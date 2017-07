×

No nenaštvalo by vás to?

Jako snad každý, občas narážím na různé nepříjemné maličkosti. Někdy jsou to jen detaily, někdy průšvihy větší, lidské chyby i úmyslné veletoče úřadů a institucí. A ano, mnozí jistě už pochopili že tenhle zápisek bude plný cynismu a jízlivostí. A taky už jsem dlouho nic nenapsal.

Začneme něčím lehčím, jako jsou třeba

To si takhle nakoupíte, vyskládáte plnou korbu Supermarketového útočného vozidla všemožným tovarem a zamíříte ven,na parkoviště. Jenže ve východu číhá zákeřná věc, rohožka. Příčně umístěné hranoly pokryté čímsi chlupatým. Příčně. Drrrrrr Ratata drrrrr křáp bác žuch, nákup se kácí a přesýpá, drobnější věci často skrz korbu na zem. No nenaštvalo by vás to?

Tamtéž, tedy v obchoďákách. V Třebíči, ve spodním Kaufu je hajzlík tak rozměrný že ho asi navrhoval někdo s obsedantní touhou se tulit. Jedna kabinka, jeden pisoir, jedno umyvadlo, to vše v prostoru tak malém že se tam lidi prostě nemůžou vyhnout bez kolize. A vrcholí to tím že když si u umyvadla myjete ruce, další příchozí vás praští dveřma.

Když jsme u toho mytí, když si na hajzlíku v obchoďáku meju ruce, připadám si jako exot. Nedělá to skoro nikdo. Proto si nikdy nekupuju ty volně ložené rohlíky z hromady páč mám pocit že ta ruka co v nich právě šátrá.....

A ještě k tomu mytí, ty osoušeče rukou, některé ty automatické jsou príma. Strčíte pod to ruce, čidlo spustí fukar. Začne to hučet jak kdyby to chtělo letět bombardovat Bagdád, jenže to nesuší. Vzduch proudí jinam. Začnete rukama hledat proud vzduch, hurá tady to proudí a najednou ticho. Zas pár divných pohybů, čidlo zjistí ruce, spustí fukar, do prdele kterej vůl to konstruoval? Proč to čidlo není tam kde to má výfuk? No nenaštvalo by vás to?

Tedy vystavení nového. Řídím už docela dlouho a mám to skoro na všecko kromě autobusu a velkých přívěsů za náklaďák, podle starého rozdělení skupiny ABCTM. A protože úřad si myslí že se ten plastový obdélníček nějak opotřebuje, musí se po nějaké době vyměnit. Typicky po deseti letech. Jo chápu že ta růžová skládanka kterou jsem měl někdy od 16 nebo kolika let už jaksi není aktuální ale myslím že měnit kartičku za úplně stejnou kartičku fakt není nutné. No ale co se dá dělat. nakráčel jsem na úřad zjistit co a jak se od minula změnilo. Potěšilo že už se nevypisuje formulář, pokud nejsou žádné změny, lejstro si vytisknou z registru řidičů. Teď si říkám proč papír, proč to nepošlou po drátech? Nepotěšilo že musím přinést fotku. Na občankách už se nenosí, mají vlastní fotítko. Proč ho nemají i na řidičákách nebo ho nemají společné když je to jen deset metrů a tři schody daleko, to fakt netuším. Takže najít fotografa. Jo povedlo se. Vyfotí digitálem, pošle obrázek do nějakého obrázkovadla, vypadne kartička velikosti pohlednice a na ní čtyři průkazové fotky. Ještě rozstřihnout, 120 kč, děkuji nashledanou, snad se už nikdy neuvidíme. Jednu fotku to neumí takže mám tři navíc které nikdy nepoužiju. Takže zas na úřad, fotku na lejstro, přijďte si za měsíc možná už za tři týdny.

A když jsem si novou kartičku vyzved, všiml jsem si že je na tom nějaké divné datum. Platnost jen 5 let. Dyť to bývalo deset! Jo bývalo, od kteréhosi data jsou řidičáky se skupinou C, tedy náklaďák jen na 5 let. Asi má vrchnost pocit že mají na těch úřadech málo práce nebo že když je to na velký auto tak se to nějak dřív vochodí nebo co. No nenaštvalo by vás to?

Ne že bych měl něco proti pásům, právě naopak. Je to velice účinné zařízení pro zmírnění následků nehod. Jenže mě zaráží jak málo se za ty desítky let co se pásy používají, zlepšila jejich uživatelská přítulnost. Od doby co se začaly používat samonavíjecí vlastně nijak. Zapínání pásu je poněkud obtěžující a nepohodlné a tak se moc nedivím že mnoho řidičů a ještě víc spolujezdců se nepoutá na krátkých jízdách vůbec. A když se přidá zhoršená pohyblivost, stáří, úraz či nemoc, jako když jsem si onehdá namohl rameno, je už jen sáhnutí pro pás utrpením. Bylo období kdy v USA mělo hodně aut nějaký systém mechanizovaného usnadnění použití pásu. Většinou to bylo složité a někdy i poněkud kontraproduktivní jak jsem viděl v jednom US autě. Pás byl dvoudílný, ta šikmá, ramenní část se pohybovala elektrickým pohonem ve vodítku kolem dveří, pasažéra to automaticky tím pásem obklíčilo. Jenže ta druhá, břišní část se musela zapnout ručně. Takže to ušetřilo jen to nepohodlné sahání za sebe. V současných autech se zřejmě už používají jen prosté samonavíjecí pásy takže se musíme v autě pořád kroutit a sahat kamsi za sebe vedle opěradla pro pás. No nenaštvalo by vás to?

