Jak udělat z WYSIWYG editoru WYSIWYM editor?

včera 21:17 | Přečteno: 171× | Softwarové inženýrství | poslední úprava: včera 21:17

Mám pár nápadů na projekty, ke kterým bych potřeboval komponentu WYSIWYM editoru (what you see is what you mean). Nikoli WYSIWYG (what you see is what you get).

Při tvorbě obsahu máme několik možností:

psát zdrojový kód – HTML, XML, TeX, Markdown, nějakou jinou „wiki“ syntaxi atd. – výsledek bude vypadat úplně jinak než v editoru a píšeme zdroják, musíme umět nějaký (programovací) jazyk

použít WYSIWYG – výsledek bude vypadat stejně jako v našem editoru

použít WYSIWYM – výsledek bude vypadat jinak, ale nemusíme se učit speciální (programovací) jazyk a už v editoru máme nějak naznačenou strukturu výsledného díla

nějaký jiný vizuální návrh (např. spojování prvků grafu myší) nebo třeba programování, generování atd. – tím se zde nechci zabývat

Výsledkem WYSIWYG editace je většinou nějaký prasecký výstup, nic hezkého, co byste třeba někdy chtěli revidovat či editovat ručně nebo si to uložit do verzovacího systému.

Psát zdrojový kód je pro většinu uživatelů problém, nechtějí učit další jazyk. A i pokročilým uživatelům bude chybět to, že při editaci nevidí na první pohled strukturu dokumentu. A taky jsou zde problémy s jednoznačností/spolehlivostí vs. stručností/jednoduchostí zápisu – různé „wiki“ syntaxe vypadají na první pohled lákavě, ale pak člověk narazí na různé nejednoznačnosti, problémy s escapováním a neintuitivní konstrukce. XML tyhle problémy sice nemá, ale většinu uživatelů tam zase bude otravovat, že musejí uzavírat elementy a že se tam pořád píší nějaké závorky a uvozovky. Bez podpory ze strany editoru to prostě není tak pohodlné (na nějaké delší psaní).

Z toho mi vychází, že ve většině případů je správná volba WYSIWYM editor. Uživatel zde vyjadřuje svoje myšlenky, sémantiku, nesoustředí se na vizuální stránku výsledku, přesto se ale nemusí učit programovací jazyk a vidí už při editaci strukturu dokumentu.

Tak se chci zeptat, jestli nevíte o hotové komponentě. Samozřejmě by to měl být svobodný software, jinak je to nepoužitelné. Znám WYMeditor, který je celkem dobrý, ale bohužel je to webová záležitost. A přijde mi nesmyslné pouštět v rámci desktopové aplikace jádro webového prohlížeče, což je nesmírně komplexní věc. Chtěl bych tedy něco pro Qt případně GTK, ale spíš asi Qt.

Takový WYSIWYM editor jsem zatím nenašel a myslím, že je to docela škoda. Našel jsem ale komponentu MRichTextEditor, která používá Qt5, rozšiřuje QTextEdit a sama o sobě není moc složitá:

$ cloc-sql.sh MRichTextEditor/ ╭──────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ jazyk │ souborů │ prázdných │ komentářů │ kódu │ celkem │ celkem_graf │ ├──────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ C++ │ 3 │ 111 │ 49 │ 540 │ 700 │ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ │ │ C/C++ Header │ 2 │ 17 │ 25 │ 76 │ 118 │ █████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ │ │ IDL │ 1 │ 3 │ 0 │ 12 │ 15 │ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ │ │ celkem │ 6 │ 131 │ 74 │ 628 │ 833 │ │ ╰──────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯ Record count: 4

Výsledkem bohužel je – jak už to u WYSIWYG editorů bývá – nějaké nechutné HTML:

Přitom ta nejtěžší práce na tom je IMHO už hotová. Nešlo by to upravit na WYSIWYM editor? Dokážete odhadnout, kolik by to tak bylo práce? Při pohledu na zdroják mi přijde, že asi nebude stačit udělat potomka QTextEdit , ale bude to chtít vytvořit spíš jeho sémantického sourozence.

Moje představa je taková, že by to byla obecná komponenta, která by dostala jako konfiguraci seznam stylů pro blokové a řádkové elementy a nějakou jejich vizuální (pro režim editace) reprezentaci – např. že <aaa/> bude modře a <bbb/> bude tučně, aby se v textu dalo během editace vyznat. K tomu by bylo nějaké API, na které by si člověk napojil tlačítka a případně editor atributů (pro daný uzel, ve kterém je kurzor) a pak asi nějaká možnost zobrazit si hranice mezi elementy a strukturu + možnost třeba spojit dva elementy stejného typu hned za sebou do jednoho… to by se dalo vyvíjet postupně. Cílem je, aby uživatel napsal text, vyznačil v něm sémantiku a pak z toho vypadlo nějaké XML1 validní podle určitého schématu (což by bylo dané tou konfigurací). Dokumentem může být cokoli, článek, poznámky, e-mail, kniha, záznam v databázi… cokoli.

[1] BTW: když už je řeč o XML editorech – narazil jsem na QXmlEdit, což je tedy něco úplně jiného, ale svým způsobem taky zajímavé

