Jaderné noviny – 4. 1. 2018: Statistiky vývojového cyklu 4.15

12:00 | Redakce | Jaderné noviny | 429×

Stav vývoje jádra. Izolace tabulek stránek jádra začleněna. Citáty týdne: The Register a Linus Torvalds. Statistiky vývojového cyklu 4.15.

Stav vydání jádra

Současné vývojové jádro je 4.15-rc6, vydané 31. prosince. Tento prepatch obsahuje, kromě jiného, sadu patchů izolace tabulek stránek jádra,, která představuje velkou změnu takto pozdě ve vývojovém cyklu. Linus řekl: „Byl by to velmi klidný týden, nebýt finální podoby záležitostí kolem PTI pro x86, a to se projevilo i ve statistikách změn. Zhruba polovina prací v rc6 představuje aktualizace pro x86. Načasování není ideální, ale vypadá to hezky a čistě.“

4.15-rc5 předtím vyšla 23. prosince.

Stabilní aktualizace: Za dva poslední týdny se objevilo docela dost aktualizací. 4.14.9, 4.9.72, 4.4.108 a 3.18.90 vyšly 25. prosince. 4.14.10 a 4.9.73 následovaly 29. prosince a 4.14.11, 4.9.74, 4.4.109 a 3.18.91 se objevily 3. ledna. Aktualizace 4.14.11 obsahuje patche izolace tabulek stránek jádra.

Stabilní aktualizace 4.9.75 a 4.4.110 byly v době psaní tohoto článku v procesu revidování, vyšly 5. ledna. Tyto aktualizace jsou věnovány izolaci tabulek stránek jádra, ale využívají starší verzi sady patchů, která si drží starý název „KAISER“.

Izolace tabulek stránek jádra začleněna

Linus začlenil sadu patchů izolace tabulek stránek jádra do hlavního repozitáře těsně před vydáním 4.15-rc6. Jedná se o zásadní změnu takto pozdě ve vývojovém cyklu, takže si můžeme tipnout, že 4.15 bude muset mít aspoň osm kandidátů na vydání, než bude připravena k vydání.

Citáty týdne

Představte si jádro jako Boha, který sedí na obláčku a dívá se dolů na Zemi. Je tam, žádný běžný smrtelník jej nemůže vidět, ale může se k němu modlit.

—The Register

Myslím, že by se měl někdo z Intelu posadit, pořádně se podívat na své procesory a skutečně uznat, že mají vady, namísto psaní PR nesmyslů o tom, že všechno funguje, jak má.

—Linus Torvalds

Statistiky vývojového cyklu 4.15

Statistics for the 4.15 kernel. Jonathan Corbet. 3. ledna 2018

Jádro 4.15 bude pravděpodobně v důsledku začlenění patchů izolace tabulek stránek jádra až po -rc5 vyžadovat poměrně dlouhý vývojový cyklus. Ale i tak by již mělo být v téměř finální podobě, až na některé nevyhnutelné opravy chyb. Vývojové statistiky pro toto vydání jádra vypadají dost normálně, ale celkově odhalují nečekaně rušný vývojový cyklus.

Tento vývojový cyklus měl být poměrně klidný – po očekávaném shonu, aby se výsledky práce dostaly do vydání 4.14 s dlouhodobou podporou. Ale zatímco cyklus 4.14 se zastavil na počtu 13 452 neslučovacích sad změn, tento cyklus jich má v době 4.14-rc6 již 14 226, což z něj dělá jeden z nejrušnějších vývojových cyklů v dějinách projektu. Více práce přidala pouze vydání 4.9 (16 214 sad změn) a 4.12 (14 570) a 4.15 možná nakonec v době svého dokončení 4.12 překoná. Zatím do tohoto cyklu přispělo 1 707 vývojářů, kteří 725 tisíc řádek kódu přidali a 407 tisíc řádek odstranili, což znamená čistý růst 318 tisíc řádek kódu.

Nejaktivnější vývojáři tentokrát byli:

