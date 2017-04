×

CSIRT.CZ upozorňuje na chybu v prohlížečích Chrome a Firefox umožňující vytvořit phishingovou stránku, kterou lze jen velmi těžko identifikovat jako závadnou. Chyba spočívá v implementaci ochrany proti dávno známému útoku homograph attack . Čínský bezpečnostní expert Xudong Zheng zjistil, že ochrana proti tomuto útoku selže v okamžiku, kdy doménové jméno obsahuje všechny znaky v jiném jazyce. Viz například аррӏе.com vs. apple.com nebo еріс.com vs. еріс.com .

Zas zima II

včera 20:13

Je to přesně pět měsíců co jsem špačkoval na počasí. A můžu zas:

No co toto zas je? To není normální. Všechno rozkvetlé, pevně doufám že to zas pomrzne. Já už se na to taky můžu pěkně… stěhuju se do Afriky.

