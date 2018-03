Jaderné noviny – 1. 2. 2018: Příliš mnoho pánů, příliš málo sluhů

18:00 | Redakce | Jaderné noviny | 438×

Stav vydání jádra. Citáty týdne: James Bottomley a Linus Torvalds. Příliš mnoho pánů, příliš málo sluhů.

Stav vydání jádra

Jádro 4.15 bylo vydáno 28. ledna. V oznámení Linus poznamenal: „Po vývojovém cyklu, který byl neobvyklý na tolik (špatných) způsobů, byl poslední týden opravdu příjemný. Klidný a tichý, žádná panika na poslední chvíli, jen malé opravy různých problémů. Už jsem neměl pocit, že bych musel vydání odložit o další týden, a podle mě už 4.15 vypadá dobře.“

Některé z nejvýznamnějších změn v tomto vydání zahrnují: dlouho očekávané řízení CPU v druhé verzi rozhraní řídících skupin, významná vylepšení patchování systému za běhu, základní podporu architektury RISC-V, podporu AMD Secure Encrypted Virtualization, mechanimus MAP_SYNC pro práci s perzistentní pamětí. Detailnější shrnutí najdete na stránce KernelNewbies o vydání 4.15.

Toto vydání také samozřejmě obsahuje zmírňování zranitelností Meltdown a druhé varianty Spectre,, ačkoliv jak poznamenal Linus v oznámení, práce týkající se těchto problémů nejsou zdaleka u konce.

Stabilní aktualizace: 4.14.16, 4.9.79, 4.4.114 a 3.18.93 byly vydány 31. ledna.

Citáty týdne

Myslím si, že jsme tenhle problém všem lidem od bezpečnosti, nejen IMA (Integrity Measurement Architecture), vyrobili do jisté míry sami: Myslíme si, že jsou šílení, takže neposloucháme, co chtějí. Aby dostali, co chtějí, sami implementují komplikovaný systém vrstev a my se poplácáváme po ramenou, jak jsou šílení, protože se zrovna dopustili nechutných prohřešků ve vrstvení. Průměrný člověk od bezpečnosti, jak jsme ho sami umně stvořili, má mozek, který automaticky přemýšlí o komplikovaném vnějším vrstvení, kvůli němuž je jen odháníme dál od sebe.

—James Bottomley

Takže bez ohledu na mediální zpravodajství je většina výsledků práce na jádře 4.15 obyčejná, úmorná a „nudná“. A myslím to tím nejlepším možným způsobem. Nemusí být zářivá a okupovat titulky, ale je chlebem a solí vývoje jádra a je v mnoha ohledech opravdu důležitá.

—Linus Torvalds

Příliš mnoho pánů, příliš málo sluhů

Too many lords, not enough stewards. Jake Edge. 31. ledna 2018

Každému, kdo poslední rok nebo dva vnímal jeho přednášky, musí být jasné, že Daniel Vetter není spokojen s procesem vývoje jádra a rolí, kterou v něm hrají správci. V přednášce nazvané „Vypálení hradu“ (Burning down the castle) na linux.conf.au 2018 (LCA) v Sydney si znovu vzal na paškál toto téma, se kterým přišel i na loňské LCA 2017. Podle něj je vývoj jádra rozbitý a je nepravděpodobné, že by se v dohledné době zlepšil.

Začal poznamenáním, že jeho přednáška bude „o něco osobnější než jindy.“ Jde o jeho cestu od prvního pohledu na jádro na střední škole, aby se dozvěděl, jak fungují operační systémy. Jaderní vývojáři byli jeho hrdinové, kteří vytvořili tento úžasný operační systém tím, že spolu veřejně diskutovali.

Časem začal řešit své problémy v grafickém subsystému, díky čemuž byl najat k práci na linuxové grafice – profesionálně, v malém týmu. Dobrovolně se stal jaderným správcem onoho týmu, který se za rok za dva rozrostl ze tří na dvacet lidí. V té době dostal tvrdou lekci o tom, že „vést týmy znamená vést lidi.“ Ale zjistil, že způsob, jakým pracují správci jádra, činí vývojáře, včetně něj, nešťastnými. Přednáška měla být pohledem na to, jak zjistil, jak rozbité to všechno je.

