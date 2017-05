Jaderné noviny - 20. 4. 2017: Statistiky vývojového cyklu 4.11

00:30 | Redakce | Jaderné noviny | 881×

Stav vydání jádra. Citáty týdne: Peter Zijlstra a Harald Welte. Statistiky vývojového cyklu 4.11.

Stav vývoje jádra

Současné vývojové jádro je 4.11-rc7, vydané 16. dubna. Linus řekl: „Jsme v pozdní fázi rc vydání a pokud nedojde k žádným překvapením, mohlo by jít o posledního kandidáta na vydání.“

Stabilní aktualizace: 4.10.11, 4.9.23, 4.4.62 a 3.18.49 byly vydány 18. dubna.

Pokud jste překvapeni, že vidíte aktualizaci řady 3.18, přestože jí už skončila podpora, Greg Kroah-Hartman má vysvětlení:

3.18? Nemělo tohle jádro být mrtvé a zapomenutý, aby shnilo někde v příkopě? Ano, mělo, ale bohužel tu máme řádově několik milionů zařízení, které jsou na tomto jádře závislé. Někteří výrobci a dodavatelé SoC se sice moc o aktualizaci svých jader nestarají, ale aspoň některým na bezpečnosti a uživatelích záleží, takže toto vydání je pro ně. Pokud se váš dodavatel o uživatele nestará, běžte si stěžovat, protože je možné, že vaše zařízení je teď v podstatě nechráněné.

Aktualizace 4.10.12, 4.9.24 a 4.4.63 byly v době psaní tohoto článku v procesu revidování, vyšly 21. dubna.

Citáty týdne

Jenže lidí, kteří používají lockdep, je více než lidí, kteří píší kód, a těch je zase víc něž těch, kteří při psaní kódu čtou relevantní komentáře. Mít anotaci lockdep je tím pádem o dva řády lepší než mít komentář.

—Peter Zijlstra

Jeden by čekal, že se vší tržní sílou a spoustou zařízení běžících na Linuxu v oblasti telekomunikací by některý z velkých poskytovatelů telekomunikačních služeb mohl investovat do vylepšení kódu SCTP v upstreamu Linuxu. Tím myslím, že všichni stejně používají jaderné UDP a TCP, takže to funguje v případě většiny ostatních síťových protokolů v jádře, tak proč ne SCTP? Předpokládám, že to bude základním nepochopením toho, jak vlastně vývoj open source funguje.

—Harald Welte (díky Paulu Wiseovi)

Statistiky vývojového cyklu 4.11

Linus Torvalds nedávno dal najevo, že 4.11-rc7 má docela velkou šanci stát se posledním kandidátem na vydání v této řadě. Takže přišel čas se podívat na uplynulý vývojový cyklus a přispěvatele, kteří se v něm angažovali.

V době vzniku tohoto článku bylo do hlavního repozitáře pro vydání 4.11 začleněno 12 546 neslučovacích sad změn, čímž se tento cyklus co do velikosti zařadil k více méně průměru poslední doby. Tyto změny poskytlo celkem 1723 vývojářů a jádro tak narostlo o téměř 300 tisíc řádek. Zatím nejvíce vývojářů, konkrétně 1729, se podílelo na vydání 4.9, takže kdyby se v cyklu 4.11 přidalo dalšího půl tuctu vývojářů, tento rekord mohl být překonán. Z celkového počtu všech vývojářů jich do cyklu 4.11 278 přispělo vůbec poprvé.

Mezi nejaktivnější vývojáře cyklu 4.11 patří:

Nejaktivnější vývojáři cyklu 4.11 Podle počtu změn Chris Wilson 226 1,8 % Arnd Bergmann 160 1,3 % Ingo Molnár 158 1,3 % Christoph Hellwig 115 0,9 % Takaši Iwai 110 0,9 % Guenter Roeck 101 0,8 % Bart Van Assche 94 0,7 % Bhumika Goyal 89 0,7 % Geert Uytterhoeven 87 0,7 % Ville Syrjälä 86 0,7 % James Hogan 83 0,7 % Johan Hovold 80 0,6 % Nikolay Borisov 79 0,6 % Andy Ševčenko 77 0,6 % Colin Ian King 77 0,6 % Laurent Pinchart 75 0,6 % Julia Lawall 74 0,6 % Florian Fainelli 72 0,6 % Eric Dumazet 71 0,6 % Daniel Vetter 70 0,6 % Podle počtu řádek James Smart 14288 2,2 % Ard Biesheuvel 14215 2,2 % Selvin Xavier 13393 2,1 % Greg Kroah-Hartman 11705 1,8 % David VomLehn 11085 1,7 % Rob Rice 9539 1,5 % Eric Anholt 9460 1,5 % Jakub Kicinski 9024 1,4 % Chris Wilson 8986 1,4 % Chad Dupuis 8829 1,4 % Ingo Molnár 7753 1,2 % Balbir Singh 7451 1,1 % Maxime Ripard 7110 1,1 % Ursula Braun 6666 1,0 % Christoph Hellwig 5740 0,9 % Rex Zhu 5719 0,9 % Paul E, McKenney 5497 0,8 % Jiří Pírko 5407 0,8 % Quinn Tran 5331 0,8 % Takaši Iwai 4892 0,8 %

