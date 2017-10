Jaderné noviny – 21. 9. 2017: Zbytek začleňovacího okna 4.14

21. 9. 2017

Stav vydání jádra. Shrnutí druhé minikonference RDMA. Zbytek začleňovacího okna 4.14.

Stav vydání jádra

Současné vývojové jádro je 4.14-rc1, vydané 16. září. Linus k tomu řekl: „Ano, uvědomuji si, že je to o den dřív a že kdybych počkal do zítřka, trefili bychom se do 26. výročí vydání Linuxu 0.01, ale ani jedna z těchto nezpochybnitelných skutečností mě nepřesvědčila, že bych měl s uzavřením začleňovacího okna počkat.“

Stabilní aktualizace: 4.13.2, 4.12.13, 4.9.50, 4.4.88 a 3.18.71 byly vydány 14. září. Obsahují mj. důležitou opravu nedávno zveřejněné zranitelnosti Bluetooth. Poté 20. září je následovaly aktualizace 4.13.3, 4.12.14 a 4.9.51. Upozorňujeme, že 4.12.14 bude poslední aktualizací řady 4.12.x.

Shrnutí druhé minikonference RDMA

Leon Romanovsky poskytl shrnutí minikonference RDMA, která byla součástí konference Linux Plumbers. „Zvláštní poděkování si zaslouží Ram Amrani za skvělé shrnutí diskuzí a Jason Gunthrope s Christophem Lameterem za pomoc s organizací a hladkým chodem této konference. Původní etherpad najdete na https://etherpad.openstack.org/p/LPC2017_RDMA a kopie těchto poznámek následuje zde [na Linux Weekly News].“

Zbytek začleňovacího okna 4.14

The rest of the 4.14 merge window. Jonathan Corbet. 17. září 2017

Linus Torvalds, jak to občas dělává, vydal 4.14-rc1 a uzavřel začleňovací okno o den dříve, než by někteří čekali. Tou dobou se už ale do hlavního repozitáře dostalo 11 556 neslučovacích sad změn, a tak v tomto vydání nedostatek novinek nehrozí. Od minulého přehledu změn v začleňovacím okně 4.14 přibylo zhruba 3 500 změn, takže se na některé pojďme podívat.

Změny viditelné uživatelům zahrnují:

Subsystému diskových kvót se dostalo pozornosti v oblasti výkonu. Vytváření souborů na ext4 (s povolenými kvótami) zrychlilo zhruba dvakrát.

Souborový systém CIFS nově umí při použití protokolu SMB3 číst a zapisovat rozšířené atributy.

Sada patchů správy heterogenní paměti byla konečně začleněna. Jejím smyslem je umožnit použití zařízení s vlastními jednotkami pro správu paměti, které mohou přistupovat k hlavní paměti. Aktuální stav tohoto počinu najdete přehledově v tomto seznamu změn.

Nový příznak IOCB_NOWAIT slouží k určení, že asynchronní bufferované operace blokového I/O by měly být co nejméně blokující, co to jen jde. Příslušné operace bez tohoto příznaku (nebo ve stávajících jádrech) mohou blokovat např. při operacích správy paměti.

slouží k určení, že asynchronní bufferované operace blokového I/O by měly být co nejméně blokující, co to jen jde. Příslušné operace bez tohoto příznaku (nebo ve stávajících jádrech) mohou blokovat např. při operacích správy paměti. Kompletní podstrom firmware byl odstraněn z jaderného repozitáře. Firmware, který se skutečně používá, je už několik let udržován ve svém vlastním repozitáři,, takže příslušné soubory byly nevyužité a zbytečné.

byl odstraněn z jaderného repozitáře. Firmware, který se skutečně používá, je už několik let udržován ve svém vlastním repozitáři,, takže příslušné soubory byly nevyužité a zbytečné. Nově podporovaný hardware zahrnuje: čipy pro správu napájení Rockchip RK805, nízkonapěťové časovače STMicroelectronics STM32, čipy pro správu napájení ROHM BD9571MWV, čipy pro správu napájení TI TPS68470, enginy Altera/Intel mSGDMA, PCI hostitelské řadiče Mediatek MT2712 a MT7622, I2C řadiče Spreadtrum SC9860, vzdálené procesory NXP i.MX6/7, palivoměry Maxim MAX17211/MAX17215, SPI řadiče Intel PCH/PCU, jednotky pro správu paměti I/O rodiny Qualcomm „B“, řadiče restartu a hodin Synopsys HSDK, modulátory šířky pulzu ZTE ZX, jednotky pro sledování teploty Socionext UniPhier, hodiny reálného času Realtek RTD129x, Synopsys AXS10X SDP Generic PLL clocks, USB 2.0 hodiny Renesas R-Car, řadiče hodin Allwinner R40, A10 a A20, řadiče restartu a hodin STMicroelectronics STM32H7, I2C rozhraní Altera Soft IP, I2C řadiče STMicroelectronics STM32F7, RCU řadiče restartu SoC Lantiq XWAY, vibrátory řízené PWM a RCU USB 1.1/2.0 PHY SoC Lantiq XWAY.

Změny viditelné jaderným vývojářům zahrnují:

Modul GCC sloužící k randomizaci rozvržení struktur nově automaticky přeuspořádá členy struktur, které se skládají výhradně z ukazatelů na funkce.

Systém sestavení jádra dlouhou dobu používal gperf ke generování hašů. Od cyklu 4.14 už tomu tak ale nebude. S gperf 3.1 se generování rozbilo a Linus ho prostě odstranil, než aby se řešila oprava nezávislá na verzi gperf.

Nové funkce memset16() , memset32() a memset64() je možné použít k nastavení rozsahu paměti na celočíselnou hodnotu.

, a je možné použít k nastavení rozsahu paměti na celočíselnou hodnotu. Došlo k odstranění dma_alloc_noncoherent() , místo něj by se mělo používat dma_alloc_attrs() .

Teď už zbývá jen hledat a opravovat různé chyby, které se nevyhnutelně objevily se všemi těmi změnami. Pokud to půjde hladce podle plánu, vydání 4.14 můžeme očekávat 5. nebo 12. listopadu.

