Jaderné noviny – 4. 5. 2017: Začleňovací okno 4.12, část 1.

Stav vydání jádra. Citáty týdne: Nicolas Pitre a Kees Cook. Začleňovací okno 4.12, část 1.

Stav vydání jádra

Jádro 4.11 bylo vydáno 30. dubna. V oznámení Linus řekl: „Po týdnu s rc8 navíc bylo vše celkem v klidu a 4.11 vydávám mnohem raději až teď.“

Stěžejní vlastnosti vydání 4.11 zahrnují nový příkaz perf ftrace , který obnovuje úsilí o lepší integraci subsystémů perf a ftrace, podporu plánování I/O vícefrontového blokového subsystému, žurnálování svazků na mapovaných zařízeních v RAID 4/5/6, podporu SipHash, nějaká vylepšení škálování odkládacího prostoru, novou implementaci komprese LZ4, nové systémové volání statx() a další. Pro více detailů se jako vždy podívejte na stránku KernelNewbies 4.11.

Stabilní aktualizace: verze 4.10.13, 4.9.25 a 4.4.64 byly vydány 27. dubna, verze 4.4.65 a 3.18.51 vyšly 30. dubna a verze 4.10.14, 4.9.26 a 4.4.66 následovaly 3. května.

Citáty týdne

Pokud by každý správce přišel na způsob, jak zmenšit kód, o který se stará, o 2K, pak bychom se velmi brzy dočkali menšího jádra.

—Nicolas Pitre

Tak za prvé, myslet si, že nedostávají cennou práci výměnou z upstreamu, je jako nevidět pro stromy les. S každým upstreamovým vydáním dostává grsecurity desítky tisíc commitů. Kdyby tyto změny nebyly přínosné, lidé za grsecurity by se nikdy nezabývali portováním na nejnovější upstream. Skutečnost, že přestali aktualizovat své veřejné patche, je významná proto, že uživatelé grsecurity najednou nedostávají ani nové změny z upstreamu, ani nové funkce grsecurity. Tvrzení, že „upstream [vytvořil práci pro|využil kód z] grsecurity, aniž by dal na oplátku něco cenného,“ je naprosto falešná ekvivalence.

—Kees Cook (stojí za přečtení celé)

Začleňovací okno 4.12, část 1.

Začleňovací okno 4.12 se otevřelo 1. května. V době psaní tohoto článku již bylo do hlavního repozitáře začleněno něco přes 4300 neslučovacích sad změn. To byl sice teprve začátek, ale vypadalo to na další rušný vývojový cyklus pro jadernou komunitu. Většina doposud začleněných změn se týkala oblastí blokového I/O a sítí.

Některé ze změn zajímavých pro uživatele zahrnují:

Podle očekávání došlo k začlenění plánovačů plánovačů blokového I/O BFQ a Kyber. Jádro tedy nyní obsahuje dva vícefrontové plánovače, které se hodí pro výrazně odlišné případy užití, a dlouhé čekání na začlenění BFQ do hlavního repozitáře je u konce.

Ovladač řídících skupin blk-throttle nyní obsahuje nový „nízký“ limit, který slouží jako měkká horní hranice. Žádná skupina nemá dovoleno překročit svůj nízký limit, dokud všechny aktivní skupiny nedosáhnou svých vlastních nízkých limitů. Také je nyní možné nastavit časový interval vzorkování, používaný ovladačem, čímž se dosáhne jemné kontroly za cenu režie CPU.

Subsystém LightNVM získal cíl „pblk“, který vystaví SSD s otevřeným kanálem jako obyčejně vypadající blokové zařízení.

Systémové volání prctl() nyní podporuje dvě nové operace: ARCH_SET_CPUID , která umožní zachytit instrukce CPUID , a ARCH_GET_CPUID pro přehled o tom, co je právě zachyceno. Očekává se, že tato funkce, která je implementována pouze na architektuře x86, by měla být užitečná při sledování aplikací, které chtějí zachytit a emulovat tuto instrukci.

nyní podporuje dvě nové operace: , která umožní zachytit instrukce , a pro přehled o tom, co je právě zachyceno. Očekává se, že tato funkce, která je implementována pouze na architektuře x86, by měla být užitečná při sledování aplikací, které chtějí zachytit a emulovat tuto instrukci. Subsystém perf se jako obvykle dočkal řady změn, seznam najdete v tomto začleňovacím commitu.