Co je rozbité

První věc, která se obecně objevuje v diskuzi o tom, co je v komunitě kolem jádra rozbité, je kultura diskuzí, například Linus Torvalds, který někomu nadává. Tato kultura je zakotvena v jaderném Kodexu konfliktu, který vlastně podle Vettera říká, že pokud chcete přispět do linuxového jádra, „budete semleti pro větší úspěch projektu.“ Následuje odstavec, který říká, že pokud je vám něco opravdu nepříjemné, můžete to nahlásit poradní komisi (Technical Advisory Board, TAB) a podle Vettera „ona s tím možná nebude moct nic moc dělat.“

Ale když se bavíte s jadernými vývojáři na konferencích, často říkají, že se kultura za posledních několik let hodně zlepšila. Obecně tím myslí, řekl Vetter, že se omezilo nebo zmizelo „hrubé vyjadřování a diskuze“ v jaderné komunitě. Podle něj to však není ten skutečný problém, pouze jeden jeho aspekt.

To vedlo k jeho první odbočce, která se týkala knihy, kterou četl v rámci přemýšlení o kultuře kolem jádra Linux. Jmenovala se Proč to dělá? Uvnitř mysli rozzlobených a ovládajících mužů od Lundyho Bancrofta. Zajímavou částí knihy jsou archetypy zneužívajících, které Bancroft dal dohromady, a vzory chování, které používají, aby mohli zůstat u moci. Hlavní poučení, které si z knihy Vetter odnesl, je skutečnost, že zneužívání se skládá ze dvou prvků.

Za prvé, zneužívající musí mít nad obětí moc. V případě jádra mají správci velkou moc na přispěvateli, protože jejich právo odmítnout kód je absolutní. Aby se kód dostal do upstreamu, musí se vývojáři potýkat se správci daného subsystému.

Dalším prvkem je ovládající chování, které není nutně násilím. Je zřejmé, že násilí může být naprosto ovládajícím chováním, které ohrožuje bezpečnost oběti, ale existují protipříklady, jako jsou bojová umění. Ta jsou násilná, ale pokud se k nim přistupuje správně, „uctivá.“ Existuje ale různé nenásilné ovládající chování, například určování, s kým smí oběť mluvit nebo chodit ven.

Vetter chtěl zdůraznit, jaký typ ovládacího chování správci používají, aby přispěvatelům diktovali, co smějí a co ne. Seznam začíná tvrzením, že pro jadernou komunitu jsou „důležitá pouze technická témata.“ Podle Vettera to je nesmysl. Možná to platí pro vývojáře, ale nemusí to platit pro správce.

Pro některé správce to znamená hněv, křik a hulákání, ale jiní očekávají emoční podporu, protože jsou přehlcení. Emocionální stav vývojářů je zcela irelevantní. Vyskytuje se také hodně mikroagresí, obtěžování a bikeshedding správců v prostředí, které je zdánlivě pouze technické. Správci mohou přenášet svůj emocionální stav na své přispěvatele v e-mailové konferenci, avšak záleží pouze na emocionálním stavu správců, nikoli přispěvatelů. Toto je klasický příklad ovládajícího chování, řekl Vetter.

Kromě toho jsou diskuze o správě a řešení těchto problémů také mimo téma. Takže je těžké o problémech diskutovat s ostatními.

Vedení týmu lidí se nebere jako cenný příspěvek jaderné komunitě, což vytváří negativní prostor pro vedení, pokračoval Vetter. Vzhledem k tomu, že správci jsou osobně zodpovědní za selhání všech testů, regrese v subsystému a tak dále, činí to věci osobními a také to dělá ze správcování hru s vysokými sázkami. Takže správci se cenzurují a přenášejí to na podřízené správce a přispěvatele. To, že je to osobní, myslí si Vetter, je významnou silou, která udržuje cyklus hrubého a ovládajícího chování v jaderné komunitě.

To vede v některých subsystémech až téměř ke kultu osobnosti. Jsou zde lidé, kteří v subsystému pracují mnoho let a nahromadilo se u nich velké množství znalostí a historie. Tyto lidi je „velmi těžké odstranit.“ Téměř každý subsystém má „své jedovaté osoby,“ které nemohou být odstraněny kvůli nahromaděnému objemu znalostí.

