a zároveň se pracuje se zobrazenými zprávičkami. Občas se může stát, že program spadne, protože dojde o znovupoužití SQL připojení napříč vlákny, což není v Qt dovoleno. Toto bude obšírněji opraveno v 3.3.4.

V rámci 3.3.4 dojde asi k většímu refaktoringu střev programu, v rámci čehož se více oddělí GUI od zbytku funkční aplikace, takže by mělo být velice jednoduché napsat konzolovou verzi programu, která by třeba uměla jen periodicky fetchovat všechny zprávy a ukládat je do nastavené databáze.

Komentáře

17.8.2016 22:03

Re: RSS Guard - novinky ve verzích 3.3.1 - 3.3.3 17.8.2016 22:03 Josef Kufner | skóre: 66Re: RSS Guard - novinky ve verzích 3.3.1 - 3.3.3

26.8.2016 10:28

Re: RSS Guard - novinky ve verzích 3.3.1 - 3.3.3 26.8.2016 10:28 skunkOS | skóre: 25 | blog: Tak nějak Re: RSS Guard - novinky ve verzích 3.3.1 - 3.3.3

