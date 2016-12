×

Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar ( Ribbon , Pás karet ) také na blogu designérů LibreOffice.

Zas zima

16.11. 21:00 | Přečteno: 1467× | Expresivní zabručení | poslední úprava: 16.11. 23:42

Vím že roky na to abych furt nadával na zku***é počasí (a politiku) ještě nemám a nemám ponětí na co budu nadávat až je budu mít (na politiku!), přesto si nemůžu pomoct:

Humus…

Co víc dodat? Prostě humus fialový zase. A minimálně tak do konce března taky bude. Kdysi když jsem býval malý jsem si myslel, že když na Kysuci zamrzají zimou trubky, na Jižní Moravě je blato, jednoduchou aproximací musí někde za Vídní svítit duha, létat ptáčci a musí se tam pást růžoví jednorožci a děcka tam chodí v tričkách s krátkým rukávem alias na severu je zima, na jihu je teplo a zima se sem táhne někde od Krkonoš z Polska…omyl milé děti!

Díky tomu že zemská osa je mírně vychýlená existují dva jakési chladové póly, ty ovšem nekorespondují s těmi geografickými. Logicky jde o místa která jsou v příslušná roční období nejvíce vzdálená od Slunce a dostávají tak nejmenší příděly tepla. Ten jižní leží kdesi na Antarktidě, ten relevantnější pro nás, tedy severní daleko na Sibiři u vesnice Omjakon v Jakutsku. Nastane-li správná doba začne se jako mor ten hnus modrý šířit po souši právě odtud. Přes Sibiř až k Moskvě, nejdříve to schytá kompletně celé Rusko:

pak přes Ukrajinu, Tatry, klidně až do Itálie, jih Francie a občas až po špičky Španělska/Portugalska. Voda ovšem díky své měrné tepelné kapacitě představuje pro zimu problém. Další věc je, že severozápadní pobřeží Evropy omývá teplý Golfský proud, nezřídka tak v zimě bývá relativně na severu ve Skotsku mnohem mírnější zima než třeba daleko na jihu v Řecku či Turecku.

Říkal jsem si tedy že by bylo vhodné najít nějaký ideální (pravděpodobně putovní) bod na zeměkouli kde není ani moc horko, ale zároveň tam v zimě nemrzne a prostě si udělat „zimní dovolenou“. Bohužel takové místo se nenachází v Evropě. Jenže get this: Na naší zeměkouli existují body které jsou od pólů chladu tak daleko, že na ně Sibiřská zima nedosáhne, ale buď jsou tak suché že na nich leží pouště a nebo jsou naopak tak blízko rovníku, že na nich v podstatě nemají roční období a místo toho tam mají období sucha a období dešťů. Tedy půl roku relativně dobře, půl roku chčije a chčije a chčije. Prostě fujhnůj. A pokud už jsou náhodou dostatečně oddělené od souše vodou která má relativně předvídatelný teplotní gradient, jsou zase tak daleko od civilizace a tak moc izolované, že se na nich dají bez problému provádět testy zbraní hromadného ničení:

To si prostě člověk nevybere. Minimálně na zeměkouli určitě ne. Co víc dodat? Snad jen tolik že dle zákonů přírody, vše co má svůj počátek musí mít i svůj konec ať chce nebo ne a třeskutá zima se nemůže šířit donekonečna. Jedno krásného jarního dne se zase bude muset sbalit a vrátit odkud přišla. A my s kabátem obtaženým pevně kolem těla a s propan-butanovou lahví v ruce se na ten den už velmi těšíme a nemůžeme se ho dočkat

Hodnocení: 90 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

16.11. 21:19

Re: Zas zima 16.11. 21:19 Tomáš Bžatek | skóre: 28 | BrnoRe: Zas zima

16.11. 21:58 N

Re: Zas zima 16.11. 21:58 NRe: Zas zima

16.11. 21:59 Kvakor

Re: Zas zima 16.11. 21:59 KvakorRe: Zas zima

16.11. 23:29

Re: Zas zima 16.11. 23:29 Bedňa | skóre: 33 | blog: Žumpa | HorňanyRe: Zas zima

16.11. 23:48

Re: Zas zima 16.11. 23:48 Aminux | HC cityRe: Zas zima

17.11. 00:14 tom

Re: Zas zima 17.11. 00:14 tomRe: Zas zima

17.11. 01:37 Ladislav

Re: Zas zima 17.11. 01:37 LadislavRe: Zas zima

17.11. 10:38

Re: Zas zima 17.11. 10:38 disorder | blog: weblog | BratislavaRe: Zas zima

17.11. 13:25

Re: Zas zima 17.11. 13:25 vlk | skóre: 22 | blog: u_vlka Re: Zas zima

17.11. 15:02

Re: Zas zima – no a co? 17.11. 15:02 xkucf03 | skóre: 45 | blog: xkucf03 Re: Zas zima – no a co?

17.11. 20:28

Re: Zas zima 17.11. 20:28 pc2005 | skóre: 32 | blog: GardenOfEdenConfiguration | liberecRe: Zas zima

17.11. 23:35

Re: Zas zima 17.11. 23:35 Aminux | HC cityRe: Zas zima

18.11. 15:14

Re: Zas zima 18.11. 15:14 JD | skóre: 10 | blog: JDblog | Horní polní u západní dolníRe: Zas zima

18.11. 20:14

Re: Zas zima 18.11. 20:14 PepaSFI | skóre: 4 | blog: zlodej_casu Re: Zas zima

19.11. 17:19

Re: Zas zima 19.11. 17:19 jozka | skóre: 19 | blog: jozkovo Re: Zas zima

21.11. 12:01

Re: Zas zima 21.11. 12:01 kralуk | skóre: 29 | blog: Untitled Re: Zas zima