Správcovské pravomoci ve většině subsystémů nejsou sdíleny. Model skupinového správcovství byl tlačen na Jaderných summitech, ale přijat pouze na několika místech: v subsystému x86, na nejvyšší úrovni správy architektury ARM a v polovině grafického subsystému. Správci navíc nedokumentují své nevyřčené předpoklady a pravidla. Ani po letech psaní, revidování a aplikování tisíců patchů si Vetter stále není jistý, jak například formátovat patche pro jiné subsystémy. Nevyhnutelně se objeví drobné problémy třeba s formátováním, když bude posílat patche jinam, ale tato pravidla jsou „naprosto nezdokumentovaná.“

Nástroje a testy, které správci používají ke kontrole patchů, nejsou dostupné přispěvatelům, určitě ne snadno. To se pomalu zlepšuje, řekl Vetter. Ale pro vývojáře by bylo jednodušší najít a opravit problémy předtím, než se dostanou do správcovského stromu, stačilo by, aby kontrolní a testovací nástroje byly dostupné.

Většina recenzí probíhá mezi správci a přispěvateli. Vetter před rokem přelouskal nějaká čísla a zjistil, že pouze 25 % recenzí provádí kolegové, zbytek dělají správci. Pro přispěvatele se z toho stává jakési cvičení, jak se vyhnout konfliktu, protože patch je na cestě k přijetí. Přispěvatel musí pouze „projít procesem, protočit řadu patchů desetkrát,“ aby ukázal, že je „dostatečně podřízen správci,“ potom dojde k začlenění.

Vetter doporučil dvě přednášky s návrhy, jak situaci zlepšit. Jedna se jmenuje „Život je lepší s komunitní automatizací Rustu“ (video na Youtube), kterou přednesla na LCA 2016 Emily Dunham. Druhá, „Ať je po tvém: maximalizace příspěvků od kolemjdoucích“ (video na Youtube) od VM Brasseur, se zaměřuje na jednorázové příspěvky, ale tím, že se proces ulehčuje jednorázovým přispěvatelům, se věci zlepší i těm pravidelným. Vetter si z toho odnesl, že na příspěvky by se měl dívat bot, který poukáže na jakékoli stylistické problémy, možná dokonce poskytne opravenou verzi kódu a upozorní přispěvatele na příslušnou část dokumentace. Takže tato pravidla jsou nejen zdokumentována, ale také snadno odkazatelná, když vzniknou problémy.

Pokleslý pocit

Subsystém, který Vetter spravoval, začal divoce růst a on začal mít „pokleslý pocit, že tohle není způsob, jakým se má vést tým.“ Přibližně ve stejnou dobu byl pozván na svůj první Jaderný summit. Chtěl se pokusit mluvit s některými potenciálními spojenci, ale protože grafika je tak nějak oddělená od zbytku jádra, neznal více než dva nebo tři lidi ze stovek správců na summitu. Hledal některé z těch, kdo měli veřejnou přednášku, která by na něj působila tak, že by možná chtěli „bojovat správný boj“, aby změnili způsob vývoje jádra.

Ale zjistil, že na summitu se těžko získává pomoc a spojenci. Někteří z od pohledu „hodných správců“ se ukázali být vůči změnám odolní. Panuje riziko v tom, v jaderné komunitě se ozvat, řekl Vetter. Takže se ukázalo, že je málo správců, kteří jsou ochotní tak učinit. Když se bavíte s mnoha lidmi, kteří se kolem vývoje jádra pohybují dlouhou dobu, a konfrontujete je s otázkou problematických lidí a nezdravého chování nebo toho, že „bychom možná měli věci dělat lépe,“ odpovědí je často, že „to je, jaké to je, a ty se s tím smiř.“ Podle jeho názoru je to činí spoluviníky.

Lidé, s nimiž mluvit můžete, řekl Vetter, komunitu opustili. To je skvělé, protože si můžete porovnávat poznámky. Když tak učiníte, často se objeví stejná jména správců, kteří jsou trochu zklamáním, protože nedělají více, aby pomohli vyřešit problémy. Dochází ke spoustě „hlasitých odchodů,“ ale ještě více přispěvatelů odchází v tichosti. To poskytuje značnou skupinu lidí, se kterými můžete mluvit.

