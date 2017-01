×

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2017, tj. poslední autor zemřel v roce 1946 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2017 nebo 2017 in public domain . Seznam nových volných obrázků na Wikimedii .

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam . Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,87 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit . V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 015 her pro SteamOS a Linux. Publikován byl seznam 100 nejprodávanějších her na Steamu za rok 2016. Na SteamOS a Linuxu běží 43 z nich.

Jak se zbavit Secure Bootu

Bohužel, jak jsem předpovídal, jednoho dne k tomu dojít muselo. U novějších počítačů už není zbytí a možnost vyhnout se UEFI v podstatě není.

Doposud nebyl problém vedle sebe v poklidu a míru Windows a Linux provozovat. GRUB se s EFI umí vypořádat bez problémů. Takto jsem nějaký čas bootoval jak Windows Boot Manager, tak GRUB. Nemám ponětí co se stalo a aniž bych si byl vědom nějaké chyby z mé strany, prostě mi včera vyskočila při snaze nabootovat GRUB tato nádherná obrazovka:

Klíček s popiskem „Security Boot Fail“. Toť vše. Dál se počítač nehnul ani o instrukci a vysvětlení žádné. Po restartu mi zůstal Windows Boot Manager jako jediná možnost kterou nabootovat.

Vypnutí UEFI a navrácení se ke standardní metodě mělo za následek, že nabootovat můžu pouze pomocí DHCP:

Secure Boot dle výchozího nastaven zapnutý a zašedlý, takže možnost deaktivovat ho žádná:

V tento moment jsem začínal být mírně řečeno zoufalý.

Pryč s ním

Za celý svůj život jsem nenastavil jediné heslo do BIOSu. Důvodem je pragmatičnost a taky trochu vlastní ideologie. Hesla mám tendenci zapomínat a hrozba, že zapomenu jaké heslo jsem nastavil do BIOSu je prostě veliká. Nemožnost spravovat BIOS poté velmi nemilá. Navíc jsem prostě toho přesvědčení, že kdokoliv sedí fyzicky před strojem by měl mít možnost ho spravovat včetně svobodné volby který systém chce nabootovat a heslo by mu v tom mohlo bránit. Prostě stroj je toho kdo před ním sedí, ten ho zároveň dost pravděpodobně spravuje a zároveň vlastní poslední bajt ve vlastní paměti. Takový člověk také rozhoduje co bude a nebude spouštět. Tak nějak to vidím já.

Bohužel jsem si zároveň všiml, že možnosti vlastnosti Secure Bootu jsou v menu do kterého se jinak než bez nastaveného hesla nedostanete. No nedá se nic dělat:

Nyní je možné spravovat klíče a možná ještě nějaké parametry Secure Bootu. Ovšem také zpřístupní jinou položku:

kterou každému soudnému člověku doporučuju nastavit na jedinou myslitelnou hodnotu:

[Vypnout, zničit, znárodnit a rozsekat na cucky!!!]

Na závěr dodám že nyní bootuji co uznám za vhodné já a už mi nezbývá nic jiného než obávat se dne kdy mi nějaký „Security patch“ i tuto možnost z BIOSu odebere.

Komentáře

15.10.2016 20:27 Matlák

15.10.2016 23:54

18.10.2016 19:12

