Green Fiction - Ve jménu zelené

Společnost Greendata od druhé půlky května rozjíždí kampaň Green Fiction. Na všechny nové zájemce o cloud hosting, serverhosting i rackhousing čekají až do konce června 2017 zvýhodněné podmínky pro přechod pod tuto zelenou IT firmu.

Reklamní spot a marketingová podpora se obrací zejména na IT profesionály se společenskou odpovědností, protože právě jejich představitelé patří k jejím nejčastějším zákazníkům.

Od poloviny května do konce června 2017 nabízí Greendata v rámci kampaně Green Fiction cenově zvýhodněné datové služby cloud hosting, serverhosting i rackhousing. Do konce června si zákazníci datacentra můžou pronajmout služby se slevou 10 % platnou až do konce roku 2017. A to ještě není všechno. Aby byla akce ještě zajímavější, Greendata nabízí svým nově příchozím zákazníkům prodlouženou záruku svých služeb s možností okamžitého odstoupení od smlouvy díky Garanci 100% záruky na vrácení peněz.

„Kampaní Green Fiction chceme oslovit zákazníky, kteří chtějí změnit poskytovatele, ale bojí se dalších závazků. Protože věříme našim službám, nabízíme prodlouženou garanci s možným okamžitým vyvázáním,” říká jednatel společnosti Greendata Zdeněk Maršál s tím, že vzhledem k růstu digitalizace a blížícího se nástupu GDPR je o služby Greenhousingu stále větší zájem.

Ve jménu zelené – není bezduchý marketingový slogan

Společnost Greendata se zavázala ke snižování spotřeby energie ve vlastních datových centrech, a to zejména vytvořením exkluzivního systému pro volné chlazení a vytápění. PUE (Power Usage Effectiveness) je index používaný k měření energetické účinnosti datového centra. Díky úsilí o snížení spotřeby energie a zejména elektřiny dosáhla společnost Greendata hodnoty PUE mezi 1,3 a 1,4.

Zelené vychytávky

Mezi hlavní zelené vychytávky firmy patří vytápění a chlazení. Pro vytápění kanceláří firma využívá filtrované odpadní teplo ze serverů. Tento proces šetří energii a výrazně snižuje emise CO 2 a znečišťující látky. Naopak chlazení je ve většině ročních období řešeno přísně kontrolovaným volným chlazením s částečnou, ale regulovanou příměsí klimatizací.