Podobně jsou na tom – v některých ohledech – vyhořelí správci. Problémy si uvědomují, ale komunitu nechtějí opustit, takže odstoupí ze správcovských pozic. S nimi se dá „opravdu dobře promluvit,“ ale protože jsou vyhořelí, postrádají energii, aby pomohli bojovat další bitvu.

Účastníci e-mailové konference dri-devel a grafického subsystému obecně se snaží věci dělat trochu jinak, aby „udělali svůj koutek jádra trochu užitečnějším.“ Tento subsystém vedl přepsání systému jaderné dokumentace a je jediný, který rozdává oprávnění ke commitování. To druhé dělá z grafického subsystému „něco jako standardní projekt.“

V loňském roce byl přijat kodex chování, který je také vyžadován/prosazován, řekl Vetter. „Překvapivě se zdá, že to funguje.“ Bylo zapotřebí uklidnit řadu jaderný vývojářů – Vetter se domnívá, že někteří budou muset být zcela vykázáni. Pokud dáte najevo, že to myslíte vážně, někteří nerozumní lidé se stanou mnohem rozumnějšími, řekl Vetter.

Jedna skupina, která by měla mít silnou motivaci k opravě jaderných procesů, jsou správci na střední úrovni. „Obtěžují je shora a pod sebou mají nešťastné přispěvatele.“ Vetter mluvil s lidmi z jiných subsystémů, kteří by si přáli, aby se věci dělaly jinak, ale vypadá to, že jakmile lidé začnou mluvit o nápravě, nakonec vše jen tak vyšumí a „nic se nestane.“

Předtím, než se Vetter dostal k silám, které mají tendenci stmelit vývoj jádra, nabídl několik míst, kde je možné se o správcovství dozvědět. Community Leadership Summit a přidružená akce CLSx, které se konají během OSCONu, LCA a jinde, stejně jako třeba akce Maintainerati, jsou skvělé příležitosti, kdy se dá mluvit s dalšími správci open-source softwaru. Komunitní sekce mnoha různých konferencí jsou také dobré. Jeden autor, kterého chtěl vyzdvihnout, je John Kotter, jehož knihy o změnách řízení Vetterovi pomohly s úvahami o tom, jak proměnit stávající komunitu s velkou setrvačností.

Velké síly

Existují jisté síly, které v jádře udržují status quo, řekl Vetter. Jednou z nich je povaha jaderné e-mailové konference blízká diváckému sportu. Jakmile Torvalds vybuchne veřejně, přeberou to Reddit, Hacker News a další. Je to něco jako „hrubý performance art,“ který posiluje kulty osobnosti a ukazuje sílu, kterou správci disponují. Také to ukazuje velké riziko vyjadřování na veřejnosti, protože jakmile je medializován jeden Torvaldsův výbuch, vykopou se také všechny z let dávno minulých.

Někteří správci se dalšího takového výbuchu obávají a jsou těmi předchozími poznamenáni natolik, že nejsou ochotní nic změnit, protože je to nejbezpečnější volba. Takže když začnou subsystémy debatovat skupinové správcovství nebo předávání práv ke commitování, dojde nakonec k tomu, že správce řekne „ne.“ Mají obavy, že když dojde k regresi nebo nějakému jinému problému, který se kvůli změně vynoří, budou (opět) podrobeni veřejné kritice. Snaží se zvládnout svůj strach tím, že si zachovají co možná nejvíce vlivu, což jen udržuje věci tak, jak jsou.

Spousta správců jsou zaměstnanci, protože představují úzké hrdlo procesu. Jejich manažeři by je měli tlačit k tomu, aby přestali být úzkým hrdlem s právy ke commitování a tím, kdo to slízne, když Linus vybuchne, ale to se neděje. Správce jako úzké hrdlo má jistotu práce a manažeři se jeví být s tímto přístupem spokojeni.

Linux Foundation (LF) je také součástí problému, řekl Vetter. Byla založena částečně proto, že se někteří obávali koncentrace Torvaldsovy moci, takže chtěli neutrální nadaci, která by ho zaměstnávala. Strmá hierarchie ve světě vývoje jádra představuje výhodu pro nadaci, protože může zaměstnat špičkové správce, a tím k ní poskytnout svým členům i ostatním exkluzivní přístup. Nedávno se LF přesunula do světa cloudu, takže už to není takový problém, ale LF stále představuje faktor v udržování hierarchie.