Nejaktivnější vývojáři cyklu 4.15 Podle počtu sad změn Kees Cook 349 2,5 % Colin Ian King 237 1,7 % Harry Wentland 170 1,2 % Ben Skeggs 156 1,1 % Gustavo A. R. Silva 138 1,0 % Christoph Hellwig 137 1,0 % Geert Uytterhoeven 136 1,0 % Arnd Bergmann 134 0,9 % Chris Wilson 129 0,9 % Dmytro Laktjuškin 125 0,9 % Allen Pais 112 0,8 % Masahiro Jamada 108 0,8 % Thomas Gleixner 105 0,7 % Dave Airlie 103 0,7 % Eric Dumazet 99 0,7 % Ville Syrjälä 97 0,7 % Arvind Yadav 95 0,7 % Jakub Kicinski 94 0,7 % Markus Elfring 92 0,6 % Mauro Carvalho Chehab 89 0,6 % Podle počtu změněných řádek Harry Wentland 152262 16,8 % Dave Airlie 47651 5,2 % Takaši Iwai 41943 4,6 % Dmytro Laktjuškin 28306 3,1 % Rex Zhu 24008 2,6 % Andy Shevchenko 18204 2,0 % Paul E. McKenney 14629 1,6 % Ben Skeggs 12684 1,4 % Palmer Dabbelt 10433 1,1 % David Howells 10210 1,1 % Darrick J. Wong 8792 1,0 % Yue Hin Lau 8483 0,9 % Greg Kroah-Hartman 8298 0,9 % Kees Cook 7091 0,8 % Christoph Hellwig 7076 0,8 % Linus Walleij 6757 0,7 % Jakub Kicinski 6402 0,7 % Wei Hu 5967 0,7 % Mauro Carvalho Chehab 5692 0,6 % Alex Deucher 5406 0,6 %

Kees Cook byl nejplodnějším přispěvatelem sad změn v tomto cyklu, pracoval na zabezpečení napříč jádrem, ale většina patchů implementovala změny interního API jaderných časovačů. Colin Ian King přispěl úklidovými patchi různě po celém jádře, Harry Wentland přidal další obrovskou hromadu kódu grafických ovladačů AMD, Ben Skeggs pracoval jako obvykle na ovladači Nouveau a Gustavo Silva se zaměřil na označování případů, kdy dochází k propadu skrz alternativy ve výrazu switch (jako v tomto patchi).

Ve sloupci „Podle počtu změněných řádek“ se na prvním místě díky grafickým ovladačům AMD na první místě umístil Wentland. Dave Airlie přivedl do grafického subsystému kód AMD Display Core, ale provedl také spoustu úklidových prací, které vedly k odstranění více než 21 tisíc řádek kódu. Takaši Iwa pracoval na subsystému audia, zejména odstranil starý kód Open Sound System, čímž jádro zmenšil o 40 tisíc řádek. Dmytro Laktjuškin a Rex Zhu také přidali více kódu grafického ovladače AMD. Grafické ovladače AMD tím pádem dominovaly změnám v tomto vývojovém cyklu, pokud jde o počet řádek kódu, jak tomu bylo u řady nedávných vývojových cyklů.

Stojí za zmínku, že se v těchto číslech opět v podstatě vůbec nenachází práce ve stromě staging. Zdá se, že jsou pryč dny, kdy práce na staging byly největším tahounem změn v jádře. Ani práce na izolaci tabulek stránek jádra se moc neukazuje, na čemž je vidět, že důležité změny často přicházejí v relativně malých balíčcích.

Práce v cyklu 4.15 podpořilo 231 společností (které se nám podařilo identifikovat), více než kolik jich podpořilo vznik 4.14, ale vzhledem k současným standardům je to stále poměrně málo. Rekord v tomto ohledu drží vydání 4.10, na kterém se podílelo 271 společností. Ty nejaktivnější společnosti v tomto cyklu jsou:

Nejaktivnější zaměstnavatelé cyklu 4.15 Podle počtu sad změn Intel 1609 11,3 % AMD 1526 10,7 % Red Hat 955 6,7 % (žádný) 813 5,7 % Google 739 5,2 % (neznámý) 703 4,9 % Linaro 489 3,4 % IBM 450 3,2 % Oracle 390 2,7 % Renesas Electronics 343 2,4 % Mellanox 340 2,4 % Linux Foundation 307 2,2 % ARM 306 2,2 % SUSE 294 2,1 % Broadcom 260 1,8 % Huawei Technologies 257 1,8 % Canonical 254 1,8 % (konzultanti) 251 1,8 % Samsung 221 1,6 % Netronome Systems 157 1,1 % Podle počtu změněných řádek AMD 266230 29,3 % Red Hat 97177 10,7 % Intel 82791 9,1 % SUSE 46479 5,1 % (neznámý) 33739 3,7 % IBM 33105 3,6 % (žádný) 24842 2,7 % Linaro 23291 2,6 % Google 17760 2,0 % Broadcom 15482 1,7 % Mellanox 14923 1,6 % Samsung 13841 1,5 % Oracle 13755 1,5 % Huawei Technologies 13655 1,5 % ARM 13118 1,4 % Renesas Electronics 10762 1,2 % Netronome Systems 10366 1,1 % Linux Foundation 9855 1,1 % ST Microelectronics 8803 1,0 % Chelsio 8695 1,0 %

Práce na grafikách AMD jsou v těchto číslech jasně vidět, jinak jsou výsledky typické pro poslední vývojové cykly.

