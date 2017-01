×

Bylo oznámeno vydání stabilní verze komunikačního programu Discord ( Wikipedie ) pro Linux. Discord je určen především pro hráče počítačových her. Nahradit ním lze Skype nebo TeamSpeak . Jedná se o proprietární software. K dispozici je zdarma.

Tim Pettersen v článku Git in 2016 na Hacker Noon hodnotí vývoj distribuovaného systému správy verzí Git za rok 2016 (5 verzí, 189 vývojářů, 3 676 commitů) a rozebírá nejdůležitější nové vlastnosti přidané v loňském roce.

Na serveru Jabb.im bylo zveřejněno vyjádření k úniku dat z Jabbim Archive ( pastebin ). Dump databáze obsahuje komunikaci uživatelů, jejich IP adresy a logy aplikace od října 2015 do března 2016. Celkově se jedná o 8 GB dat, převažujícím jazykem zpráv je čeština a slovenština. O úniku informoval jako první server Motherboard . Jabbim Archive byla službou volitelnou, dostupnou pouze pro VIP uživatele. Podle provozovatele serveru Jabb.im k

V loňském roce proběhla úspěšná kampaň na Indiegogo na podporu GPD Win . Jedná se o malý 5,5 palcový notebook a přenosnou herní konzoli v jednom. Předinstalované Windows 10 lze nahradit Linuxem . V únoru by se na Indiegogo měla objevit kampaň na podporu 7 palcového notebooku GPD Pocket .

autossh vs systemd

Tento zapisok je len ako take moje how-to ale mozno sa hodi aj niekomu inemu. Potreboval som na maline π spustat autossh, tak som sa pokusil vydat cestou systemd a tu je moj vysledok.

Najprv potrebujem mat funkcne pripojenie k serveru cez ssh kluce bez nutnosti zadavania hesla (k tomu uz navodov je nespocet) a nastavenie tunelu som dal do $HOME/.ssh/config Host mytunel HostName my.server.ip User me Port 11122 RemoteForward 11122 localhost:22 RemoteForward 11180 localhost:80

Kedze autossh pouziva kluce z mojho home adresara, tak som sa rozhodol ze sluzba bude bezat pod mojim uzivatelom. Vytvoril som systemd unit v domovskom adresari: $HOME/.config/systemd/user/autossh.service [Unit] Description=AutoSSH tunnel service After=network.target [Service] Type=forking ExecStart=/usr/bin/autossh -M 11100 -f mytunel -N [Install] WantedBy=default.target Tiez som pridal monitoring port.

Po kazdom vlozeni alebo uprave unitu musime reloadnut: $ systemctl --user daemon-reload systemctl --user .... je spustany vzdy pod userom a nie cez sudo.

A mozno este budeme potrebovat (v pripade minimalnej instalacie debianu) doinstalovat balik libpam-systemd

Nas novy unit vyskusame a skontrolujeme ci bezi: $ systemctl --user start autossh.service $ systemctl --user status autossh.service ● autossh.service - AutoSSH tunnel service Loaded: loaded (/home/me/.config/systemd/user/autossh.service; disabled) Active: active (running) since Sat 2017-01-14 07:54:19 CET; 2sec ago Process: 709 ExecStart=/usr/bin/autossh -M 11100 -f mytunel -N (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 724 (autossh) CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/autossh.service ├─724 /usr/lib/autossh/autossh -M 11100 mytunel -N └─725 /usr/bin/ssh -L 11100:127.0.0.1:11100 -R 11100:127.0.0.1:11101 -N mytunel Samozrejme v tomto bode by tunel mal byt funkcny, ale to este nieje vsetko..

Musime zabezpecit aby sa servis spustal automaticky: $ systemctl --user enable autossh.service A to najdolezitejsie aby sa uzivatelove servisy spustali aj ked uzivatel nebude prihlaseny: $ sudo loginctl enable-linger $USER Inak by sa servis spustil vzdy po prihlaseni uzivatela a zastavil po jeho odhlaseni, co v pripade autossh je asi neziaduce.

Vyskusame to restartom systemu a kontrolou ci autossh sa spustilo po starte (kontrolou na serveri cez ktory tunelujeme a to este skor nez sa po restarte prihlasime na nas stroj aby sme si boli isty ci linger funguje spravne.

Zopar poznamok:

do servisu nemusime davat User=me pretoze systemd vie ze servis patri nam a vzdy bude spustany pod nasim uid.

pretoze systemd vie ze servis patri nam a vzdy bude spustany pod nasim uid. Type=forking je nevyhnutne ak sa program forkuje, inak vsetky forknute procesy odstreli akonahe skonci ten hlavny

je nevyhnutne ak sa program forkuje, inak vsetky forknute procesy odstreli akonahe skonci ten hlavny Ak je servis pod lokalnym uzivatelom a chceme aby sa spustal automaticky tak musi byt nastaveny WantedBy=default.target a nie multi-user.target

tak dufam ze som nic nezabudol.

