Re: Prográmek na faktury

21.5. 11:02

Stalo se, že jsem jako OSVČ začal řešit stejný problém jako tuhle pavlix. Stejně jako on jsem původně narychlo dal dohromady cosi v LibreOffice, akorát Write, protože to přece není tabulka. Ovšem po zjištění, že nejvyšší úroveň automatizace, kterou se mi intuitivními kroky v uživatelském rozhraní povede dosáhnout, je aby se mi kopírovalo číslo faktury z jednoho místa na druhé, jsem se na nebohý nástroj nakrknul a jal se hledat něco rozumnějšího.

Asi první věc, na kterou člověk pro tento účel narazí, je T E X a jeho varianty. Ale aby se v něm člověk dobral čehokoliv graficky jasně definovaného jako třeba klon toho, čeho už dosáhnul ve Wordu, musí na to vynaložit značně netriviální úsilí. Takže jsem to bez velkého boje rychle vzdal a potají doufal, že ještě na něco nadějného narazím.

Docela nedávno jsem se pak v historii jistého repozitáře nachomýtnul k WeasyPrintu a wkhtmltopdf, které jsem na GitHubu prozkoumal, ale ani tyto projekty mě moc neoslovily, protože nebudu dělat faktury v HTML jako nějaká lůza, no ne? Když jsem se však dostal i ke zpracování své prastaré poznámky o tom, že bych měl vyzkoušet SILE, a po pár hodinách stejně netušil, jak to mám do prdele použít, něco se stalo.

Dostal jsem PDF osvícení.

A přišel jsem na to, že můžu vzít Pango/Cairo, aplikovat své přibližné znalosti o mechanismu, jenž GTK+ 2 používá pro rozvržení widgetů, a prostě si to naprogramovat sám. V C++17, protože jsem zrovna prováděl srovnání mezi C99 a C++ a zjistil, že ten druhý jazyk ve své poslední iteraci ztratil nemalou část své otravnosti.

Ultimátní řešení bez loga a jména

Vysázet obyčejnou fakturu je s Cairem vážně jednoduché. Nejen že dostanete PDF surface, na který to umí sypat vektorové operace. Že máte k dispozici Pango, které rozvrhne text do obdélníku i třeba se zarovnáním do bloku a hezky vám řekne, kolik to měří. Ono to jde celé založit na hloupoučkém stromovém modelu!

struct Widget { map<string, variant<string, double>> attributes; using attribute_map_t = decltype(attributes); virtual ~Widget() {} virtual void apply_attributes(const attribute_map_t &attrs) { for (const auto &i : attrs) attributes.insert(i); } virtual tuple<double, double> prepare(PangoContext *pc) { return { 0, 0 }; }; virtual void render(cairo_t *cr, double w, double h) {}; }; struct Container : public Widget { vector<unique_ptr<Widget>> children; virtual void apply_attributes(const attribute_map &attrs) override { Widget::apply_attributes(attrs); for (auto &i : children) i->apply_attributes(attributes); } };

Pak stačí udělat HBox a VBox, které distribuují místo na stránce mezi své potomky do šířky či délky, cosi na produkci čar, libovolně roztahovací výplň, widget pro samotný text a je to ve své podstatě všechno. Pozorným jistě neujde, že jsem nakonec našel svého vnitřního webaře a podstrčil mi tam kaskádové atributy.

Takto si můžu vyrobit přehledný strom, ve kterém si všechno samo najde své místo, a jakoby zázrakem se promění v líbivou fakturu, kterou určitě nikdo nebude podrobně rozebírat, protože si všichni uvědomují, že jde o ukázku:

Abych nemusel mít radost sám, sazeč si můžete stáhnout a zkompilovat. Budete k tomu potřebovat velmi nový C++ kompilátor a standardní knihovnu, takže vyvstává otázka, nakolik to pro vás je zdarma. Jako uživatel Arch linuxu jsem si například musel sám sestavit libc++, neboť v hlavních repozitářích je pouze STL ze starého GCC 6.3, a ta prd umí. Hotový program přebírá nastavení a data z obyčejného key=value souboru, jenž se už dá v případě potřeby čímsi generovat. Sázení je velmi rychlé, u zabaleného příkladu si na archivním Core i5-2500K vezme něco v řádu 10 milisekund plus režie OS. Take that, L A T E X!

Ještě ultimátnější řešení

Řekněme, že navrhovat fakturu a vůbec stavět na daném konceptu způsobem, jaký si zaslouží, je v C++ docela oser. Představte si ale, že by vám stačily znalosti malého skriptovacího jazyka a mohli byste psát spíše něco takového:

local page = Page{ width=mm(210), height=mm(297) } page:place(mm(15), mm(15), VBox{ width=mm(210 - 30), HBox{ Fontsize=14, Fontweight=600, Text{ "Faktura" }, Filler{}, Text{ "VF-" .. invoice.id }}, Frame{ border=.25, bordertop=3, color="deeppink", HBox{ VBox{ width=-1, padding=5, Text{ "Dodavatel:" }, make_header_id(invoice.supplier), ... }, VLine{ .25 }, VBox{ width=-1, padding=5, Text{ "Odběratel:" }, make_header_id(invoice.customer), ... }}}, ... }) page:emit()

Rád bych na vás totiž provedl malý experiment. Uvedu zde mnou vlastněnou Bitcoin adresu:

1BDSDK8UeTMY8AyS2QeEBCjfxsmX8y7w2H

a budu tam sledovat, jak moc velký zájem o to máte. (Případně jak moc se vám líbí můj třídenní projekt. Soukromou cestou také můžu sdělit číslo účtu, ale tam vidí berňák; nebudeme si to přece kazit.) Třeba tu možnost budete mít! Jen ta moje alokace času je variabilní v závislosti na různých motivacích, mezi jinými tedy i tou finanční, někde až daleko vzadu na prvním místě.

Když mě někdo s realizací předběhne, určitě se nebudu hněvat ani si stýskat. Pokud by to někomu dokonce bylo málo a chtěl větší výzvu, není zase tak od věci vyhodit celé Cairo i Pango, protože první de facto jen ukládá volání metod do souboru a druhé abstrahuje Fontconfig/HarfBuzz – s hb-ot-font FreeType pro výrobu PDF také není nutný. Extremisti nechť mi napíšou GUI toolkit. Ti Kteří Svým Kouzelnickým Potenciálem Oslepují Vše Kolem ho udělají multiplatformní. Zmrdi si ho pak nechají pro sebe nebo na něj plácnou GPL.

Téma k diskusi

Bylo nebylo, narazil jsem na Bernsteinův článek o copyrightu. A skutečně jsem si pak dokázal dohledat i odpovídající pasáž v Evropské směrnici. Jen u českého zákona jsem málem usnul. Je pouhé zveřejnění díla autorem dejme tomu zde či na GitHubu skutečně aktem přibližně odpovídajícím poskytnutí univerzální licence na užívání v potenciálně pozměněné podobě? A když Microsoft jen tak zveřejňuje ISO a obrazy virtuálních strojů s Windows 10, přebije tohle právo jejich EULA? Nakonec, je použitím cracku na Windows 10 respektován zákon? Čert aby se v tom vyznal.

