×

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2017, tj. poslední autor zemřel v roce 1946 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2017 nebo 2017 in public domain . Seznam nových volných obrázků na Wikimedii .

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,87 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit . V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 015 her pro SteamOS a Linux. Publikován byl seznam 100 nejprodávanějších her na Steamu za rok 2016. Na SteamOS a Linuxu běží 43 z nich.

Moderní desktopové prostředí pro pracovní stanici

dnes 00:18 | Přečteno: 15× | IT obecně | poslední úprava: dnes 00:22

<varování>v tomto zápisku se přímo nic nedozvíte, je to spíš námět k diskusi</varování> U mnoha desktopových prostředí (DE) je dnes jasně patrný trend směrem k mobilním zařízením, konkrétně matlacím telefonům a tabletům. Snad je to i všeobecný trend a takových zařízení je spousta a lidé na tom tráví hodně času… Ale pak jsou lidé, kteří mají klasický počítač s myší a klávesnicí, jedním nebo více pořádnými monitory, říkají tomu spíš pracovní stanice a jsou s tím spokojení (tzn. není to o tom, že by jim doma hnil nějaký starý desktop, který používají z nouze, zatímco nemají na módní tablet nebo telefon).

Má smysl pro ně dělat specializované DE? Doporučili byste jim nějaké stávající? Stačí si vhodně naparametrizovat nějaké existující DE nebo tu vidíte potenciál pro vznik něčeho úplně nového?

Často narážím na problémy typu:

vypadá to jako desktop z roku 1995

nepřívětivá učící křivka (musím si zapamatovat deset klávesových zkratek a naučit se zpaměti manuál, abych byl schopný zvládat triviální obsluhu toho prostředí)

když už je to něco nového a zároveň hned použitelného, tak je to navržené pro matlací zařízení a pologramotné uživatele; bez možnosti rozšíření a pokročilých funkcí (ano, můžu si tam doprogramovat, co chci, ale já bych spíš ocenil, kdyby to šlo zapnout v nastavení)

Ona ta „jednoduchost až na dřeň“ – přístup, kterým se dnes často navrhuje software – je někdy až škodlivá – z programů často mizí funkce a nové verze toho umí méně, ale že by to mělo nějaký přínos, to ani ne.

Tahat mobilní praktiky na desktop a degradovat tím to dobré, co do té doby vzniklo, mi přijde jako stejná chyba, jako když se před lety tahaly desktopové praktiky na mobil (ano, pustit si Pidgin a vlastně libovolnou aplikaci pro Xka na kapesním zařízení mělo svoje kouzlo a bylo v zásadě nutné si tím projít – „protože to jde“ – ale praktické to moc nebylo).

Hodnocení: 67 % špatné • dobré

Anketa

Je pro vás mobil/tablet použitelný pro práci? (myšleno místo počítače) ano ( 0 % )

ne ( 0 % )

jen jako nouzové řešení ( 0 % )

Celkem 0 hlasů



Anketa

Jste spokojení s nabídkou DE pro pracovní stanice? ano, vyhovuje mi hotové řešení ( 0 % )

ano, vhodně jsem si naparametrizoval/ohnul existující řešení ( 0 % )

ne, je to tak špatné, že bych si snad něco napsal sám ( 0 % )

je mi to jedno, nemám pracovní stanici ( 0 % )

Celkem 0 hlasů



Komentáře

Vložit další komentář