Týden na ITBiz.cz - Datasys a jeho recept pro Smart City

Bezpečnostní přehled: Podniky investují více, ne ale lépe

Polemika: Antiviry jsou k ničemu? Přibývá tržišť pro insidery. Top hrozby v ČR. Spamu je nejvíce za posledních 7 let. Ransomware znepřístupnil pokoje v rakouském hotelu. Malware na Google Play. Podíl kompromitovaných zařízení se liší podle města.

Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích, ocenila na svém každoročním setkání nejlepší české partnery za rok 2016. Distributorem GFI je Zebra Systems.

Faktory ohrožující růst podnikových služeb v ČR

I když segment podnikových služeb v České republice dynamicky roste, do budoucna se bude muset vyrovnat s několika problémy, které by mohly jeho rozvoj ohrozit anebo dokonce zastavit. Vyplývá to z výročního průzkumu trhu podnikových služeb, který realizovala asociace ABSL.

Hlavním prodejním kanálem textilní galanterie Stoklasa je její internetový obchod, který dnes generuje až 75 procent ročního obratu. Ten si společnost vyvinula vlastními silami v roce 2006 a dnes se o jeho údržbu a rozvoj stará jedenáctičlenný tým IT specialistů a další lidé na marketingovém oddělení či externisté v oblasti produktové fotografie a PR.

Nově vzniklá společnost Dell EMC oznámila vedení své české pobočky

Vedení české pobočky společnosti Dell EMC oznámilo složení celého týmu, který povede nově vzniklou společnost od začátku fiskálního roku, tedy od 6. února 2017.

Datasys a jeho recept pro Smart City

Datasys je softwarový integrátor, který se orientuje i na nové trendy, kterými jsou internet of things (IoT) a smart cities. Co by mělo projektu pro smart city předcházet, aby byl úspěšný, jsme se ptali Martina Nováka, Head of Marketing and Business Development, Datasys.

Synology DiskStation DS916+ – vysoká dostupnost a bezpečnost dat

Pokud je váš NAS vybaven alespoň dvojicí LAN portů, jako třeba testovaný DiskStation 916+, můžete pro vyšší bezpečnost dat a kontinuitu práce využít funkci Synology High Availability a provozovat úložiště v záložním režimu s aktivním a sekundárním NASem.

E-shopy budou evidovat platby, až se dozvědí o přijaté tržbě.

Praha zadala Operátorovi ICT další zakázku za stovky tisíc.

Sněmovna uzákonila pravidla pro informační systémy veřejné správy.

Terčem kyberútoku se loni stala celosvětově pětina firem.

Zranitelnosti a opravy: WordPress, směrovače i čtečky e-knih.

CeBIT 2017 začíná 19. března.

Intel v Bílém domě oznámil rozsáhlou investici do továrny v USA.

Stát musí znovu vybrat firmu pro úpravy systému veřejných zakázek.

Toshiba má několik nabídek na podíl v čipové divizi.

Češi loni nakoupili v e-shopech rychloobrátkové zboží za 8 mld. Kč.

Lama Energy koupila 100 procent v Live Telecomu.

