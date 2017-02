HW novinky: začátek roku 2017, 2. část

Ve druhé části Hardwarových novinek rekapitulujících první měsíc roku 2017 se podíváme, co nového chystá BlackBerry, jak to má Dell s OLED a 8k monitory, jak Cherry vylepšila své klávesnicové spínače MX a v neposlední řadě jak to vypadá s architekturou AMD Zen a kdy se konečně objeví první procesory na ní postavené.

BlackBerry Mercury (DTEK70) s fyzickou QWERTY klávesnicí pod displejem

Po modelu Priv s výsuvnou fyzickou klávesnicí a pár běžných dotykových smartphonech, vyráběných pro BlackBerry firmou TCL (vyrábí smartphony značky Alcatel), přijde „cosi“, co vypadá jako mix klasického androidího „pádla“ a telefonů typu BlackBerry 10 / Passport. Tedy kombinace smartphonu s obdélníkovým displejem, pod nímž se nachází fyzická klávesnice. Telefon označovaný jako „Mercury“, resp. DTEK70, tedy bude poměrně protáhlé konstrukce. Blíže představen bude na Mobile World Congress v Barceloně koncem února.

Ze softwarového vybavení dostane Android 7.0 „Nougat“ a k tomu porci softwaru od BlackBerry (Hub, DTEK Security či některá vylepšení launcheru). Pokud lze věřit předběžným specifikacím, pak displej typu IPS bude mít úhlopříčku 4,5 palce a rozlišení 1080×1920 (jiné zdroje hovoří o atypickém rozlišení 1080×1620), pohonem stroje bude Snapdragon 821 (poslední 14nm FinFET čip, minule jsme si povídali o prvním 10nm FinFET Snapdragonu 835, jehož kompletní produkci koupil Samsung), foťák nabídne 13 Mpix (jiné zdroje: 18 Mpix), f/2.0 objektiv a FullHD video. Zkrátka se nechme překvapit v únoru, zatím je to hlavně o tom, že na trhu se objeví další „BlackBerry“ s hardwarovou klávesnicí pod displejem.

Dell zrušil uvedení toužebně očekávaného 4k OLED monitoru

Ještě před rokem to vypadalo na skutečnou revoluci v oblasti počítačových monitorů. Dell předváděl 30palcový 4k OLED monitor (UltraSharp 30 / UP3017Q) a zdálo se, že nic nebrání jeho uvedení na trh (pochopitelně s patřičnou cenovkou). Rok se s rokem sešel a Dell uvedení tohoto monitoru ruší. Důvodem jsou problémy s nízkou kvalitou obrazu, které se nepodařilo vyřešit. Původní předpoklady, že odklady jsou dány snahou Dellu implementovat novější verzi rozhraní DisplayPort (1.3 či přímo 1.4), tak padají. Problém s OLED displejem byl ten, že pokud se člověk na monitor díval pod jiným zorným úhlem, viděl jiné barevné podání obrazu. U televizorů něco takového tolik nevadí, od nich člověk typicky sedí podstatně dále v porovnání s úhlopříčkou, ale u monitoru je tomu naopak. Firma tak dospěla k závěru, že něco takového nemůže s cenovkou ~5 tisíc dolarů pustit do prodeje. Jistě to ale neznamená, že se OLED monitory jednoho dne neobjeví, jen to nebude v roce 2017.

Dell představil 8k LCD monitor

Co ale naopak do prodeje zamíří, bude sice klasický LCD monitor, zato však s rozlišením 7680×4320 (tedy 8k varianta UltraHD). Nese jméno UltraSharp 32 (případně označení UP3218K) a uvedené rozlišení nabídne včetně 10bitových barev a 100% pokrytí barevného prostoru AdobeRGB (řekněte wow). Disponuje dvěma vstupy typu DisplayPort 1.3 a 4×USB 3.0. Základní kontrast dosahuje 1300:1, maximální jas podsvícení pak 400 cd/m². I u tohoto modelu je cenovka 5 tisíc dolarů, přičemž monitor se objeví v prodeji 23. března.

Cherry představila novou klávesnici a spínače ve variantě Silent

Na CESu 2017 vedle spousty jiných věcí byla k vidění i zvláštnost na stánku firmy Cherry. Naprosto tuctová šedivá a černá klávesnice, ničím nezajímavá. To však pouze na první pohled. Pod označením MX Board Silent se ukrývá z modelu Cherry G80-3000 odvozená klávesnice nabízející ztišenou variantu firemních spínačů. Ty mají upravenou konstrukci sestávající ze dvou komponent, která snižuje hluk při sepnutí i rozepnutí spínače. Jde o vlastní řešení Cherry.

K dispozici je tato nová konstrukce jak u spínačů typu MX Red (lineární chod, bez hmatové odezvy, aktivace kolem 45 cN), tak MX Black (aktivace kolem 60 cN). Nadále udávána životnost spínačů nejméně 50 miliónů sepnutí. Uvedená klávesnice je dostupná s rozložením „mezinárodní EU“ v klasické bílo-šedé a černé variantě za cenu 149 dolarů.

AMD Zen a platforma AM4 tu bude 4 roky

Podle dostupných informací hodlá AMD s platformou Zen a socketem AM4 s podporou DDR4 pamětí vydržet minimálně 4 roky, do příchodu DDR5. AMD se nehodlá účastnit podobné „kulišárny“ jako Intel se svou strategií tick-tock (dnes spíše p-a-o). Zen je nejspíš opravdu dobrý, skýtá spoustu prostoru pro ladění jak výrobních procesů, tak samotné vylepšování architektury, takže u AMD to bude v nadcházejících letech jeden tock za druhým. Což je ostatně koncept, který se jí osvědčil v éře K7 Athlonů, případně Phenomů II.

V tomto kontextu se sluší připomenout, že v době příprav architektury Zen už AMD sama v materiálech zmiňovala „Zen+“, nástupnickou vylepšenou verzi s vyšší IPC. I pro „Zen+“, i pro „Zen++“ bude zachována kompatibilita v rámci platformy postavené kolem socketu AM4. AMD nehodlá nic měnit až do doby, kdy se objeví paměti typu DDR5 a sběrnice PCI Express 4.0. Lze tedy předpokládat, že s první generací Zenu si koupíme základní desku, na níž bude možné provést příští upgrade.

Vše je již jen otázkou řasu. Jelikož k uvedení prvních procesorů generace Zen má dojít v prvním čtvrtletí tohoto roku, tyto procesory již kolují po světě a čekají na skladech. Optimisté doufají, že uvedení proběhne již nyní, v únoru. Takže možná již tento měsíc se nám zase naplno rozeběhne starý dobrý konkurenční boj Davida s Goliášem.