Jako tajemník nadace X.Org Foundation slyšel Vetter některé staré příběhy o tom, jak tato nadace narazila na různé problémy, takže považuje konflikt zájmů za nevyhnutelný. Pokud jsou řízení projektu a obchod propleteny, věci se mohou zkomplikovat. Po deseti letech se komunita možná posunula kupředu, ale podnikání zůstalo zaseknuté při starém myšlení. Takže namísto toho, aby nadace lépe sloužila komunitě, stalo se jejím cílem udržet lidi zaměstnané, ačkoli tyto pozice již nejsou zapotřebí.

Názor Vettera je takový, že by řízení projektu a zaměstnávání lidí měly být přísně odděleny. Nadace by tedy projektu poskytovala služby a infrastrukturu, ale nezaměstnávala by lidi přímo pracující na projektu. Protože v určitém okamžiku tito lidé už nemusí dělat práci, která je v zájmu projektu a komunity. Stejně tak si Vetter myslí, že by hlasovací práva měla být rozšířena, aby když dojde ke změnám v komunitě, noví lidí nebyli ignorováni jen proto, že nemají hlasovací právo.

Svou přednášku ukončil poznámkou, že správci ze současného statutu quo těží, takže je nepravděpodobné, že by se ho pokusili změnit. Nedoporučil by přispěvatelům, aby na jádře nepracovali, protože se jedná o dobrý kariérní růst, ale navrhl, aby měli záložní plán. „Pokud vystrčíte hlavu a dříve nebo později ji vystrčíte, useknou vám ji.“

Sluha, ne panovník

Vetterova přednáška by se dala chápat několika různými způsoby. Mohli bychom ji brát jako odkaz na to všechno spálit a začít znovu. Vetter však vidí věci jinak, je to prosba správcům, aby věci dali do pořádku dřív, než přijde revoluce. Tato revoluce by pro Linux byla hrozná. Současné vedení odmítá vidět problémy, řekl Vetter, a když je někdo zmíní, staví se k nim defenzivně.

Takže navrhl, aby správci sdíleli moc, odhodili privilegia a nevyzdvihovali svou pozici při revidování nad ostatní. Také by měli dokumentovat vše, co mohou, a také automatizovat, co jde. Je důležité „starat se o ostatní,“ protože bez ostatních lidí projekt neexistuje. Svou řeč zakončil slovy „buďte sluhou, ne panovníkem.“

Potom odpověděl na několik otázek z publika. Není mu jasné, jak a proč se přihodilo, co se přihodilo. Je možné, že už dávno, když Linux začínal, se ještě nevědělo, jak vybudovat fungující komunitu, jako to umíme dnes. V době, kdy se lidé začali ozývat, byly silové struktury již příliš zakořeněné, než aby je bylo možné změnit.

Vetter řekl, že se mu těžko doporučuje, aby se lidé zapojili do jaderné komunity nebo se do ní vrátili. Mimo grafický subsystém obecně pochopení problémů chybí tak moc, že se ani nedá mluvit o řešeních. Jedním z kroků by mohlo být dostat lidi do stavu, kdy se shodnou, že pouze se omlouvat za současnou situaci nestačí. Možná existuje další subsystém, který by mohl začít propagovat pozitivní změny. Pokud by se tak stalo, byla by jeho přednáška „obrovský úspěch,“ ale časový rámec pro takové změny, pokračoval Vetter, je někde za pět let.

Ve Vetterově přednášce jsou určité části, se kterými by jistě téměř každý účastník nebo pozorovatel (přinejmenším) polemizoval, ale zdá se docela pravděpodobné, že by se neshodli, které části to jsou. Reakce na přednášku byly v mnoha kruzích pochvalné a Vetter jasně vyjádřil obavy, které dosud zůstávaly nevyřčeny. Pojmenoval řadu skutečných problémů jaderné komunity, nyní zbývá jen zjistit, co bude dál.

K dispozici je také záznam přednášky na YouTube.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse