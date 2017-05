×

Kapesní počítače (I.): Sony Xperia M4 Aqua – ohlédnutí zpět

dnes 11:19 | Přečteno: 258×

Zdá se to jako věčnost od chvíle, kdy jsem zde v diskuzi tvrdil, že Sony Xperia M4 Aqua je dobré zařízení a problémy s nedostatečnou velikostí vnitřního úložiště se mě netýkají. To už bych nyní říct nemohl. Pojďme to ale vzít pěkně od začátku.

Na úvod bych se chtěl vyjádřit k titulku, kde mluvím o kapesních počítačích a nikoliv o smartphonech. Pojem smartphone totiž považuji za naprosto zcestný, a proto jsem se rozhodl, že začnu propagovat přesnější pojem kapesní počítač. Takové označení nejen, že je technicky přesnější, ale zároveň lépe napovídá, jakým způsobem se taková zařízení typicky používají (a k čemu jsou určená). Samotný fakt, že smartphone vzniknul evolucí z klasických telefonů a PDA, neospravedlňuje stále tomu říkat telefon, jen mu dát přízvisko chytrý.

A teď zpátky k věci. Sony Xperia M4 Aqua jsem pořídil v únoru 2016 za 6 189 Kč. Z podstatných věcí, které mě přesvědčily, lze zmínit IP68 (odolnost proti vodě a prachu) a slíbenou aktualizaci na Android 6.0 Marshmallow. Chtěl jsem zařízení, které bude trochu odolnější, ale zároveň rozumně výkonné a aktualizované, což tento model – zdálo se – splňoval.

Prvotní dojmy byly zhruba takové, jaké byste od kapesního počítače v této cenové relaci očekávali. Výtky bych směřoval asi zejména k fotoaparátu. Především mu chyběla optická stabilizace a musel jsem se docela hodně snažit, aby fotka nebyla rozmazaná. Dále s ním bez použití blesku prakticky nešlo fotit ve tmě nebo šeru. Trochu mi také chyběla čtečka otisků prstů, ale o tom jsem samozřejmě věděl dopředu.

A od té doby to šlo jen z kopce. Krátce po zakoupení jsem zaregistroval aféru, že Sony „odvolává“ proklamovanou voděodolnost poté, co si lidé neznalí toho, co IP68 deklaruje, chodili s Xperií za plavkami zaplavat. Hloupost je to tak trochu na obou stranách, ale především na straně Sony, který reklamní kampaň postavil na usmívajících se lidech čvachtajících se po prsa ve vodě a s Xperií v ruce pořizujících fotky. Ostatně, už jen označení Aqua leccos napoví.

Já se s počítačem koupat nechodil, protože jsem si byl vědom toho, že v laboratorních testech se používá čistá voda, nikoliv zkalená voda z rybníka, a že nejsou přítomny žádné proudy, které by proti němu působily dodatečnou silou. Přesto jsem jej musel po necelém půlroce užívání reklamovat kvůli nefunkčnímu reproduktoru. Reklamace u CZC byla bezproblémová a trvala něco přes dva týdny.

Stojí za zmínku, že avizovaný upgrade Androidu byl pořád v nedohlednu. Sony vydalo prohlášení, že aktualizace bude, ale nijak neupřesnilo termín. Na množící se stížnosti jiných uživatelů nijak veřejně nereagovali. Upgrade jsem vyhlížel především kvůli zlepšenému systému udělování oprávnění aplikacím a slibovaným optimalizacím spotřeby. Především ale také proto, že to ovlivnilo moje rozhodnutí při koupi a cítil bych se podveden, kdyby upgrade nevyšel.

Myslím, že právě ze zmiňované reklamace se mi telefon vrátil už s novým Androidem. Možná to bylo ještě o chvíli později, ale to už si opravdu nevzpomínám. Podstatné je, že to bylo právě po nějaké době užívání (a ještě pár dalších menších aktualizacích „vestavěných“ aplikací apod.), kdy jsem začal mít – v případě tohoto modelu tak dobře známé – problémy s nedostatkem místa na vnitřním úložisti.

Svého vrcholu to dosáhlo zhruba začátkem tohoto roku, kdy jsem nepříjemnou notifikaci o nedostatku místa na vnitřním úložišti měl zobrazenou takřka permanentně. Když jsem chtěl nainstalovat ladičku na kytaru, což je malá, několikamegabajtová aplikace, tak jsem s počítačem nejprve asi půl hodiny zápasil.

Příčina problému netkví primárně v tom, že počítač má jen 8 GB vnitřního úložiště, ale v tom, že Sony bez ohledu na to předinstalovalo celou řadu aplikací, které jsem vůbec nechtěl a v době koupě jsem o nich nevěděl. Hovoříme zde o Spotify, Amazon Shopping, Office Suite a opravdu mnoha dalších. Když jsem zběžně prošel seznam aplikací, o kterých s jistotou mohu říct, že je nechci, dostal jsem se na více než 500 MB prostoru. To se ve chvíli, kdy je obtížné nainstalovat aplikaci o dva řády menší velikosti, jeví jako hodně velké číslo.

