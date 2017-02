×

Mikroblog #7: systemd+Payara, přejmenování šifrovaného disku

dnes 14:28 | Přečteno: 107× | GNU/Linux | poslední úprava: dnes 19:02

Dnes to bude jen takový telegrafický zápisek: o tom, jak spouštět javovský aplikační server PayaraFish (dříve GlassFish) pomocí systemd a o tom, jak přejmenovat šifrovaný disk, aby nám systém taky ještě někdy naběhl, a na závěr ještě pár slov o novém-starém IBM ThinkPadu.

systemd a PayaraFish

Instaloval jsem nový aplikační server a místo abych donekonečna oprašoval svůj starý init skript, tak jsem ho konečně přepsal do systemd. Stručný postup:

Vytvoříme si v systému uživatele payara a v jeho adresáři rozbalíme ZIP stažený z webu autorů. Vytvoříme si soubor: /etc/systemd/system/payara.service s obsahem:

[Unit] Description = PayaraFish After = syslog.target network.target [Service] User=payara ExecStart = /usr/bin/java -jar /home/payara/opt/payara41/glassfish/lib/client/appserver-cli.jar start-domain ExecStop = /usr/bin/java -jar /home/payara/opt/payara41/glassfish/lib/client/appserver-cli.jar stop-domain ExecRestart = /usr/bin/java -jar /home/payara/opt/payara41/glassfish/lib/client/appserver-cli.jar restart-domain Type = forking [Install] WantedBy = multi-user.target

Poznámka: v některých návodech se můžete setkat s ExecReload místo ExecRestart , ale to nefunguje, protože příkaz restart-domain ukončí proces a spustí nový (nejde o pouhé znovunačtení konfigurace) a systemd si pak myslí, že služba spadla.

Povolíme a spustíme službu:

systemctl enable payara.service systemctl start payara.service

Oproti starému init skriptu je to jednodušší a deklarativnější (je to víc konfigurák než skript). A init systém má lepší přehled o spuštěné službě:

# systemctl status payara.service ● payara.service - PayaraFish Loaded: loaded (/etc/systemd/system/payara.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Ne 2017-02-19 13:02:54 CET; 24min ago Process: 2735 ExecStop=/usr/bin/java -jar /home/payara/opt/payara41/glassfish/lib/client/appserver-cli.jar stop-domain (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 2759 ExecStart=/usr/bin/java -jar /home/payara/opt/payara41/glassfish/lib/client/appserver-cli.jar start-domain (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2774 (java) Tasks: 63 Memory: 266.4M CPU: 13.872s CGroup: /system.slice/payara.service └─ 2774 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/java -cp /home/payara/opt/payara41/ \ glassfish/modules/glassfish.jar -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:NewRatio=2 -XX:MaxPermSize=192m -Xmx512m -client -javaagent:/home/payara/opt/pa úno 19 13:02:50 localhost-1 systemd[1]: Starting PayaraFish... úno 19 13:02:54 localhost-1 java[2759]: Waiting for domain1 to start ... úno 19 13:02:54 localhost-1 java[2759]: Successfully started the domain : domain1 úno 19 13:02:54 localhost-1 java[2759]: domain Location: /home/payara/opt/payara41/glassfish/domains/domain1 úno 19 13:02:54 localhost-1 java[2759]: Log File: /home/payara/opt/payara41/glassfish/domains/domain1/logs/server.log úno 19 13:02:54 localhost-1 java[2759]: Admin Port: 4848 úno 19 13:02:54 localhost-1 java[2759]: Command start-domain executed successfully. úno 19 13:02:54 localhost-1 systemd[1]: Started PayaraFish. úno 19 13:03:06 localhost-1 systemd[1]: Started PayaraFish.

Systemd mj. zná ID procesu, pod kterým běží služba (ne jen příkazu, který ji spustil), a není to jen nějaký zdivočelý démon běžící kdesi na pozadí, o kterém systém nic neví a nemá ho pod kontrolou.

A teď už můžeme vesele nasazovat naše Java EE aplikace poskytující data z SQL databází, transformující XML dokumenty XSLT šablonami a řízené EJB a JMS za pomoci továren a proxy tříd :-)

Přejmenování šifrovaného disku

Dělal jsem si pořádek v discích v počítači a trochu je i fyzicky přerovnával a při té příležitosti (a souvisejícím restartu) jsem si chtěl dát do pořádku i pojmenování šifrovaných disků – jeden disk se jmenoval /dev/mapper/sda3_crypt (což vzniklo kdysi při instalaci systému) a chtěl jsem, aby měl logičtější název.

Šifrované disky jsou definované v souboru /etc/crypttab a typicky tam máte název (de)šifrovaného zařízení (to, co pak bude v /dev/mapper/ ) a UUID šifrovaného oddílu. Tušil jsem, že to nebude stačit jen tak přepsat v tomto souboru, a update-initramfs -u mi dal za pravdu, když vypsal varování, že sda3_crypt nemůže najít v konfiguráku. Systém by pak nenaběhl a museli bychom ho opravovat pomocí živého CD a chroot u.

Tak jsem raději hned nerestartoval, nahodil ještě Xka a WWW prohlížeč a zjistil, co je potřeba – (de)šifrovaný disk musíme přejmenovat v ještě běžícím systému:

dmsetup rename sda3_crypt ssd120_crypt

A pak potřeba přegenerovat všechny initramfs:

update-initramfs -c -t -k all

Běžně dávám jen volbu -u , ale kdybych chtěl náhodou spustit starší jádro, tak by mi nefungovalo. Dále bylo doporučeno aktualizovat GRUB ( update-grub ), ale to v mém případě nebylo nutné.

IBM ThinkPad X61 Tablet

Většinou používám stolní počítače a jako notebook jsem si před časem koupil ThinkPad X230. ThinkPadům jsem přišel na chuť a teď jsem přikoupil do sbírky ještě X61 Tablet. Je zajímavé, že i po tolika letech je to pořád dost dobře použitelný HW a v podstatě jediný problém je výdrž baterky – jinak by to šlo používat na většinu práce i dneska. Navíc v dokovací stanici má i paralelní port, což se může hodit pro komunikaci s různým hardwarem… Co mne trochu zklamalo, je zamrzání systému při použití stylusu (dotaz, chyba). Pokud máte taky X61 nebo podobný tablet, dejte prosím vědět, v jakých distribucích a verzích vám to funguje a v jakých ne, případně nějaké tipy na ladění a opravu.