Subsystém virtuálního stroje BPF se dočkal několika vylepšení. Mapy mohou nyní obsahovat další mapy, čímž je umožněno kaskádování do více úrovní. K dispozici je také nový framework pro testování programů BPF přímo v jádře – ovládá se pomocí příkazu BPF_PROG_TEST_RUN systémového volání bpf() . Pro architekturu SPARC64 přibyl just-in-time překladač BFP.

systémového volání . Pro architekturu SPARC64 přibyl just-in-time překladač BFP. Systémové volání epoll_wait() nyní může provádět aktivní polling síťových soketů, a tak omezit latenci přijímání paketů.

nyní může provádět aktivní síťových soketů, a tak omezit latenci přijímání paketů. Byl začleněn „model hybridní konzistence“ pro patchování jádra za chodu. Tento model, probíraný v tomto článku, umožňuje aplikaci patchů, které mění sémantiku funkce nebo dat. Přehled toho, jak model pracuje, najdete v tomto commitu.

Implementace MD RAID5 získala podporu „zaznamenávání částečné parity“. Tato funkce může snížit riziko poškození při běhu degradujícího pole. Více informací najdete v Documentation/md/raid5-ppl.txt.

Mapování zařízení podporuje nový cíl dm-integrity , který emuluje zařízení s více značkami integrity pro jednotlivé sektory. Více informací najdete v Documentation/device-mapper/dm-integrity.txt.

, který emuluje zařízení s více značkami integrity pro jednotlivé sektory. Více informací najdete v Documentation/device-mapper/dm-integrity.txt. Nově podporovaný hardware zahrnuje: Šifrování: Kompresní stroje „ZIP“ Cavium ThunderX, šifrovací stroje s frontovým rozhraním Freescale CAAM, šifrovací akcelerátory STMicroelectronics STM32 a generátory náhodných čísel Mediatek. Vstupy: Dotykové řadiče Accutouch 2216. Různé: Řadiče PWM a ventilátorů ASPEED AST2400/AST2500, PMIC nabíječky baterií Motorola CPCAP, EV3 baterie Lego Mindstorms, správce okruhů Broadcom FlexRM, PMIC řadiče LED Mediatek MT6323, PMIC řadiče LED Motorola CPCAP, AHCI SATA řadiče DaVinci DM816 a řadiče frekvence procesoru Nvidia Tegra186. Multimediální karty: SDHOST řadiče Broadcom BCM2835, rozhraní SD/MMC karet Cavium ThunderX a Octeon, SDHCI rozhraní eMMC/SD/SDIO Marvell Xenon. Sítě: Ethernetová rozhraní SoC APM X-Gene, ethernetové adaptéry Synopsys DWC Enterprise, SPI CAN řadiče Holt Hi311x, SPI řadiče bezdrátu 802.15.4 Cascoda CA8210, tříportové ethernetové switche SMSC/MicroChip LAN9303, rozhraní analyzátoru sběrnice CAN Microchip. Řadiče pinů: Řadiče pinů Axis ARTPEC-6, SoC Marvell 37xx a STMicroelectronics STM32F469.



Změny viditelné jaderným vývojářům:

Ovladač disku „hd“, který napsal Linus a který byl v jádře od vydání 0.01, byl konečně odstraněn.

Nový nástroj „AnalyzeBoot“ umí vytvořit časovou osu bootstrappingu jádra ve formátu HTML.

jádra ve formátu HTML. Kód pro přístup z jádra k datům uživatelského prostoru byl významně přepracován. Výsledkem je odstranění množství kódu závislého na architektuře.

Architektura AVR32 byla odstraněna z jádra. Čipy již nějakou dobu přesluhovaly a jaderný kód byl v podstatě neudržovaný.

Funkce „generické XDP“ v sítové části jádra implementuje funkcionalitu expresních datových cest na zařízeních, které postrádají vlastní optimalizovanou implementaci. Cílem je šířeji zpřístupnit funkcionalitu XDP, zejména vývojářům, kteří se s ní dosud nesetkali.

Začleňovací okno cyklu 4.12 zůstalo otevřené do 13. května – na další novinky se dostane v příštích článcích – a k vydání finální verze 4.12 pravděpodobně dojde někdy začátkem července.

