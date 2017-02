HW novinky: začátek roku 2017, 4. část

00:01 | David Ježek | Hardware | 1094×

V další části lednové rekapitulace se podíváme na několik zbývajících novinek, z nichž jistě velmi potěší mnohé nová generace výpočetního modulu Raspberry Pi, jiné zase pár fotografických novinek a rozhodně všechny další várka informací o AMD Zen / Ryzen, procesorech nové generace, které budou uvedeny už co nevidět.

Nejvyšší AMD Ryzen bude nabídne 8 jader / 16 vláken

Vypadá to, že se potvrdí někdejší spekulace, odhady a později celkem slušně podložené informace. AMD by v rámci přicházející generace 14nm FinFET CPU měla nabídnout desktopové procesory, které přinesou až 8 procesorových jader v kombinaci s HyperThreadingem. Nejvyšší model, označovaný SR7, by měl být schopen konkurovat procesoru Intel Core i7-6900K (aktuální 8core/16HT Broadwell-E).

Středním modelem v rámci desktopové řady Ryzenu bude model SR5. Ten ponese opět 8 jader, ale bude mít deaktivovánu podporu HyperThreadingu (podobně jako to Intel dělá třeba u skylakových Core i5 vs Core i7). Nejdostupnějším typem pro širé masy bude model SR3, ten nabídne 4 procesorová jádra a HyperThreading (tedy cosi obdobného skylakovým Core i7).

Debaty ohledně ceny jsou samozřejmě něčím, co vždy stojí na vodě. Vězte tedy, že SR7 by měl stát kolem 520 až 720 dolarů a je jen na vás, do jaké částky v korunách si odhadem tuto cifru přeložíte. Já bych to nechal plavat a počkal, až budou procesory reálně na trhu. Každopádně by mělo platit, že AMD nabídne výkonově odpovídající procesory za výhodnější ceny, než jaké má Intel u svých procesorů nastaveny dnes.

Pentax KP nabízí ISO 819200 a elektronickou závěrku 1/24000

Pentaxu se stále daří přicházet se zajímavými inovacemi, které sice nemají šanci prolomit postavení Canonu a Nikonu na trhu, ale ukazují, že to tenhle výrobce stále nezabalil, ba naopak. Běžným smrtelníkům určená zrcadlovka KP je toho dalším důkazem.

Jejím srdcem je 24Mpix APS-C BSI CMOS snímač doprovázený novějším procesorem PRIME IV. Dosahované rozlišení je 6016×4000 a ostřící systém nabízí 27 AF bodů, z toho 25 křížových. Snímač je stabilizovaný v 5 osách s 5EV efektem. Tělo nabízí rozsah citlivostí od ISO 100 až po 819200 a rychlost až 7 fps. Mechanická závěrka umí u Pentaxu oblíbený čas 1/6000, s použitím elektronické závěrky lze jít až na 1/24000. Tělo je chráněno proti prachu a vodě, displej je výklopný. Záznam videa je možný maximálně v 1920×1080, je zde podpora UHS-I rozhraní SD/SDHC/SDXC karet, WiFi, ale naopak chybí HDMI. Výdrž 390 snímků (dle metodiky CIPA) je daní za rozměry těla, které jsou velmi malé a zrcadlovka tak díky nim má neotřelý zajímavý tvar, ač už pomalu opravdu jde spíš o systém úchytů kolem bajonetu a displeje. Rozhodně zajímavý počin, kterému ale bude trochu lámat vaz cena přesahující 30 tisíc korun.

Raspberry Pi Compute Module 3 srovnává krok se standardním modelem

Zatímco světem standardních minipočítačů Raspberry Pi se prohnalo pár generací, zmenšený modul zvaný Pi Compute Module zamrzl na výbavě generace první, tedy ARM SoC Broadcom BCM2835. To nyní v Raspberry Pi Foundation změnili, na svět přichází Raspberry Pi Compute Module 3 ve výbavě s čipem Broadcomm BCM2837 taktovaným na 1,2 GHz. Doprovází jej 1 GB RAM, flash paměť typu eMMC o kapacitě 4 GB, to vše ve standardním form factoru DDR2 DIMM modulu, který je pouze o 1 milimetr vyšší než původní Pi Compute Module.