Víte podle čeho se určuje kterou silnici opravit? Já to nevím ale mám takové podezření že stav rozbitosti to nebude. Někde možná rozhodne kudy jezdí místní honorace nebo kde má pan ministr chalupu ale jsou místa kde není co opravovat a přece se opravuje. Tipuju že se čísla silnic napíšou na papírky, nasypou se do klobouku a losují se jako tombola. Kdo by zkoumal která silnice potřebuje opravu? Hlavní je něco vykázat a vyúčtovat. Však ony ty rozbité taky přijdou jednou na řadu. Když budou mít štěstí při losování. A vážně nemám na mysli běžné záplaty. Vím o silnicích kde se dělá velká oprava, nový povrch, ikdyž silnice byla naprosto dokonalá, někdy i poměrně nová. Asi abysme se nenudili a užili si objížděk. Což je mimochodem taky bezva když kvůli objížďce narazíte na objížďku a ta vás přivede do objížďky. No nenaštvalo by vás to?

Teď se nám tady v okolí dějou opravy cest. Ne silnic, ty jsou beznadějné ale polních a lesních cest. Je na to jakási eurotentononc a jak už to tak chodí, je to divný. Rozpočet je v milionech, dělá na tom firma s pozoruhodným množstvím techniky a je to k ničemu. Jedna cesta vede údolím kolem řeky, je tam cyklotrasa, na první pohled dobrý. Jenže ta oprava končí v půlce, přesně v místech kde cesta začíná být hodně špatná. je to katastr jiné obce a tak tam projekt končí. Druhá cesta prostě končí jen tak pod lesem, nikam nevede.

Do této kapitolky zařadím i "obchvat" města Velké Meziříčí, kteréžto město, troufám si nepochybovat, nedobrovolně navštívil snad každý kdo jezdí po D1. Město zoufale potřebuje velký obchvat, provoz je hustý a problémy na dálnici to velmi zhoršují. Jenže je to díra v zemi, obchvat by potřeboval velký most a další složitosti, byl by to projekt na desítky let a mnoho miliard. A to žádného lokálního politika nepřitahuje, tudíž aktivita žádná. zato se bude dělat takzvaný malý obchvat který, můj ty světe kulatej, nic neobchvacuje a místo aby se jezdilo přes centrum, bude se jezdit, pozor změna, přes centrum. kdo nevěří, může se podívat https://mapy.cz/s/1SrYe to čárkovaný je ten obchvat. Ještě se nezačalo a už je zakreslený. Hotový to bude těžko říct kdy, každopádně jsou na to tlaky sice úplně k ničemu ale místní papaláši se u toho budou natřásat a plácat po ramenou jak dělají něco pro město. Jo a kdybyste náhodou někdo jeli po dálnici a napadlo by vás třeba objet nějaké omezení přes VelMez, tak to fakt není dobrý nápad. Právě totiž začíná kompletní přestavba mostu, toho mostu co tam je hned vedle toho obchvatu, právě kvůli tomu obchvatu. No nenaštvalo by vás to?

Jak už jsem mnohokrát i zde napsal, architekti veřejných staveb by měli preventivně, než začnou něco dělat, dostat po hřbetě násadou od krumpáče aby se zamysleli a přešly je zvrhlý choutky. Nějaký příklad by jistě mohl uvést snad každý kdo někdy bloudil úřadem nebo nemocnicí. Momentálně mě štve trošku jiný případ. V už zmíněném, nedalekém Velkém Meziříčí se plánuje rekonstrukce náměstí. Já si teda myslím že tam není co měnit, stačilo by vyměnit povrchy zchátralých cest a chodníků, ošetřit stromy a upravit střed náměstí. jenže to by byla malá sláva a papaláši by se neměli kde natřásat. A proto byla vypsána architektonická soutěž. Dokonce pro zvýšení lesku leštěného prdu přizvali jako hlavního komisárka herce a architekta Davida Vávru. Soutěž vyhrál návrh který je možná architektonicky skvělý, jenže zásadním způsobem nesplnil zadání a hlavně v dopravní obslužnosti je prakticky nesmyslný. Část zastupitelů se postavila proti, což si ta vedoucí část nechce nechat líbit a tak probíhá velké handrkování. Je celkem oprávněná obava že by mohlo dojít k tomu co se už na řadě míst stalo. Že sice bude skvělé, zklidněné centrum, jenže v něm jaksi nebudou lidi.

A to by prozatím stačilo. Pokud jste čekali že mě budou nasírat cyklisti, tak ne, právě naopak. Přirozený vývoj zapůsobil, proti předchozím rokům, tedy alespoň tady v kopečkách, cyklistů velmi ubylo. Je to prostě móda která vyšuměla.

Co jsem chtěl tímhle článkem říct? Vlastně skoro nic. Snad jen to že se obvykle označuju za cynického praktika co má rád když věci prostě a jednoduše dobře fungují a tak se na spoustu věcí dívám jinak. A často to nebývá veselý pohled. (teda někdy jo, třeba když tady jeden chtěl do šlapacího autíčka přidělat pár světýlek a tady se začalo vymýšlet jaký tam dát počítač

