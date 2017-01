Update firmwaru tiskárny HP blokuje neoriginální cartridge

19.9.2016 11:40 | Přečteno: 3626× | Linux a IT |

Minulý týden nám firemní inkoustová tiskárna přestala tisknout, hlásila "vadné cartridge". Ve skutečnosti je zablokoval automaticky stažený update firmware tiskárny.

HP zanedlouho odkazy na návod a firmware začalo mazat a odkazy na Ulož.to a Dropboxu přestaly být funkční ať už v důsledku DMCA requestů od HP nebo jednoduše kvůli tomu, že netcat dnes většina antivirů považuje za malware. V pátek jsem zkušebně na konec návodu dal velmi malé, neagresivní tlačítko Paypalu "Donate" a už mi tam přistál první příspěvek, uživatel mi navíc poslal mail:

"Thank you for the tutorial on downgrading the firmware. It worked very well. I was quite happy to donate to you for this help. I am sure many people are still angry and feeling helpless if they cannot manage the download and the editing of the .bat file. I hope that HP gets its nuts sued. It was such an arrogant move to punish the customer, even ones that merely held older gen HP inks. Thanks again from Texas. I see you are Czech! it's a small world now, isn't it? Tom"