Je potřeba říct, že tyto předinstalované aplikace nelze odinstalovat. Vyrozuměl jsem, že jsou součástí systémového oddílu, do kterého jako uživatel nemám přístup. Můžu je v nastavení zakázat – po odklepnutí varování, že některé systémové funkce mohou přestat fungovat správně, ale to je asi tak všechno, co můžu dělat.

Je pro mě naprosto nepochopitelné, proč je vnitřní úložiště vůbec rozsekané na fyzické oddíly, a čemu rozumím ještě míň je skutečnost, že na systémovém oddílu jsou aplikace, které se systémem ale nemají společného vůbec nic.

Výrobce, v tomto případě PODVODNÍK – ZKURVYSYN vod SOŇI MOB ILL, si dělá z uživatelů marketingové publikum a podstrkuje jim neodinstalovatelné aplikace, dost možná na základě kontraktu s patřičnou firmou. Neumím si jinak vysvětlit, proč je předinstalované zrovna třeba Amazon Shopping a Spotify, ale už ne mnohem častěji používaný Facebook.

Upgrade na Android 6 Marshmallow měl přinést možnost používat SD kartu jako interní úložiště. Nejsem dostatečně seznámen s děním okolo Androidu, ale např. podle tohoto diskuzního vlákna to vypadá, že Sony danou funkci z upgradu prostě vyhodil:

Lastly, before the Marshmallow update I sent Sony Mobile a couple of emails about adopted storage and they said Marshmallow in M4 will have the adoptive storage feature. But they did not include it in the update. Their officials simply misinformed and lied. (You can check my older post on xda)

Situace byla dost palčivá a telefon napůl nepoužitelný. Všechny aplikace, které to podporovaly, jsem měl na SD kartě. Ve vnitřním úložišti jsem měl jen pár aplikací, které přesunout nešly. Ovšem přesto, že jsem se v nastavení dozvěděl, že mám nějaké volné místo – a instalovaná aplikace byla s přehledem menší – šunt, kterému už nechci dále říkat počítač – stále zobrazoval notifikaci, že prostě nedostatek místa a nasrat a nic se instalovat nebude.

Přistoupil jsem proto k pokusu ten bazmek „rootnout“. To si tak koupíte ten skvělý, otevřený Android, abyste pak museli rootovat vlastní zařízení, že? A jako bonus riskovali ztrátu záruky a přišli o některé bezpečnostní prvky.

Vzhledem k tomu, že se přecejen nejedná o tak rozšířený model, ani informací není k dispozici kdoví kolik. V průběhu procesu, kterému jsem vůbec nerozuměl a prakticky neměl tušení, co a proč dělám, jsem něco udělal špatně a zařízení si – vlastní vinou – znefunkčnil úplně. Sranda byla, že to pak nešlo ani vypnout, protože baterie je integrovaná a tlačítko na vypnutí nefungovalo (to posílá jen nějaký ACPI signál?). Podařilo se mi jej jen rebootovat (tuším, že současným stiskem VOLDOWN + POWER), ale to pochopitelně ničemu nepomohlo. Zobrazí se nějaké logo a tím to končí.

Pokoušel jsem se to opravit. Při správné konstelaci hvězd se mi občas podařilo s tím nějak trochu komunikovat přes USB, ale nic užitečného z toho nevypadlo. Dal jsem tomu chvíli a nechal to být; ekonomicky se mi to nevyplatí a že by mě to nějak bavilo, to se taky říct nedá. Pár věcí si chci někdy nastudovat, ale na experimentování se zařízením, které po zapnutí nejde normální nenásilnou cestou vypnout a zahřívá se (nekonečná smyčka?) dost na to, abych měl obavy nechat jej ležet bez dozoru, teď opravdu nemám náladu. Ve stavu as-is jsem to někomu daroval s tím, že si to může zkusit opravit/nechat opravit.

Efektivně mě tahle sranda stála 3 - 4 tisíce Kč, za které se totožný model jinak prodává na Aukru, ale stále je tu šance, že nový majitel uspěje s opravou a ještě z toho bude mít nějaký užitek. Pro mě je to v tuto chvíli uzavřené.

Abych to nějak shrnul: Při výběru „smartphonu“ je třeba myslet i na stav/podobu předinstalovaného systému. Pokud tam není opravdu úplně „čistý Android“, ale výrobce s tím nějak pochybně manipuluje, je potřeba myslet na to, že se to podstatně projeví na užitném prostoru vnitřního úložiště, přičemž by měla zůstat i dostatečná rezerva pro budoucí upgrady. Znovu opakuji, že já tento problém dlouho neměl – začalo se to dít až po upgradu na Android 6, přičemž to nebylo tak, že bych jen pořád přihazoval nové aplikace, ale naopak jsem i řadu smazal, nebo vyměnil za odlehčenější alternativy.

No a v neposlední řadě – nepokoušejte se rootovat telefon, když jste v takovém psychickém rozpoložení, že byste ho mohly roztrhat na tisíce kousků jen pouhou myšlenkou a zlým pohledem. A nebo, ještě lépe: Nekupujte si telefon, který vás staví do takovéhoto rozpoložení. Například doporučuji vyhnout se produktům od krajně pochybné organizace SOŇI MOB ILL.

Pokračování příště.

