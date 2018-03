Titul MBA: šance pro všechny talenty v oblasti IT a project managementu

Přes příznivou situaci na trhu práce mají firmy na špičkové IT speciality a manažery stále vyšší nároky. Po zaměstnancích a kontraktorech vyžadují potřebné znalosti a prokazatelnou praxi, protože ta dokládá předpoklady pro vedení týmů a řízení projektů.

Mnozí IT odborníci by se rádi posunuli do vedoucích pozic. Nedisponují ale, případně si nejsou jisti, svými manažerskými kompetencemi. Předpokladem pro další postup je získání nových dovedností, jež dopomohou ke zvládnutí rolí spojených s komunikací, leadershipem, kontrolou rozpočtů, řízením rizik apod. IT specialisté si za tímto účelem doplňují manažerské vzdělání.

IT v kombinaci s managementem: šance pro ambiciózní odborníky

Pouze malá část IT odborníků zvládá zároveň vést tým, nebo řídit rozsáhlejší projekt spojený s nasazením vyššího objemu financí i lidských zdrojů. Přitom firmy stále poptávají zaměstnance či kontraktory, kteří mají přesah do těchto oblastí a zvládají řídit úspěšné projekty.

Řešení nevede přes firemní školení, která často nedokážou připravit program odpovídající profilu odborně zaměřených specialistů. Pro rozšíření kompetencí budoucích IT manažerů je potřeba individualizovanější přístup a program jejich dalšího profesního vzdělávání.



Business institut nabízí studium manažerských programů MBA, BBA, DBA a LLM.

Specialisté v oblasti IT, kteří si potřebují doplnit znalosti, se tak mohou spolehnout na postgraduální studium MBA. Právě to jim umožní, za relativně krátkou dobu, ale s náležitou podporou a mentoringem, osvojit si nové kompetence a zvýšit svoji hodnotu uvnitř firmy i na pracovním trhu.

Má smysl vybírat studium u prověřené školy, s transparentním studijním plánem a lektorskými osobnostmi, jež garantují odbornou úroveň programu. Mezi školy, jež si za léta fungování vybudovala potřebnou prestiž, patří i pražský Business Institut EDU. Nabízí více než dvacet specializovaných MBA programů, přičemž pro IT odborníky jsou určeny především programy MBA Řízení informačních technologií nebo MBA Projektové řízení a plánování.



Mezi nejžádanější studijní programy MBA patří Řízení informačních technologií a Projektové řízení.

Studium jako čas strávený s těmi nejlepšími

Držet krok s aktuálními trendy v jednotlivých oblastech IT, testování aplikací, auditu i aktuálními výzvami spojenými s bezpečností dat nebo masivním mobilním přístupem k informacím, zvládnou jen kvalitní lektoři, kteří se oboru věnují naplno a s potřebnou specializací. Vztahy mezi studenty a špičkovými odborníky jsou podporovány i mnohými akcemi nad rámec studia: neformálními setkáními, coffee breaky či prezentacemi úspěšných projektů a case studies.

Studium a celkový přístup školy oceňují ve svých osobních referencích i absolventi MBA programů. „O studiu MBA jsem uvažoval dlouhou dobu a nakonec se rozhodl pro Business Institut. Přesvědčilo mě zastoupení skutečných profesionálů v lektorském týmu, se kterými jsem měl v minulosti možnost spolupracovat, a o kterých vím, že se v oboru opravdu výtečně orientují,“ uvádí Pavel Hendrych, COO a absolvent programu MBA Řízení informačních technologií.

Pavel Hendrych i další absolvent Dalibor Švrček měli možnost čerpat zkušenosti od týmu deseti IT specialistů Business Institutu, kteří se na trhu dlouhodobě pohybují v různých profesních rolích.

Studenti mohou řešit i témata a projekty z vlastního profesního života nebo podnikání. „V rámci studia jsem měl možnost na vlastní projekt nechat pohlédnout nezávislýma očima lektorů. Všechny práce, které jsem zpracovával, byly věnovány tomuto projektu, takže jsem měl možnost se zamyslet i nad tématy, která budu muset řešit v budoucnu. Znamenalo to pro mě výrazný profesní posun dopředu, spojený i s větším respektem u kolegů,“ říká Dalibor Švrček, který pracuje jako projektový specialista v oblasti IT.

Kvalita výuky a lektorských setkání patří mezi hlavní faktory, díky kterým se zájemci rozhodují pro studium na Business Institutu. „Celkově vnímám studium a následné uplatnění poznatků od lektorů jako velmi přínosné,“ doplňuje k tomu Pavel Hendrych.

Zajímavým a žádaným rozšířením kompetencí pro IT specialisty představuje i program MBA Projektové řízení a plánování. Detailně se věnuje metodám a principům tohoto manažerského oboru. Program pomáhá studentům zvládnout strategické a finanční aspekty zejména rozsáhlejších IT projektů a inovací. Absolvent programu MBA Projektové řízení Vítězslav Mizera k tématu dodává: „Rozšíření znalostí v oblasti projektového managementu jsem mohl okamžitě využít v praxi při řízení vývoje a implementaci IS i aplikací.“



Ředitelem Business Institutu je Ing. Ivo Ducheček.

„Na naší škole pomáháme IT specialistům vyrůst. Pomáháme skutečným profesionálům, kteří jsou vybaveni pro to, aby v měnícím se světě IT uspěli a patřili mezi nejlepší. Z kvalitních specialistů vychováváme schopné projektové manažery i ředitele. Přes 85 procent absolventů potvrzuje návratnost investice do MBA. Studium jim pomohlo například v realizaci konkrétního projektu, který by se jim jinak patrně nepodařilo úspěšně realizovat,“ uzavírá téma ředitel Ivo Ducheček.

Škola zároveň reaguje na aktuální požadavky, kdy studentům nabízí bonusové semináře na žádaná témata, jako jsou testování mobilních aplikací, bezpečnost dat nebo GDPR. Kromě toho škola pořádá networkingová setkání, na kterých studenti programů získávají cenné kontakty a v neformální atmosféře si mohou vyměnit poznatky z výuky i vlastní praxe.

Pro nové studenty MBA zajímavá sleva

Business Institut chce motivovat všechny nadějné speciality, kteří se chtějí posunout dál v oblastech IT a projektového managementu. Pro nové zájemce o studium tak připravil zajímavou nabídku. Na přihlášky ke studiu podané do 15.3.2018, bude každému uchazeči o studium MBA započítána mimořádná sleva 41.000 Kč.

Další informace, kompletní nabídku studijních programů a podmínky přijetí najdete na www.businessinstitut.cz.

