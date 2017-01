×

Naučte mě Perl 6, V. One-liners

8.5.2016 14:00 | Přečteno: 1589× | Perl | | poslední úprava: 8.5.2016 14:00

V. One-liners

sed, awk, grep,…

echo

perl6 -e 'say join "

", "a\tb", "1\t2"'

find, column,…

Přepínače spuštění

-e

perl6 -e 'say ((237/75+162/3)/(9+54)).nude.join: "/" ;' #1429/1575 perl6 -e 'say "larry wall".wordcase;' #Larry Wall

-n

-p

-p

history|perl6 -ne '.say if m:r:s/^^perl6 "-"ne>>/ && /:r <<if>> /' #vytiskni řádky které začínají na perl6 -ne a obsahují slovo if perl6 -ne '.say if /"<"pre>>/ ff /"<""/"pre">"/' naucte_me_Perl_6_III.html #vytiskni řádky ohraničené značkou pre xsel|perl6 -pe '.=trim' #odstraní mezery před a za řádkem perl6 -pe 's:g/wamba/wambash/' /etc/passwd #nahradí wamba za wambash

Parametry spuštění

line, slurp,…

@*ARGS

MAIN

$*IN, $*OUT

cat soubor1|perl6 -e 'say lines.elems' #počet řádků v soubor1 perl6 -e 'say lines.elems' soubor1 #totéž cat soubor1|perl6 -e 'say lines.elems' soubor2 soubor3 #počet řádků v soubor2 + v soubor3 cat soubor1|perl6 -e 'say $*IN.lines.elems' soubor2 soubor3 #počet řádků v soubor1 cat soubor1|perl6 -e 'say @*ARGS[1].IO.lines.elems' soubor2 soubor3 #počet řádků v soubor3 cat soubor1|perl6 -e 'sub MAIN ($,$soubor) { say $soubor.IO.lines.elems }' soubor2 soubor3 #totéž

Některé drobnosti užitečné nejen pro one-liners

@a.join: "

"

==>

<==

perl6 -e 'say() <== join "

" <== ^10' perl6 -e '^10 ==> join "

" ==> say()' perl6 -e '^10 ==> { @^a Z+ @^a[1.. *] }() ==> sum() ==> say()' #81

a => 12, :a<12>, :12a

push

perl6 -e 'say (%).push: (a => 3, b => 10, :a<12>, :21a);' #{a => [3 12 21], b => 10} perl6 -e 'say (%).push: <a b b c a c> Z=> 1 .. *' #{a => [1 5], b => [2 3], c => [4 6]}

%

push

@

$

perl6 -e 'say (@).push: "a", "b", "c"' #[a b c] xsel|perl6 -pe '$_ [R~]= $++ ~ ","' #očísluje jednotlivé řádky

Ukázkový příklad

one-linerů

--

V tomto díle blogu o Perlu 6 se podíváme na tzv. one-liners, tedy programy psané přímo do příkazového řádku shellu.Perl umožňuje psát program přímo do příkazové řádky. Díky tomu můžete namísto linuxových nástrojů jakopoužívat tzv. Perl one-liners. U mě to došlo tak daleko, že místo toho abych zjišťoval jak escapuje, použiji raději něco jako. Ale samozřejmě nic vám nebrání, když uznáte za vhodné, tytokombinovat s nástroji jakoZákladním přepínačem proje, za kterým následuje kód Perlu 6, který se spustí.Dalšími užitečné přepínače jsou, které automaticky přidají smyčku přes všechny řádky,je na konci ještě vytiskne.Dalšív Perlu 6 najdete i na githubu Davida Farrella Některé příkazy např., implicitně čtou se standardního vstupu a pokud je zadán parametr, tak se souborů, které májí názvy jako parametry. Ale k parametrům na příkazové řádce můžeme přistupovat i pomocí, nebo pomocí definice podprogramu. Se standardním vstupem/výstupem můžeme manipulovat pomocí proměnnýchPamatujete na první blog, kdy jsme ukazovali 4 možnosti jak zapsat, tak další možností je užít tzv. feed operátor, popř., který se nejčastěji používá k práci s poli.Kromětic jsou v Perlu 6 i páry, které se skládají s klíče a hodnoty. Jedna věc, kterou jsem si hned oblíbil, jepárů do asociativního pole.Povšimněte si jak jsme použili anonymní proměnnou asociativního pole, kterou nemusíme definovat. Podobně by jsme mohli použít prodo pole, nebo pro práci s čísly, resp. řetězciTo jak Perl 6 umožňuje psátrůznými způsoby, demonstrujeme na příkladu inspirovaný tímto dotazem . Napíšeme několik, které budou sčítat čísla v pátém sloupci podle tabulátoru, před řádkem

perl6 -e 'use Inline::Perl5; use Data::Random:from<Perl5> <:all>; ( loop { join "\t", rand_words(:2min :3max)>>.tc.join(" "), rand_datetime(), (^100).roll(4), rand_words() } ).head(1000).rotor((^20+1).roll(10)).&cross("--")>>.say ' >>Plocha/DATA.txt

