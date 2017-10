Jaderné noviny – 31. 8. 2017: Statistiky vývojového cyklu 4.13

Stav vydání jádra. Statistiky vývojového cyklu 4.13.

Stav vývoje jádra

Současné vývojové jádro bylo 4.12-rc7 vydané 27. srpna. Linus řekl: „Poslední týden jsme se potýkali s několika problémy, ale nešlo o nic, co by znatelně ovlivnilo plán vydání. Takže je tu rc7 a stále počítám, že jde o posledního kandidáta na vydání, přestože nejlepší plány myší a lidí…“

V -rc7 cyklu 4.13 bylo šest odhalených regresí.

Stabilní aktualizace: 4.12.9, 4.9.45, 4.4.84 a 3.18.67 byly vydány 24. srpna. 30. srpna je pak následovaly aktualizace 4.12.10, 4.9.46, 4.4.85 a 3.18.68.

Statistiky vývojového cyklu 4.13

Development statistics for the 4.13 kernel. Jonathan Corbet. 24. srpna 2017

V době psaní tohoto článku směřovalo jádro 4.13 k vydání 3. září, a to po devítitýdenním vývojovém cyklu. Přišel tedy čas podívat se na příslušné statistiky. Výsledný obrázek ukazuje celkem obvyklý cyklus s několika překvapeními, jak to tak bývá.

12 677 neslučovacích sad změn si [před vydáním 4.13-rc7] našlo cestu do hlavního stromu. Tím pádem jde o nejmenší cyklus od vydání 4.7, které čítalo 12 283 sad změn. Ještě by mohl být překonán leda cyklus 4.11 (12 724 sad změn). Takže na jednu stranu můžeme pozorovat známky zpomalení přes léto (na severní polokouli), na druhou stranu objem patchů zůstává ve 4.13 srovnatelný s předchozími cykly.

Tentokrát v průběhu cyklu přispělo 1 634 vývojářů, tedy významně méně než rekordní počet v cyklu 4.12 (1 825), ale srovnatelně s cyklem 4.10 (1 647). Nejaktivnější vývojáři byli:

Nejaktivnější vývojáři cyklu 4.13 Podle počtu sad změn Christoph Hellwig 252 2,0 % Mauro Carvalho Chehab 184 1,5 % Thomas Gleixner 151 1,2 % Arnd Bergmann 138 1,1 % Takaši Iwai 134 1,1 % Chris Wilson 130 1,0 % Colin Ian King 123 1,0 % Arvind Yadav 123 1,0 % Al Viro 117 0,9 % Masahiro Jamada 113 0,9 % Kuninori Morimoto 102 0,8 % Jakub Kicinski 99 0,8 % Johannes Berg 98 0,8 % Dan Carpenter 93 0,7 % Vivien Didelot 90 0,7 % Paul E. McKenney 83 0,7 % Geert Uytterhoeven 82 0,6 % Andy Shevchenko 77 0,6 % Kees Cook 76 0,6 % Nicholas Piggin 72 0,6 % Podle počtu změněných řádek Alex Deucher 279567 29,9 % Mauro Carvalho Chehab 32256 3,5 % Robert Bragg 22511 2,4 % Steve Longerbeam 12486 1,3 % Stanimir Varbanov 11236 1,2 % Christoph Hellwig 10187 1,1 % Michal Kalderon 9818 1,1 % Yuval Mintz 9373 1,0 % Lionel Landwerlin 8960 1,0 % Igor Mitsyanko 8485 0,9 % John Johansen 7806 0,8 % Mika Westerberg 7004 0,7 % Chris Wilson 6723 0,7 % Ben Skeggs 6305 0,7 % Hans de Goede 5975 0,6 % Geert Uytterhoeven 5722 0,6 % Gilad Ben-Yossef 5580 0,6 % Al Viro 5478 0,6 % Ilan Tayari 5215 0,6 % Serge Semin 4978 0,5 %

Tentokrát kraluje seznamu přispěvatelů podle počtu sad změn Christoph Hellwig, který výrazně vylepšil všechno možné napříč souborovými systémy a vrstvou blokového I/O. Mauro Carvalho Chehab pokračuje v neúnavném generování patchů ve své roli správce subsystému multimédií, řada jeho změn se dotkla také adresáře s dokumentací. Thomas Gleixner se pilně angažoval v kódu obsluhy přerušení a časovačů, Arnd Bergmann (jako obvykle) přispíval napříč celým stromem a Takaši Iwai provedl řadu změn v roli správce subsystému audia.

Alex Deucher je opět na vrcholu sloupce „podle počtu změněných řádek“ – protože přidal další obrovskou hromadu definic registrů GPU AMD. Robert Bragg vedle toho přidal kupu konfigurací registrů i915. Steve Longerbeam a Stanimir Varbanov oba přispěli ovladači do subsystému multimédií.

