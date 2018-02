×

Společnost Adobe bezpečnostním upozorněním APSA18-01 potvrdila zranitelnost nultého dne CVE-2018-4878 ve Flash Playeru umožňující útočníkovi vzdáleně spouštět příkazy a potenciálně získat kontrolu nad systémem. Zranitelnost se týká i verze pro Linux. Prokazatelně se útočí na platformu Windows. Bezpečnostní chyba by měla být opravena příští týden [ reddit ].

V Bruselu o víkendu probíhá konference FOSDEM 2018 (Free and Open source Software Developers’ European Meeting). Program konference je velice nabitý: 33 místností, 57 tracků, 657 přednášejících, 690 přednášek, prezentací a workshopů. Sledovat je lze i online . K dispozici budou jejich videozáznamy . Aktuální dění lze sledovat na sociálních sítích .

Mozilla.cz informuje o zlepšené ochraně v anonymním prohlížení ve Firefoxu. Již verze 59 bude v režimu anonymního prohlížení posílat hlavičku Referer stejně, jako by stránka nastavila Referrer-Policy na strict-origin-when-cross-origin, tj. nemůže se stát, že Firefox pošle celou adresu včetně případných osobních informacích. Uživatele doplňku Tab Mix Plus potěší, že byla vydána nová experimentální verze doplňku znovuzrozeného pomocí WebExtensions API.

Textilosaurus - co je nového?

Není to tak dávno, co jsem zde oznámil hobby vývoj textového editoru Textilosaurus. Teď jsem zpět, abych představil, co se od té doby událo nového.

Předně je třeba říct, že od posledního zápisku jsem vydal cca 10 verzí, protože ty releasy publikuji velmi často, po malých inkrementech.

Projděme se teda kumulativně ty novinky.

Postranní lišta "Filesystem"

Po vzoru Notepadu++ jsem přidal postranní lištu "Filesystem", která usnadňuje brouzdání souborovým systémem a umožňuje si přidat soubory či složky do sekce "Favorites".

Nastavení tohoto sidebaru (aktuální složka + favorites) je persistentní a tentýž konfigurační soubor je možno použít napříč platformami. U aktuálně nedostupných souborů se v seznamu Favorites zobrazí N/A a program cestu k souboru v nastavení zachová. Takže není problém mít ve favorites jak windowsové tak linuxové cesty.

Vyhledávání a nahrazování

Bylo přidáno vyhledávání všech výskytů vstupu "Find All" a jejich jednorázové nahrazení "Replace All". Taky jsem přidal po vzoru Notepad++ lištu s výsledky vyhledávání.

Taktéž bylo přidáno zvýraznění všech výskytů označeného textu, které funguje i pro velké soubory (pracuje se pouze na viditelném textu.

Markdown Preview

Přidal jsem postranní lištu pro generování zjednodušeného Markdown náhledu zdrojového textu.

Spolu s tím je k dispozici taktéž klávesová zkratka pro obnovení náhledu.

Drobnosti

Dále bylo vylepšeno:

přidáno několik klávesových zkratek,

URL zvýrazňování + proklik,

přidáno několik předdefinovaných operací (DateTime atd.),

taby mají kontextová menu,

je možno označit dokument jako read-only,

.LOG funkce,

obnovení externě modifikovaných souborů,

předkompilované binárky pro Windows používají staticky linkované Qt se zapntým LTCG.

Program je předpřiraven pro architekturu založenou na pluginech (už jsou tam dva pluginy, které ale zatím nejsou v samostatných knihovnách - Markdown Preview a Filesystem). Rozhraní pluginů je jednoduché a stručné.

