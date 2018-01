Týden na ITBiz.cz – Hledání nerostných ložisek pouze od počítače?

Hluboké učení prý obecnou umělou inteligenci nevytvoří. GDPR jako služba od DataSpringu. Atos spustil digitální městskou farmu.

Články

Nástroje pro zpracování velkých objemů dat, které se využívají např. pro analýzu příspěvků Facebooku, by se mohly uplatnit i při pátrání po ložiscích nerostů. Tvrdí to alespoň Shaunna Morrison (Carnegie Institution for Science) a její kolega Ahmed Eleish (Rensselaer Polytechnic Institute) v článku publikovaném v časopisu American Mineralogist.

Argumenty pro skepsi sice existují, ale nejsou rozhodně neprůstřelné. Gary Marcus, bývalý ředitel laboratoří AI v Uberu, vyslovil názor, že současné techniky hlubokého učení prostě nepovedou k obecné umělé inteligenci. Dost si na tomto svém stanovisku trvá.

DataSpring hodlá služby spojené s GDPR poskytovat jako službu těm subjektům, pro které by jejich interní zajištění bylo příliš nákladné, říká Ivan Štefek, který zde má poskytování bezpečnosti na starosti.

Tradiční představy o nedostupnosti robotických technologií v SMB firmách boří kolaborativní roboty.

Řešení Atosu spojují datovou analýzu, principy Industry 4.0 a precizní zemědělství.

Rychlé, jednoduše nasaditelné, snadno použitelné a cenově dostupné řešení pro zajištění kontinuity podnikání.

Kancelářský tisk podle odborníků bude letos ve znamení pokračující digitalizace a GDPR. Mezi hlavní trendy patří také chytré multifunkce a s tím spojené aplikace a oběh dokumentů. Evegreenem i nadále zůstává TCO.

První ročník projektu Kopírka hledá kancelář nabídl dobročinným organizacím možnost získat čtyři multifunkční zařízení značky Canon. Vybrány byly neziskovky, kterým dar pomůže usnadnit provoz jejich kanceláře a tím také naplňovat jejich poslání. Za projektem, který po svém prvním ročníku plánuje svou další budoucnost, stojí společnost Canon a její partneři z oblasti tiskových služeb a správy informací: VDC kancelářská technika, Copytechnik servis KT a Flamy Pardubice.

Společnost Canon se za rok 2017 umístila na třetím místě v žebříčku firem podle počtu nově získaných patentů ve Spojených státech. Je tak jedinou společností na světě, která se již 32 let za sebou drží v první pětce tohoto prestižního pořadí. Vyplývá to z výsledku zveřejněného společností IFI CLAIMS Patent Services1. Navíc je Canon i díky 3 285 patentům získaných v USA za loňský rok již 13. rokem první ve srovnání s ostatními japonskými firmami.

Nový veletrh CEBIT je zaměřen na obchod, kontakty a nové myšlenky a vytváří tak ideální prostor pro mladé a zajímavé podniky, které hledají nové obchodní partnery a chtějí se představit na mezinárodním trhu. Místem setkání mladých podniků je „scale11“. Výstavní část určená startupům, investorům a zavedeným podnikům se uskuteční pro heslem „Ready – steady – go“ v rámci platformy d!tec 11. - 15. června v hale č. 27.

Chromebook Spin 11 poskytuje okamžitou podporu aplikací pro Android.

Zprávičky

Útočníkům stačí pouze provést sken dané sítě a najít otevřený port 1947. Ten jim pak umožní získat vzdálenou kontrolu nad počítačem.

Nový CEBIT, který se uskuteční v červnu 2018, připraví své návštěvníky na práci v digitální kanceláři. V halách č. 14 až 17 najdou profesionálové v oboru IT, vedoucí pracovníci z podniků, návštěvníci z veřejného sektoru a obchodu všechno, co je nutné pro digitalizaci ekonomiky a správy – od Data Management a Cloud Applications přes Customer Centricity až po Workplace 4.0.

Microsoft Česká republika a Slovensko povede od 1. března 2018 Rudolf Urbánek.

Aplikace je kompatibilní s dalšími zálohovacími a antivirovými programy, novou ochrannou vrstvu lze přidat bez modifikace existujícího nastavení.

Jak si vybrat kancelářskou tiskárnu a jaké funkcionality požadovat, aby byl přínos investice maximální? Firmy v dnešní době častěji hledají způsob, jak uspořit než jak investovat. Bez tisku se však neobejdou, protože kanceláře bez papírových dokumentů jsou stále ještě hudbou vzdálené budoucnosti. Tiskárna je investice na tři až pět let, důležité tedy nejsou pořizovací náklady, ale celkové náklady na vlastnictví (TCO).

I podle údajů ČSÚ Česko čelí nedostatku počítačových odborníků. Texty nebo tabulky vytváří na počítači téměř 70 % pracujících. Programování ale zvládá jen malá část lidí. V IT je stále nedostatek odborníků.