Inline::Perl5

one-linerem

Festive Journeyman 2016-11-05 22:04:01 34 68 17 84 piss Frightens Astray 2016-09-14 22:41:45 5 2 93 84 reprograms Cards Optima Fisher 2016-09-18 12:45:06 85 29 72 40 transitivity -- Presumably Gore 2016-05-30 09:29:56 7 49 68 69 archipelagoes Soccer Devotions 2016-10-03 22:13:15 64 79 23 88 delaying -- Footfall Bliss 2016-07-02 17:20:29 29 22 33 2 connect Merely Transcends Moline 2016-08-15 13:36:36 87 94 9 14 pounce Advocated Compliments Sputter 2016-05-11 00:04:53 15 38 22 69 inconsiderate -- Promotes Tread Complexes 2016-08-18 17:38:55 1 47 91 41 devised --

-n

--

$sum

$sum

perl6 -ne 'state $pred; state $sum += $pred.split("\t").[4] if $_ eq "--"; $pred=$_; END {say $sum}' Plocha/DATA.txt

řádek, následující_řádek

--

perl6 -e 'lines().rotor( 2 => -1 ) ==> grep *.[1] eq "--" ==> map *.[0].split("\t").[4] ==> sum() ==> say() ' Plocha/DATA.txt

následující_řádek => řádek

push

--

perl6 -e '(%).push( lines().&{ @^a[1 .. *] Z=> @^a } ).<-->.map( *.split("\t").[4] ).sum.say' Plocha/DATA.txt

--

perl6 -e 'slurp.comb(/:r^^[\T+\t] ** 4 <( \d+ )> \N*

"--"

/).sum.say' Plocha/DATA.txt

--



perl6 -e 'slurp.split("--

", :skip-empty).map( *.lines.[*-1].split("\t").[4] ).sum.say' Plocha/DATA.txt

Další příklady

perl6 -e 'unit sub MAIN; spurt $^file ~ ++$, .join: "

" for $^file.IO.lines.permutations' pok.txt

perl6 -e '(%).push( slurp.lines.pairs.invert ).grep( *.value.elems > 1).sort( *.value.elems )>>.say' soubor.txt

perl6 -e 'unit sub MAIN; my @soubor1 = $^soubor1.IO.lines; say join "

", @soubor1, $^soubor2.IO.lines.[@soubor1.elems .. *]' pok.txt soubor.txt

perl6 -ne '$_ ==> split "x" ==> map (* * 1.328).round ==> join "x" ==> say()' soubor.txt perl6 -ne '.split("x").map( * * 1.328 )>>.round.join("x").say' soubor.txt

Závěr

První si vygenerujeme testovací data:V diskuzi pod prvním blogem o Perlu 6 jsem si stěžoval, že načítáníje neúměrně dlouhé. Tady byla sjednána náprava a již to trvá méně než vteřinu. Nicméně vygenerovaní cca 1000 položek předešlýmtrvá více než 30 vteřin. Testovací data vypadají přibližně takto:První řešení napodobí to v Perlu 5 ze zmíněné diskuze. Použijeme přepínač, zapamatujeme si předešlý řádek, a pokud současný řádek je roven, tak přičteme jeho pátý sloupec do. Nakonecvypíšeme.V druhém řešení místo každého řádku budeme brát dvojici. Vyfiltrujeme ty dvojici které mají první prvek rovena následně s nultého prvku vybereme 5. sloupec, sečteme a vytiskneme.Další řešení pracuje s páry ve tvarua použijemedo asociativního pole. Vybereme prvek (pole) odpovídající klíči, vybereme 5. sloupce, sečteme a vytiskneme.Také se můžeme najít regulární výraz, který přímo vybere pátý sloupec před řádkemPoslední řešení rozdělí data pomocí. Poté z jednotlivých částí vezme pátý sloupec posledního řádku, sečte, vytiskne.Ukázali jsme, že Perl 6 má mnoho prostředků jak nám usnadnit psanía jednoduše nám umožňuje psát krátké programy přímo do programové řádky. Jak vy píšete? Spoléháte se na základní linuxové nástroje, nebo se nezdráháte jenapř. nějakým skriptovacím jazykem?

