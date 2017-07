HW novinky: Nokia opět s optikou ZEISS

Pokud nemáte zásadní osobní problém s operačním systémem Android a výrobou mimo Finsko, pak lze říci, že ze znovuzrozené Nokie vycházejí samé pozitivní zprávy. Ta poslední se týká nové dlouhodobé spolupráce s firmou ZEISS, což zlepší kvalitu fotoaparátů v nokiích. Podíváme se dále na to, koho MediaTek ulovil mezi zákazníky na své prokleté 10core 10nm FinFET SoC Helio X30 a jak hardwarově našlapaný bude chystaný Xbox One X (Scorpio), který Microsoft uvede na trh letos v listopadu.

Nokia se vrací ke spolupráci s firmou ZEISS

Zatímco z trhu definitivně mizí smartphony s nápisem Lumia v podání Microsoftu (a to včetně vlajkových lodí Lumia 950 a Lumia 950 XL; byť se stále objevují zvěsti o tom, že další ultramobilní přístroje s Windows 10 Microsoft přeci jen chystá), z vlastního popela pošpiněného Stephenem Elopem povstanuvší Nokia pod křídly HMD Global a řady původních zaměstnanců firmy chystá další a další novinky. Už víme o nabídce smartphonů od nižšího mainstreamu až po nižší hi-end, některé už jsou přímo v prodeji, nicméně jedna podstatná novinka potěší každého fotografa.

Nokia ohlásila podpis dohody o dlouhodobé spolupráci s firmou ZEISS, tradičním německým výrobcem špičkové foto/video optiky. Tedy firmou, se kterou Nokia spolupracovala již dříve, logo Carl Zeiss jsme mohli nalézt i na špičkových foto-telefonech své doby jako Nokia 808 PureView – na ilustračním snímku (případně první k Windows násilně přiohnutá Nokia Lumia 1020).

Spojenectví ZEISS a Nokie má podobné cíle jako spojenectví Leica a Huawei, tedy zejména být exkluzivním partnerstvím, které zahrne spolupráci na hardwaru, snímačích i zpracování dat. A to včetně třeba použitých displejů, jejich barevném podání a dalších parametrech.

Zatím to vypadá, že má Nokia poměrně dobře našlápnuto. Celkem logicky sáhla po zcela majoritním operačním systému, což se sice nemusí leckomu líbit, ale nic jiného pro ni při novém rozjezdu (poté, co ji Microsoft téměř zlikvidoval) nepřipadá v úvahu. Zatím to vypadá, že nabídne užší spektrum telefonů, u kterých tak bude schopna lépe držet softwarovou podporu, což si já osobně vykládám tak, že – doufejme – nebudou levnější nokie stiženy podobným syndromem jako levnější androidí telefony jiných výrobců, kdy výrobce neposkytuje podporu aktualizace na novější velké verze Androidu. No a konečně ze spolupráce se ZEISSem může vypadnout pro Nokii jedině pozitivum. Jestli ale lze očekávat návrat revolučního přístupu a novinek typu PureView? Těžko říci, hlavní strůjce PureView už pár let pracuje v Applu.

MediaTek Helio X30 se objeví ve smartphonech Meizu

Sotva pár týdnů stará věta platí stále: MediaTek nemá na růžích ustláno, drtí jej kvalitnější konkurence. Jeho nejnovější ARM SoC s 10 CPU jádry ve 3 clusterech ale konečně nalezlo uplatnění u některého z výrobců smartphonů. Nově jej nasadí Meizu ve smartphonu Pro 7. To neznamená, že by MediaTek měl po problému, u Meizu bývalo zvykem, že až 90 % jeho smartphonů neslo ARM SoC MediaTek, nyní však firma chce mít zhruba třetinový podíl čipů Qualcomm Snapdragon. Pozitivem ale je, že se MediaTeku podařilo získat další zakázku.

Ne nadarmo lze vzpomenout i předchozí Helio X20, které bylo ještě 20nm planárním čipem a kterého má MediaTek stále poměrně dost na skladech. Není se co divit, výrobní proces 20nm TSMC byl poměrně nepovedený a kdybych si konkrétně měl vybavit nějaký smartphone s Helio X20, tak z poslední doby si vzpomenu jedině na Kodak Ektra, což byl sice nadějný telefon, ale úplně se Kodaku / jeho čínskému výrobci nepovedl a poněkud zapadl. Dnes se sice stále prodává kolem své původní ceny (což bylo cca 15 tisíc Kč), ale před několika týdny jej některé e-shopy vyprodávaly za cenu zhruba poloviční. Helio X30 je ale jiná káva, je vyráběn 10nm FinFET procesem.

Xbox One X bude suverénně nejvýkonnější herní konzolí

Když se po letech stagnace objevily herní konzole Playstation 4 a Xbox One, čekal se zajímavý souboj dvou konceptů použití prakticky stejného x86 APU generace AMD Jaguar. Tam, kde Microsoft vsadil na použití DDR3 pamětí a menší embedded RAM (podobně jako u předchozího Xboxu 360), zvolila Sony kombinaci APU s GDDR5. Tyto konzole ale moc dlouho vlastně trhu nevládly, velice brzy bylo jasné, že jakmile bude AMD schopna vyrábět podstatně výkonnější čipy, tedy jakmile bude moci přejít z 28nm planární výroby na 14nm či 16nm FinFET, přijde refresh u obou výrobců, který se pokusí svézt na vlně humbuku kolem 4k/UltraHD rozlišení.

Tak se také stalo. A horší parametry tentokrát nabídla Sony, a to o dost horší. Její Playstation 4 Pro nese 8×CPU část taktovanou na 2,1 GHz a k tomu GCN4+ GPU Radeon s taktem 911 MHz a 2304 stream processory, plus 8 GB GDDR5. Potud je to vlastně velmi pěkný skok vpřed, ale jak už dnes víme (Playstation 4 Pro byla představena loni v závěru roku), na 4k to úplně nestačí.

Xbox One X („Scorpio“) byl teprve ohlášen. Objevit se má v posledním čtvrtletí tohoto roku (konkrétně 7. listopadu, tedy na 100. výročí VŘSR , tedy 1 rok po Playstation 4 Pro. Jde tedy o trochu neférové srovnání, nicméně ilustrující dobře velký skok vpřed, který ten 1 rok navíc umožňuje. AMD totiž vedle Polarisu nyní uvádí GPU architekturu Vega a s tou už to na 4k stačit bude bez potíží.

Chystaná nová generace Xbox One X tak nabídne 8× CPU s taktem 2,3 GHz a GPU zatím blíže nespecifikované architektury (Microsoft hovoří o Polaris, ale kdo ví, jestli nebude do určité míry aktualizovaná) s taktem 1123 MHz a 2560 stream processory. Oproti 4,2 TFLOP u Playstation 4 Pro zde tak bude k dispozici výkon GPU části 6,0 TFLOPS, což je velký nárůst oproti konkurenci, nemluvě o nárůstu oproti původnímu Xboxu One (ten měl GPU s výkonem 1,3 TFLOPS). Vše podpoří 12 GB GDDR5 paměti.

Ze zajímavostí se sluší zmínit HDMI výstup zvládající jak 4k/60Hz, tak FreeSync (může být velmi důležité!), Dolby Atmos, H.265, 8GB flash a 1TB HDD (takže patrně hybridní disk), Wi-Fi /ac. Interní zdroj má výkon 245 W. Cena je stanovena na 500 dolarů.