Na vrcholu sloupce „podle počtu změn“ se se svou prací na ovladači Intel i915 umístil Chris Wilson. Arnd Bergmann pokračuje v aplikování oprav napříč celým stromem; Ingo Molnár (primárně) přispěl k rozsáhlému přepracování hlavičkového souboru sched.h ; Christoph Hellwig udělal významný kus práce na subsystému blokového I/O a Takaši Iwai přidal mnoho patchů z pozice správce audio subsystému.

Ve sloupci „podle počtu změněných řádek“ figuruje James Smart, který udělal hodně práce na ovladači SCSI. Práce Arda Biesheuvela spočívala vesměs v optimalizaci šifrovacích algoritmů na architektuře ARM; Selvin Xavier přispěl třemi patchi přidávajícími ovladač „bnxt_re“ pro RoCE (RDMA over Converged Ethernet); Greg Kroah-Hartman smazal něco nepotřebného staging kódu a David VomLehn přidal síťový ovladač AQtion.

Vývojáři přispívající do cyklu 4.11 byli podporováni nejméně 225 zaměstnavateli, z nichž nejaktivnější byli následující:

Nejaktivnější zaměstnavatelé cyklu 4.11 Podle počtu změn Intel 1608 12,8 % (neznámý) 1071 8,5 % Red Hat 955 7,6 % (žádný) 798 6,4 % Linaro 624 5,0 % IBM 493 3,9 % SUSE 482 3,8 % Google 375 3,0 % (konzultanti) 349 2,8 % Samsung 303 2,4 % Broadcom 296 2,4 % Mellanox 269 2,1 % Oracle 231 1,8 % AMD 207 1,6 % Renesas Electronics 197 1,6 % Huawei Technologies 197 1,6 % Facebook 187 1,5 % Imagination Technologies 160 1,3 % Canonical 156 1,2 % Code Aurora Forum 146 1,2 % Počtem řádek Intel 80069 12,3 % Broadcom 48163 7,4 % (neznámý) 44046 6,8 % (žádný) 43311 6,6 % Linaro 37531 5,8 % IBM 33286 5,1 % Red Hat 31955 4,9 % Cavium 28312 4,3 % (konzultanti) 24974 3,8 % SUSE 15020 2,3 % ST Microelectronics 14709 2,3 % Mellanox 14474 2,2 % Google 12185 1,9 % Linux Foundation 11789 1,8 % AMD 11397 1,7 % Samsung 10845 1,7 % Free Electrons 10258 1,6 % Code Aurora Forum 9455 1,5 % Netronome Systems 9172 1,4 % Facebook 9023 1,4 %

Tahle tabulka už za ty roky trochu nudí a nemá moc tendence se mezi cyklů moc měnit.

Vyvíjet kód je důležité, ale to platí i pro jeho revidování, testování a hlášení chyb. V procesu vývoje jádra jsou už dlouho mechanismy ke sledování těchto příspěvků, ačkoliv se nepoužívají tolik, jak by mohly. Štítek reviewed_by explicitně zaznamenává příspěvky recenzentů – v tomto vývojovém cyklu byli nejaktivnější:

Nejaktivnější recenzenti v cyklu 4.11 Hannes Reinecke 126 Joonas Lahtinen 125 Alex Deucher 106 Christoph Hellwig 106 Chris Wilson 92 Johannes Thumshirn 77 Geert Uytterhoeven 68 Andreas Dilger 68 Christian König 63 Tvrtko Ursulin 60 Daniel Vetter 57 Tomáš Henzl 56 Andy Ševčenko 55 Laurent Pinchart 50 Oleg Drokin 50 Doug Oucharek 46 Linus Walleij 45 Liu Bo 42 Greg Kroah-Hartman 38 Darrick J. Wong 38 Chao Yu 38 Josh Triplett 37

Hannes Reinecke se soustředil na subsystém SCSI, zatímco Joonas Lahtinen revidoval patche i915. Každý z nich zvládl revidovat 1 % z celkového množství patchů, které do vydání 4.11 přitekly – dva patche denně z 63 dnů dlouhého vývojového cyklu.

Z 12 546 sad změn začleněných do vydání 4.11 jich 3099 obsahovalo štítky Reviewed-by . Netřeba dodávat, že tyto štítky nedokumentují veškerou práci odvedenou na revidování během tohoto vývojového cyklu. Většina recenzí se nedočkala žádného štítku. Když jsou patche revidovány správcem subsystému, který je poté aplikuje, je místo toho výsledkem štítek Signed-off-by . Pokud se podíváme na tyto štítky aplikované vývojáři, kteří ovšem nejsou autory příslušných patchů, pak je výsledek následující:

Nejčastější neautorské podpisy vývojářů v cyklu 4.11 David S. Miller 1473 12,4 % Greg Kroah-Hartman 961 8,1 % Andrew Morton 408 3,4 % Mark Brown 313 2,6 % Martin K. Petersen 308 2,6 % Ingo Molnár 272 2,3 % Kalle Valo 241 2,0 % Mauro Carvalho Chehab 231 1,9 % Doug Ledford 207 1,7 % Jens Axboe 203 1,7 % Michael Ellerman 187 1,6 % Linus Walleij 172 1,4 % Herbert Xu 166 1,4 % Alex Deucher 164 1,4 % Daniel Vetter 152 1,3 % Jonathan Cameron 129 1,1 % Rafael J, Wysocki 129 1,1 % David Štěrba 127 1,1 % Ralf Baechle 126 1,1 % Ulf Hansson 124 1,0 %

V tomto případě je těžké oddělit revidování od celkové úrovně aktivity v příslušném subsystému. Nicméně hrubá korelace jistě existuje, což znamená, že vývojáři uvedení v tabulce výše prohlížejí velké množství patchů. Této práci se často nedostává chvály, leč jedná se o důležitou součást vývoje jádra – bez ní by celý proces neběžel tak plynule a rychle jako nyní.

Testování a hlášení chyb se dá také vysledovat podle štítků v souvisejících patchích. V případě cyklu 4.11 to vypadá následovně:

Testování a hlášení chyb v cyklu 4.11 Štítky Reported-by Dmitry Vyukov 47 6,9 % Dan Carpenter 47 6,9 % kbuild test robot 31 4,5 % Greg Kroah-Hartman 12 1,8 % Andrey Konovalov 10 1,5 % Al Viro 9 1,3 % Colin Ian King 9 1,3 % Ben Hutchings 7 1,0 % Bart Van Assche 7 1,0 % Jay Vana 7 1,0 % Russell King 6 0,9 % Marc Dionne 6 0,9 % Linus Torvalds 6 0,9 % David Binderman 6 0,9 % Geert Uytterhoeven 5 0,7 % Mike Galbraith 5 0,7 % Dave Jones 5 0,7 % Ville Syrjälä 4 0,6 % Dexuan Cui 4 0,6 % Anton Blanchard 4 0,6 % Štítky Tested-by Andrew Bowers 70 10,0 % Tomasz Nowicki 17 2,4 % Bharat Bhushan 15 2,2 % Arnaldo Carvalho de Melo 14 2,0 % Krishneil Singh 14 2,0 % Larry Finger 13 1,9 % Mark Rutland 12 1,7 % Florian Vaussard 10 1,4 % Stan Johnson 10 1,4 % Aaron Brown 10 1,4 % David Lechner 9 1,3 % Omar Sandoval 8 1,1 % Jarkko Sakkinen 8 1,1 % Xiaolong Ye 8 1,1 % Jeremy McNicoll 8 1,1 % Neil Armstrong 8 1,1 % Geert Uytterhoeven 7 1,0 % Stefan Wahren 7 1,0 % Y.C. Chen 7 1,0 % Laurent Pinchart 6 0,9 %

Opět platí, že většiny aktivity nevede k použití explicitních štítků, a to obzvláště když jde o testování – spousta testerů se neozve, pokud nenarazí na žádný problém. Bez ohledu na to, zda je testování a hlášení připisováno konkrétním lidem či nikoli, jsou obě činnosti zásadní, jinak by nebylo možné vydat každých devět nebo deset týdnů vývojového cyklu solidní jádro.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse