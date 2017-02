×

Krátká recenze z druhé ruky nové nokie 3310

Jako spousta jiných lidí jsem byl docela zvědavý na to, co Nokia se svým comebackem 3310 vyplodí, a tak jsem dneska odpoledne sledoval jejich stream. Mezi desítkami minut hloupé výplně (amazing, amazed, amazing, amazed, pure, secure, pure, secure, Černoši, Indové, zfetované kecy markeťaček) se objevilo pár zajímavých věcí jako celkem slušná 3D kamera, ale jinak událost spolehlivě zchladila jakékoliv nadšení.

Nu, pojďme k té nokii 3310. Je to prakticky úplně stejný telefon jako všechny ostatní feature phones, co vyráběli v průběhu posledních asi tří let: Mediatek chipset ze stejné série (která se mimochodem používá skoro ve všech feature phones na trhu) a neznatelná evoluce Series 30+ OS. Z novinek lze zmínit překopané černobílé ikonky a... nějaký pazvláštní klon hry Snake. Notes aplikace se také objevila už na nokii 216, takže vše při starém.

Co do hlediska pevnosti konstrukce, přijde mi že zde jde o krok zpátky, neboť lze zadní kryt docela dobře rozlousknout oproti celogumovým krytům u jiných modelů. A jakmile se tohle stane, vypadne i baterka, neboť tu není žádný záklapný systém jako u prvotní 3310. Chtělo by to však praktickou zkoušku a mám takové tušení, že na sebe nenechá moc dlouho čekat.

Zkrátka a dobře, svezli se po jménu telefonu, který před dlouhou dobou utkvěl lidem v paměti, a pokuď nutně nepotřebujete černobílé ikonky a světle šedé lemování kolem displeje, nic dalšího vám telefon v rámci svojí kategorie nenabídne.

