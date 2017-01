×

Naučte mě Perl 6, IV. Pole

IV. Pole

Tento blog o Perlu 6 se bude věnovat polím, ukážeme způsoby jak je vytvořit, operace na nich, zmíníme se o lenosti a paralelismu, nakonec je použijeme (možná až příliš) k definici podprogramu, který bude počítat permutace podle požadovaného počtu inverzí.Perl 5 obsahuje základní prostředky pro tvorbu, filtraci a úpravu pole, ale některé operace nad poli se museli dělat buď pomocí knihoven nebo poněkud neohrabaně. Perl 6 přidává nové možnosti pro definici a práci s poli a přidává i nové způsoby využití.

Definice pole

my @a=(1,'a',3);

..

@a=('a', 'b', 'c', 'd')

@a='a' .. 'd';

@a=0 ..^ 10

@a

@a=^10;

@a

@a=^10+121

Pro definici pole můžeme, kromě samozřejmého výčtu prvků, použít ioperátor, tedy místolze psát i. Tento operátor má i formu bez krajních bodů,jsou čísla 0 až 9, co ale jde zapsat zkráceně i jako. Ke zkrácenému zápisu lze i přičítat, tj. pokud budeme chtít douložit 10 čísel od 121, tak můžeme použít i

say ($_-1 if .is-prime for ^20); #(1 2 4 6 10 12 16 18) my $a=1; say ( $a *= 2 while $a < 12 ); #(2 4 8 16)

...

say 11, 9 ... 1; #(11 9 7 5 3 1) say 1, 2, 4 ... 128; #(1 2 4 8 16 32 64 128) say 0, 1, * + * ...^ * > 1000; #(0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987) say { (^10).pick } ... 0; #(2 4 4 8 4 6 1 8 2 3 7 4 8 3 5 5 5 2 7 9 0)

Lenost je ctnost

1, 2 ... *

(^10).roll(*)

Operace s poli

map, grep, first, reduce, Z, », …

race, hype

say ( 2, 4, 8 ...^ 2 ** 5000 ).race.map( { $_ if ($_ - 1).is-prime }).elems; #20 say ( 2 .. * ).grep({ !.is-prime }).head(12); #(4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21) dd ( ([\*] (1 .. *)) ZR=> 1 .. * ).head(5); #(1 => 1, 2 => 2, 3 => 6, 4 => 24, 5 => 120).Seq

Počet permutací podle inverzí

count_permutation

n

i

n

i

subset NaturalNumber of Int where * >= 0 ; sub rotate_sum ( @a is copy, NaturalNumber $n ) { @a.prepend: 0 xx $n; [Z+] @a, { .rotate } ... { .[0] != 0 } ; } multi count_permutation () { state @triangle = [], [1], {[ .&rotate_sum(++$) ]} ... * ; @triangle; }; multi count_permutation ( NaturalNumber :$elements! ) { count_permutation.[ $elements ] }; multi count_permutation ( NaturalNumber :$elements!, NaturalNumber :$inversions! ) { count_permutation( :$elements ).[ $inversions ] // 0 }; multi count_permutation ( NaturalNumber :$inversions! ) { { count_permutation( :elements( $++ ), :$inversions ) } ... * };

say "Počet permutací na 10 prvkové množině, které mají 8 inverzí je: ", count_permutation :10elements, :8inversions ; say "

Počet permutací na nejvýše 9 prvkové množině, které mají 10 inverzí je postupně: ", count_permutation( :10inversions ).[^10]; say "

Prvních 11 řádků trianglu. Neviděli jste už někde tento triangle např. v kombinatorické knížce?"; .say for count_permutation.[^11]

Počet permutací na 10 prvkové množině, které mají 8 inverzí je: 8095 Počet permutací na nejvýše 9 prvkové množině, které mají 10 inverzí je postupně: (0 0 0 0 0 1 71 573 2493 8031) Prvních 11 řádků trianglu. Neviděli jste už někde tento triangle např. v kombinatorické knížce? [] [1] [1 1] [1 2 2 1] [1 3 5 6 5 3 1] [1 4 9 15 20 22 20 15 9 4 1] [1 5 14 29 49 71 90 101 101 90 71 49 29 14 5 1] [1 6 20 49 98 169 259 359 455 531 573 573 531 455 359 259 169 98 49 20 6 1] [1 7 27 76 174 343 602 961 1415 1940 2493 3017 3450 3736 3836 3736 3450 3017 2493 1940 1415 961 602 343 174 76 27 7 1] [1 8 35 111 285 628 1230 2191 3606 5545 8031 11021 14395 17957 21450 24584 27073 28675 29228 28675 27073 24584 21450 17957 14395 11021 8031 5545 3606 2191 1230 628 285 111 35 8 1] [1 9 44 155 440 1068 2298 4489 8095 13640 21670 32683 47043 64889 86054 110010 135853 162337 187959 211089 230131 243694 250749 250749 243694 230131 211089 187959 162337 135853 110010 86054 64889 47043 32683 21670 13640 8095 4489 2298 1068 440 155 44 9 1]

Závěr

...

Komentáře

Další možností pro definici pole je konstrukce pomocí řídících struktur, která je podobná např. té z Pythonu.Nejzajímavější konstrukce pole je pomocí operátoru. Který umí nejen aritmetické a geometrické posloupnosti, ale pomocí kódu si můžete definovat posloupnosti vlastní.Pole se v Perlu 6 vyhodnocují od nultého prvku a až jsou potřeba, tak není problém mít pole jako nekonečnou posloupnost,bude pole všech kladných čísel,bude nekonečné pole s náhodnými čísly v rozmezí 0 až 9.V Perlu 6 je mnoho metod a operátorů pro práci s poli např.. Pro paralelní zpracování lze použít, ale zatím to často nefunguje.V této sekci použijeme práci s polem k napsání podprogramu, který nám při zadání počtu prvkůa inverzívrátí počet permutací nad-prvkovou množinou, které mají právěinverzí. Při nezadání inverzí nám vrátí pole, kde nultý prvek bude odpovídat 0 inverzím, první 1 inverzi atd. Podobně při nezadání počtu prvků dostaneme pole, kde 2 prvek bude odpovídat permutaci na dvouprvkové množině, třetí na 3 prvkové atp. Při volání bez parametru podprogram vrátí (pole polí)ne nepodobný Pascalovu, který bude odpovídat všem uvažovatelným kombinacím počtu prvků a inverzí.Použití:Výstup:Perl 6 díky, paralelního zpracování a např. operátorudovoluje variabilitu při práci s poli a rozšiřuje jejich použití i v nových situacích.

27.4.2016 20:58

Re: Naučte mě Perl 6, IV. Pole 27.4.2016 20:58 kolcon | skóre: 15 | blog: kolcon Re: Naučte mě Perl 6, IV. Pole

28.4.2016 01:32 lama

Re: Naučte mě Perl 6, IV. Pole 28.4.2016 01:32 lamaRe: Naučte mě Perl 6, IV. Pole

29.4.2016 00:43 Yokotashi

Re: Naučte mě Perl 6, IV. Pole 29.4.2016 00:43 YokotashiRe: Naučte mě Perl 6, IV. Pole

