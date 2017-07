Management IT: Když odborné znalosti nestačí

Ne každý manažer může být IT specialistou, s MBA programem Řízení informačních technologií však může být každý IT specialista manažerem. Máte za sebou studium na vysoké škole a další učení teorie už není pro vás? Bez obav. Studium MBA ani zdaleka není jen o teorii.

Tedy, na kvalitní MBA škole, jakou Business Institut bez pochyby je. U nás si zakládáme na kvalitě, lektorech z praxe, praktických příkladech a reálných zkušenostech. V dnešní době, kdy se podniky rozšiřují, a na různé pozice se přijímají noví zaměstnanci, je potřeba i kvalitních manažerů, či team leaderů. Nehledě na to, zda jste management studovali, nebo zda jste rozený vůdce, soft skills – tedy měkké dovednosti – jsou něco, co se dá naučit.

MBA program Řízení informačních technologií je vhodný pro lidi, kteří jsou ve svém zaměstnání spokojení, ale rádi by dosáhli výš. Program se zaměřuje na rozvoj manažerských dovedností, komunikace a leadershipu. Zároveň je cílem naučit studenty rutinně používat IS/IT terminologii a aplikovat stávající manažérské standardy a rámce pro řízení jednotlivých aspektů IS/IT. Studenti si také projdou testováním aplikací a služeb IT, či správou dat.

Kromě studia, které je samozřejmě prioritou, Business Institut pořádá neformální setkání lektorů se studenty, různé přednášky z praxe a mnoho jiného.

Častou otázkou studentů je, jak skloubit práci, své zájmy a studium? Je to vůbec možné? Jednoznačně ano! Studium je totiž kombinované. To znamená, že většina studia probíhá prostřednictvím e-learningu a studenti jednou za měsíc chodí na semináře s lektorem. Většinu času tedy studujete doma v době, která vyhovuje vám, a jednou měsíčně vás čekají přednášky, konzultace s lektorem a – co je nejdůležitější – i s vašimi spolužáky, kteří pracují ve stejném odvětví a se kterými si můžete vyměňovat zkušenosti a navazovat pracovní vztahy.

Pokud si chcete zvýšit své kariérní možnosti a zapracovat na sobě, studium MBA je skvělá možnost. Business Institut vám v tom pomůže.