Jak už to platí několik cyklů, vývojáři, kteří se vyskytují v těchto seznamech, se obvykle nevěnují práci ve stromu staging. To je významný rozdíl oproti situaci před několika lety, kdy byl tento vývojový strom častým zdrojem sad změn mířících do hlavního stromu jádra. Jeden by skoro věřil, že strom staging svou roli splnil a většina ovladačů, která byla toho času mimo hlavní strom, již byla začleněna. Spíš se ale jedná o přestávku v pracích na staging – ovladačů neodpovídajících nárokům je leccos, jen ne nedostatek.

Práce na kódu začleněném v cyklu 4.13 podporovalo nejméně 203 zaměstnavatelů, což je vcelku obvyklé číslo (ačkoliv oproti cyklu 4.12 s 233 zaměstnavateli jde opět o výrazný pokles). Nejaktivnějšími zaměstnavateli byli:

Nejaktivnější zaměstnavatelé cyklu 4.13 Podle počtu sad změn Intel 1474 11,6 % (žádný) 887 7,0 % (neznámý) 756 6,0 % Red Hat 750 5,9 % IBM 537 4,2 % SUSE 495 3,9 % Linaro 475 3,7 % Google 416 3,3 % AMD 410 3,2 % (konzultanti) 389 3,1 % Renesas Electronics 331 2,6 % Samsung 323 2,5 % Mellanox 281 2,2 % Oracle 274 2,2 % ARM 265 2,1 % Free Electrons 232 1,8 % Canonical 203 1,6 % Cavium 201 1,6 % Broadcom 178 1,4 % linutronix 172 1,4 % Podle počtu změněných řádek AMD 296975 31,8 % Intel 79179 8,5 % (žádný) 53207 5,7 % Red Hat 40166 4,3 % Samsung 36962 4,0 % Cavium 32397 3,5 % Linaro 30870 3,3 % (neznámý) 30295 3,2 % IBM 21185 2,3 % Mellanox 19441 2,1 % Renesas Electronics 17946 1,9 % (konzultanti) 14005 1,5 % Free Electrons 13043 1,4 % Mentor Graphics 12768 1,4 % SUSE 12742 1,4 % Google 12288 1,3 % ARM 11466 1,2 % Texas Instruments 10149 1,1 % ST Microelectronics 9062 1,0 % Broadcom 8945 1,0 %

Opět se tu skrývá pramálo překvapení, tyto seznamy se cyklus od cyklu moc neliší.

V průběhu let jsme tu a tam zmiňovali pokles zastoupení příspěvků od vývojářů pracujících ve svém volném čase. 887 změn, o kterých víme, že jsou od dobrovolníků, tvoří 7 % objemu cyklu 4.13, poměrně malé číslo. Ale třeba procenta nejsou tou pravou metrikou. Když se podíváme na vývoj počtu sad změn od dobrovolníků v absolutních číslech, trend od vydání 3.0 z července 2011 vypadá následovně:

Tento graf naznačuje celkový pokles počtu patchů přijatých od vývojářů pracujících ve svém volném čase. Nicméně nemusí jít o zcela přesný obraz. Tabulka výše ukazuje také 756 změn od vývojářů s neznámou příslušností. Vývojového cyklu 4.13 se těchto vývojářů zúčastnilo 263, z toho každý přispěl v průměru téměř třemi patchi a 165 přispělo jediným patchem. Dalo by se říct, že většina této skupiny nejspíš pasuje do škatulky „dobrovolníci“. Někteří možná pracují na jaderných patchích v zaměstnání, ale zřejmě nejde o podstatnou část popisu jejich práce.

Pokud si vezmeme graf počtů sad změn jak od identifikovaných dobrovolníků, tak tajemných vývojářů, uvidíme následující:

Tato křivka se drží na stejné hladině, což naznačuje, že počet příspěvků od dobrovolníků zůstává posledních šest let zhruba stejný. Nutno přitom podotknout, že za toto období se celkový objem sad změn výrazně zvětšil; např. ve vývojovém cyklu 3.0 to bylo 9 153. Takže zatímco množství změn proudících do jádra se zvětšuje, nedá se říct, že by současně rostl počet vývojářů-dobrovolníků – ale snad ani neklesá.

Celkově se dá říct, že mašinérie jaderného vývoje dál šlape a co devět nebo deset týdnů z ní vypadne nové jádro. Předvídatelnost celého procesu vede k poměrně nudným článkům se statistikami, ale na druhou stranu předvídatelnost je u kritické nízkoúrovňové komponenty systému vítaná vlastnost.