Štítky Signed-off-by přidané k patchům poskytují informace o tom, kdo převzal zodpovědnost za jejich vývoj. Konkrétně, když se podíváme na podpisy připojené vývojáři, kteří ale nejsou autory patche, můžeme vidět, kdo akceptoval patche k začlenění do hlavního repozitáře, tedy nejaktivnější správce. V jádře 4.15 výsledek vypadá takto:

Neautorské štítky Signed-off-by („podepsal“) v cyklu 4.15 Podle vývojáře David S. Miller 1942 14,1 % Alex Deucher 1551 11,3 % Greg Kroah-Hartman 749 5,5 % Ingo Molnar 397 2,9 % Mark Brown 329 2,4 % Doug Ledford 300 2,2 % Mauro Carvalho Chehab 287 2,1 % Andrew Morton 271 2,0 % Jens Axboe 240 1,7 % Martin K. Petersen 226 1,6 % Thomas Gleixner 218 1,6 % Simon Horman 177 1,3 % Herbert Xu 174 1,3 % Jeff Kirsher 156 1,1 % Kalle Valo 152 1,1 % Michael Ellerman 151 1,1 % Jiří Pírko 126 0,9 % David Štěrba 114 0,8 % Martin Schwidefsky 113 0,8 % Linus Walleij 110 0,8 % Podle společnosti Red Hat 3334 24,3 % AMD 1681 12,2 % Intel 1088 7,9 % Linaro 904 6,6 % Linux Foundation 769 5,6 % Google 479 3,5 % Samsung 440 3,2 % Oracle 395 2,9 % IBM 372 2,7 % Facebook 334 2,4 % Huawei Technologies 328 2,4 % (žádný) 320 2,3 % Mellanox 283 2,1 % SUSE 270 2,0 % Renesas Electronics 219 1,6 % Free Electrons 218 1,6 % Linutronix 218 1,6 % Code Aurora Forum 214 1,6 % (konzultanti) 181 1,3 % ARM 176 1,3 %

Správci jaderných subsystémů se dlouho soustřeďovali v relativně malé skupině firem. Tato situace se pomalu mění, ale stále je pravda, že v cyklu 4.15 byla polovina začleněných změn přijata vývojáři, kteří pracují pro pouze čtyři společnosti.

Nakonec přehled nejaktivnějších oznamovatelů chyb a testerů, tedy alespoň podle štítků Reported-by a Tested-by připojených k patchům:

Hlášení a testování chyb v cyklu 4.15 štítky Reported-by („nahlásil“) kernel test robot 36 5,5 % Dan Carpenter 25 3,8 % syzbot 25 3,8 % Dmitrij Vjukov 12 1,8 % Andrey Konovalov 11 1,7 % Geert Uytterhoeven 9 1,4 % Arnd Bergmann 7 1,1 % Michael Ellerman 7 1,1 % Randy Dunlap 7 1,1 % Brian Foster 7 1,1 % Stephen Rothwell 7 1,1 % Jianlin Shi 7 1,1 % Jakub Kicinski 6 0,9 % štítky Tested-by („otestoval“) Andrew Bowers 114 12,7 % Juergen Gross 52 5,8 % Yu Chen 51 5,7 % Krishneil Singh 22 2,4 % Borislav Petkov 20 2,2 % Oleksandr Natalenko 16 1,8 % Arnaldo Carvalho de Melo 15 1,7 % Aaron Brown 13 1,4 % Sean Wang 12 1,3 % Chris Brandt 12 1,3 % Xin Long 11 1,2 % Geert Uytterhoeven 9 1,0 % Lee Tibbert 9 1,0 %

Relativně novým záznamem je zde „syzbot“, což je věc provozovaná Dmitrijem Vjukovem v Google. Syzbot spouští fuzzovací tester syzkaller v automatickém režimu a hlásí (početné) výsledné pády. Jak můžeme vidět na štítcích, tato hlášení vedou ke stálému proudu oprav chyb, což je jedině dobře.

Zpráva, kterou podává poslední tabulka, ale není úplná, protože většina hlášení chyb a (zvláště) testování se nikde neuvádí. Jaderná komunita spoléhá na mnohem více lidí než jen na ty, kteří přímo přispívají kódem – nikdy nebude možné uvést je všechny. Celkově zůstává tato komunita velká, aktivní a rostoucí. První jádro vydané v roce 2018 tomu bude odpovídat.

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse