C/C++ a projekt RGB assembler

Softwarové inženýrství

Vedle (Textilosaurus) jsme se bavili o C++ a tom, jak v něm řešit některé věci. Ten program, o kterém jsem tam psal, jsem zveřejnil zde: rgb-assembler. Navrhuji v této diskusi pokračovat zde.

Varování: tenhle text a kód nemá sloužit jako návod, jak by se to mělo dělat – jde spíše o dotazovací a diskusní zápisek.

Původní „zadání“ programu:

Teď zrovna řeším něco hodně primitivního*, kde ani vlákna nejsou, ale snažil jsem se nad tím přemýšlet, jak by to vypadalo v o trošku složitější aplikaci. Máme nějaký vstup, proud zpráv potažmo volání metod. Ty zprávy můžou přicházet i z víc vláken. Zprávy je potřeba nějak roztřídit a poslat „procesorům“ Procesor se zprávou něco provede, někam odešle výsledek… To směrování zpráv může být mnohem složitější, ale prozatím uvažujme, že se budou třídit jen podle typu – textového klíče. Tudíž mi přišlo celkem přirozené použít mapu. Těch procesorů by mohlo být od každého typu víc a mohli bychom balancovat s tím, že vytvoření procesoru na jedné straně spotřebovává nějaký výpočetní výkon a procesor následně zabírá víc paměti a na druhé straně víc procesorů může lépe pracovat paralelně… tohle by se dalo nějak dynamicky konfigurovat a měnit za chodu – ale opět to nechci zesložiťovat, takže pro jednoduchost jsem chtěl zatím jen jeden procesor od každého typu.

*) Má to být interpret příkazů, které budou řídit RGB LED diody. Nakonec to poběží na nějakém jednočipu, ale nejdřív jsem si to chtěl vyzkoušet na „stolním“ C/C++ a udělat si tam prototyp, kde si ujasním formát, příkazy atd. Na vstupu bude posloupnost bajtů a výstupem je, že to různě rozsvěcí RGB LEDky. V podstatě takový jednoúčelový assembler. Je to taková blbost, ale říkal jsem si, že se na tom něco naučím. Má to fungovat tak, že tomu pošleš tu posloupnost bajtů a pak to pojede samo – tzn. v jednom programu si připravíš tu posloupnost (zatím to budu psát ručně), pošleš ji jednorázově jinému programu, ukončíš s ním „spojení“ a v tom druhém programu to pojede. Tzn. nemusíš pokaždé přeflashovat jednočip, aby jinak blikal, jen mu pošleš ty bajty, on si je uloží do RAM a bude je interpretovat. Příkazy můžou být typu: čekej X ms (jeden bajt je ID příkazu, pak jsou volitelně parametry, které můžou být různě dlouhé podle příkazu), nastav intenzitu určité barvy (parametr) na určité diodě (parametr) na hodnotu, kterou najdeš na Xté (parametr) pozici v té posloupnosti bajtů, inkrementuj/dekrementuj hodnotu na Xté pozici, nastav barvu na pevně danou hodnotu (parametrem příkazu je přímo ta hodnota, ne odkaz na její pozici), GOTO na určitou pozici, podmíněné GOTO, které porovná hodnoty na dvou pozicích nebo hodnotu proti konstantě atd. V té posloupnosti tedy nebudou jen data, ale může tam být i nějaká logika, v podstatě program.

Např. při bootu počítače to to tam pošle jednu sekvenci bajtů a od té doby to bude nějak blikat/svítit, dokud se tam nepošle jiná sekvence – bude se interpretovat pořád dokola (když na konci bude GOTO 0); když nastartuje KDE, tak se tam pošle něco jiného a bude to svítit jinak, když přijde e-mail, tak to třeba začne zuřivě blikat, když pustím videopřehrávač, tak se to ztlumí atd.

Na tom jednočipu to bude muset být zjednodušené, ale zatím si s tím hraji na počítači, kde můžu používat i věci z C++17. Původně jsem to chtěl udělat tak, že co příkaz, to položka v mapě a ukazovalo by to buď na nějakou instanci nebo na funkci. Tady by to bylo asi jedno, protože program se jednou nakonfiguruje a pak už se to nemění, ale schválně jsem si říkal, jak by to bylo u programu, který běží dlouhodobě a během svého života se mnohokrát překonfiguruje, změní se hodnoty v mapě atd. – kdo tam bude uklízet ty staré hodnoty, jak poznat, že už ty instance nejsou potřeba… Pak je taky potřeba si mezi tím nějak předávat odkaz na tu paměť, ze které se čte a případně se do ní i zapisuje.

V té paměti se mimochodem nerozlišuje mezi příkazy a daty, takže by tam šlo dělat různá kouzla/prasárny . Kdyby se narazilo na neexistující příkaz nebo došla data, tak by to skočilo na nějakou domluvenou pozici (obdoba odchycení výjimky), kde by se pokračovalo dál. Mohla by se třeba dělat soutěž, kdo v tom napíše nejzajímavější blikání – něco jako se kdysi dělala dema. Paměť by byla omezená hardwarem, takže třeba jen 1024 bajtů.