Kromě této verze je také přichystána varianta sice bez interního eMMC úložiště, ale s microSD slotem. Komu nedostačuje 4GB kapacita, si tak může osadit více.

Novou verzi nabídne i aktualizovaná Compute Module IO Board V3 (CMIO3), která přidává rozličné konektory a headery pro různá rozhraní (mj. USB a HDMI). Standardní Raspberry Pi Compute Module 3 se začal prodávat za 30 dolarů, Lite verze s microSD slotem za 25 dolarů – na tuto cenu je také nově snížena cena původního Compute Module.

Středoformátová bezzrcadlovka Fujifilm GFX 50S přijde koncem února

Už tento měsíc se dočkáme jednoho ze dvou zvěstovatelů malé-velké digitální revoluce. Dosavadní středoformátové digitální zrcadlovky typicky stávaly kolem 1 miliónu korun, pouze Pentax 645D (a později 645Z) vybočoval cenovkou kolem ¼ miliónu korun. A nyní po dříve ohlášeném Hasselbladu X1D víme o druhé bezzrcadlovce s větším než full-frame snímačem, která na trh přijde a jejíž cena bude výrazně nižší než onen milión.

FujiFilm GFX 50S na sobě nese cenovku 6499 dolarů, což v přepočtu znamená zhruba 160 tisíc korun, nicméně lze asi spíše očekávat něco kolem 200 tisíc korun (daně, cla a další vtipné české odvody státu). Tak či onak bude na trhu trochu více konkurence a vedle hodně omezené nabídky D-FA objektivů pro Pentax 645Z zase někdo další, kdo nabídne zajímavá skla.

50megapixelový stroj od Fujifilmu dostane hned při spuštění prodeje tyto objektivy Fujinon: světelný záklaďák GF63mmF2.8 R WR (ekvivalentní 50mm), základní zoom GF32-64mmF4 R LM WR (ekv. 25-51mm) a makro objektiv GF120mmF4 R LM OIS WR Macro (ekv. 95mm). Později v tomto roce Fujifilm doplní do nabídky světelný portrétní objektiv GF110mmF2 R LM WR (ekv. 87mm), super-širokoúhlý GF23mmF4 R LM WR (ekv. 18mm) a konečně také základní typ GF45mmF2.8 R WR (ekv. 35mm). U všech objektivů se uvádí, že jsou připraveny i pro používání s budoucími 100Mpix přístroji – to na jednu stranu může znamenat očekávaný růst bodové hustoty na snímači, nebo spíše skutečnost, že všechny tyhle 50Mpix středoformáty spojuje velikost snímače 44×33 mm (jde o jeden konkrétní CMOS od Sony), zatímco 100Mpix snímač má velikost 50×43 mm (a opět jej vyrábí Sony) – objektivy Fujinon tedy pokryjí i tento větší formát.

Jinak se sluší dodat, že snímač velikosti 44×33 mm má plochu 1,7× větší než „full-frame“ (36×24 mm) a pro stejný dojem hloubky ostrosti potřebuje menší světelnost objektivu. A ještě se také sluší dodat, že tento 50Mpix Fujifilm – jak už plyne z výroby snímače u Sony – nepoužívá masku X-trans, ale klasickou bayerovu.

Další evoluční krok jménem Fujifilm X100F

Co naopak masku typu X-trans používá, je další generace profi kompaktu Fujifilm s pevným objektivem 23mm f/2 a APS-C čipem. Nový model X100F se stále drží 24Mpix rozlišení, ale jinak obecně povyšuje parametry na generačně odpovídající rokům 2016/2017, tedy tělům jako X-Pro2 a X-T2. To v tomto konkrétním případě znamená, že je zde 91 AF bodů místo dřívějších 49, rychlejší běh těla, přibyl AF joystick, přední volič parametrů či vylepšený elektronický hledáček. Nový firmware nového těla také znamená podporu exportu s profilem odpovídajícím filmovým materiálům Acros. Přístroj jde do prodeje ve stříbrné a černé variantě.

Hodnocení: 75 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse