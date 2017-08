Jaderné noviny – 20. 7. 2017: Konec začleňovacího okna 4.13

Stav vydání jádra. Souborový systém ext4 bez omezení připojení. Citát týdne: Greg Kroah-Hartman. Konec začleňovacího okna 4.13.

Stav vydání jádra

Aktuální vývojové jádro je 4.13-rc1 vydané 15. července. Linus k tomu řekl: „Opět platí, že statistiky změn kompletně ovládly hlavičkové soubory GPU AMD, ale pokud tohle ignorujeme, vypadá to celkem normálně, asi dvě třetiny jsou ovladače a jedna třetina ‚zbytek‘ (architektura, jádro samotné, síťování, nástroje).“

Stabilní aktualizace: 4.12.2, 4.11.11, 4.9.38, 4.4.77 a 3.18.61 byly vydány 15. července.

Stabilní aktualizace 4.12.3, 4.11.12, 4.9.39, 4.4.78 a 3.18.62 byly mezitím revidovány a vyšly 21. července.

ext4 již nebude mít maximální počet připojení

Ti z nás, kteří se kolem toho motají již delší dobu, mají spoustu vzpomínek na zprávu „/dev/foo has reached maximal mount count“, kterou následovala časově náročná kompletní kontrola daného souborového systému. Vzpomínek na časy, kdy člověk stál před místností plnou lidí a již tak měl zpoždění se začátkem prezentace, přináší zvláštní pocit radosti. Je však pravděpodobné, že si málokdo vybaví, kdy naposledy jsme takovou zprávu viděli na novějším souborovém systému ext4. Dokumentace nyní dohání zpoždění.

Smyslem kontroly vynucená počtem připojení bylo dosáhnout občasného spuštění fsck pro případ, že by si do souborového systému našla v tichosti cestu nějaká chyba. Příkaz tune2fs uměl tyto kontroly vypnout už v roce 1993, ale manuálová stránka byla dlouho proti:

Měli byste důkladně zvážit důsledky úplného zákazu kontroly dané počtem připojení. Vadné disky, kabely, paměť nebo chyby jádra by mohly poškodit souborový systém, aniž by byl označen jako špinavý (dirty) nebo detekována chyba.

Jediný háček je, že kontrola vynucená počtem připojení byla ve výchozím nastavení vypnuta v roce 2011. Nebo jak řekl Eric Sandeen: „Opravdu jsme ‚zvážili důsledky‘ a potom jsme ji ve výchozím nastavení zakázali.“ Pokud jde o teorii, že „tím není třeba uživatele strašit“, navrhl, aby byl tento text z manuálové stránky odstraněn a nahrazen citlivějším textem navrhujícím, že by si funkci někteří uživatelé mohli chtít zapnout. Jeden by si ale mohl myslet, že většina z nás je šťastnější bez náhodných zpoždění způsobených fsck . Ti opatrnější z nás by si pravděpodobně raději naplánovali pravidelné kontroly v předvídatelných časech.

Citát týdne

Pamatujte, pokud vám někdo řekne, že „jádro aktualizujeme pouze tehdy, když máme číslo CVE daného problému“, utíkejte co nejrychleji, je jasné, že nemají tušení, o čem mluví. A ano, přesně tohle mi před několika měsíci řekl šéf bezpečnostního týmu jedné hodně velké firmy.

—Greg Kroah-Hartman

Konec začleňovacího okna 4.13

Ke konci začleňovacího okna 4.13 bylo do hlavního repozitáře začleněno 11 258 neslučovacích sad změn, přibližně 3600 od první poloviny reportu o tomto začleňovacím okně. Do celkového počtu 12 920 sad změn, které se dostaly do 4.12, to má daleko, ale stále se jedná o běžně rušný vývojový cyklus. Následuje shrnutí nejzajímavějších z oněch >3600 nových sad změn.

Mezi významnější změny viditelné uživatelům patří:

Došlo k začlenění mechanismu pro hlášení chyb při zpětném zápisu, který byl popsán v tomto článku. Výsledkem by mělo být spolehlivější hlášení chyb aplikacím v uživatelském prostoru. (Toto je přídavek ke změnám týkajícím se refraktoringu nakládání s chybami, o kterém jsme psali minulý týden.)

Souborový systém ext4 nyní obsahuje volbu „largedir“, která navyšuje počet souborů, které mohou být v jednom adresáři. Uživatelé, které limituje současné omezení cca 10 milionů souborů, mohou zapnutím této funkce zvýšit limit na cca 2 miliardy. To by lidem mělo na několik let vystačit.

Ukládání rozšířených atributů v souborových systémech ext4 může být volitelně nastaveno tak, aby umožňovalo uložení více atributů pro každý soubor, přičemž tyto atributy mohou mít délku až 64 kB. K dispozici je také nová funkce deduplikace, která umožňuje souborovému systému udržovat jedinou kopii atributů pro více souborů.

Souborový systém f2fs nyní podporuje diskové kvóty.

Obalový souborový systém overlayfs má nyní funkci „index directory“, která umožňuje provádět kopírovací operace bez porušení pevných odkazů.

Souborové systémy NFS se nyní dají opětovně exportovat přes NFS. ( Poznámka : vypadá to, že to není tak docela pravda. Byla přidána podpora open-by-handle, ale plný opětovný export stále není možný.)

: vypadá to, že to není tak docela pravda. Byla přidána podpora open-by-handle, ale plný opětovný export stále není možný.) Nově podporovaný hardware zahrnuje: Časovače: Hodiny řídícího rozhraní systému TI, hodinové jednotky Allwinner DE2 a A83T, globální řadiče hodin Qualcomm IPQ8074, hodiny Broadcom Stingray a Cortina Systems Gemini. Grafika: Řadiče displejů STMicroelectronics, řadiče LCD PrimeCell PL111, směšovače Allwinner Display Engine 2.0, HDMI řadiče Allwinner A10 a panely Innolux P079ZCA. PCI: PCIe řadiče MediaTek, HiSilicon řady Kirin a Sigma Designs Tango SMP8759. Různé: 16bitové GPIO expandéry EXAR XRA1403, GPIO řadiče TI LP87565, integrované obvody řízení výkonu TI LP87565, integrované obvody řízení výkonu Intel Cherry Trail Whisky Cove, RAID enginy Broadcom SBA, DMA enginy Faraday Technology FTDMAC020, dotyková tlačítka D-Link DIR-685, dotykové obrazovky STMicroelectronics STMFTS, WDT časovače Renesas RZ/A, nezávislé časovače STMicroelectronics STM32, časovače Socionext UniPhier, I2C řadiče Aspeed, I2C řadiče ZTE ZX2967, netransparentní mosty PCIe přepínačů IDT, SRAM čipy Microchip 23K256 a časovače probuzení Broadcom STB.



Změny viditelné vývojářům zahrnují:

Začal přechod frameworku pro testování jádra sebou samým na protokol hlášení TAP13. Ne všechny testy byly převedeny, ale proces je v plném proudu.

Proces sestavování jádra byl změněn tak, aby používal „tenké archivy“, které jsou v manuálu ar popsány takto: gnu ar může volitelně vytvořit tenký archiv, který obsahuje index symbolů a odkazy na původní kopie členských souborů v archivu. Je to užitečné při vytváření knihoven pro použití v místním sestavení stromu, kde se očekává, že přemístitelné objekty zůstanou dostupné a kopírování obsahu každého objektu by bylo ztrátou času a prostoru. Výsledkem této změny by měla být o něco rychlejší a úspornější sestavení jádra.

popsány takto: Nástroj KASAN nyní pracuje s pamětí měněnou za chodu.

Příznak pro alokaci paměti __GFP_REPEAT , který byl dlouhá léta předmětem diskuzí, byl konečně odstraněn. Nahradil ho __GFP_RETRY_MAYFAIL , který snad lépe popisuje, jak funguje. Viz tento commit, kde se probírají možnosti, jak říct alokátoru, jak moc se má snažit uspokojit jakýkoli požadavek.

, který byl dlouhá léta předmětem diskuzí, byl konečně odstraněn. Nahradil ho , který snad lépe popisuje, jak funguje. Viz tento commit, kde se probírají možnosti, jak říct alokátoru, jak moc se má snažit uspokojit jakýkoli požadavek. API wait_for_random_bytes() , o kterém se píše v tomto článku, bylo začleněno.

Pokud čekáte na změnu RDMA ve 4.13, pak budete zklamáni, tento subsystém se nedostal do začleňovacího okna a bude muset počkat na 4.14.

Jádro 4.13 je nyní ve stabilizační fázi, přičemž finálního vydání se dočkáme pravděpodobně na začátku září.

